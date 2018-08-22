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Хадж - то есть паломничество в Мекку - главное событие в жизни правоверного мусульманина и ежегодная кульминация мусульманского праздника Курбан-байрам, который празднуется на этой неделе.

Хадж хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Считается, что после совершения хаджа правоверные обретают покой и очищаются душой.

Русская служба Би-би-си рассказывает некоторые любопытные факты о паломничестве в Мекку.

1. Каабу надо обойти дважды по семь раз

Каабу, черную постройку кубической формы во дворе Заповедной мечети (мечеть аль-Харам) в Мекке, многие мусульмане считают первым храмом на земле.

Но главная святыня - не сама постройка, а маленький черный камень, вмонтированный в один из углов Каабы. Круговой обход паломники начинают именно с него.

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По возможности паломник может прикоснуться к камню, но это не обязательно и не должно вызывать давку. (Увы, массовая гибель людей случалась в Мекке не раз. В 2015 году число жертв давки превысило 2100) .

Во время хаджа паломники должны дважды совершить обряд таваф, то есть обойти семь раз вокруг Каабы против часовой стрелки.

Семь - важное число в исламе. Таваф символизирует мироустройство и единобожие, и каждый обход вокруг Каабы означает новый этап совершенства веры.

Так же - семь раз - паломники проходят между холмами аль-Сафа и аль-Марва, туда и обратно.

2. Хадж посвящен не Мухаммеду, а Ибрагиму (Аврааму)

Паломничество в Мекку мало связано с пророком Мухаммедом и на самом деле посвящено пророку Ибрагиму (он же - библейский патриарх Авраам), общему предку арабов и евреев, почитаемому в иудаизме, христианстве и исламе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ритуал побивания дьявола камнями - также часть хаджа

Именно Ибрагим, как считают мусульмане, вместе со своим старшим сыном Ишмаилом восстановил Каабу, а также первым совершил таваф. Этот ритуал отражает эпизоды жизни Ибрагима-Авраама и его семьи, когда им приходилось в большой борьбе принимать волю Всевышнего.

Основатель ислама пророк Мухаммед тоже один раз в жизни совершил хадж.

3. Паранджу и никаб во время хаджа носить нельзя

Во многих странах идут горячие споры о запрете паранджи и никабов. Мекка - одно из тех мест, где они одназначно под запретом.

Мусульманкам, совершающим хадж, нужно покрыть голову платком, но запрещено закрывать лицо, а также носить перчатки.

И вообще для женщин требования к одежде менее жесткие, чем для мужчин: женщинам во время хаджа можно надевать любую повседневную одежду, разрешенную шариатом, а мужчинам запрещено надевать любые сшитые вещи, подчеркивающие форму тела, а также головные уборы.

Женщина может поехать на хадж только в сопровождении мужчины - мужа или близкого родственника старше 17 лет. Интимные отношения во время хаджа запрещены.

4. Делать селфи "Я на хадже"не надо

Во время хаджа некоторые паломники фотографируют себя на фоне мусульманских святынь или в толпе верующих, однако не все духовные лидеры одобряют такое поведение.

Еще в 2014 году многие исламские проповедники осудили распространившееся среди паломников увлечение селфи. По их мнению, фотографирование отвлекает от смысла паломничества.

В ноябре 2017 года турецкая газета Sabah со ссылкой на заявление Саудовской Аравии сообщало, что саудовские власти запретили паломникам делать фотографии и снимать видео на территории Заповедной мечети.

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В то же время в этом году в "Инстаграме" по хештегу #hajj2018 можно обнаружить фотографии верующих с хаджа, сделанные в том числе и на фоне Каабы.

5. Хадж приносит Саудовской Аравии $11 млрд каждый год

Media playback is unsupported on your device Саудовские силы безопасности демонстрируют свою мощь перед началом хаджа.

Хадж является важной индустрией для Саудовской Аравии. Аналитики называли ее вторым по важности сектором экономики королевства - после нефти и газа.

Ежегодно туризм увеличивает ВВП Саудовской Аравии на $22,6 млрд, и более половины этой суммы приходится на хадж и умру (малый хадж).

Цена тура на хадж из Великобритании колеблется в районе от $2 от $10 тыс. на человека.

6. Хадж бывает "эконом" и VIP

В России действуют несколько туроператоров, аккредитованных в Ростуризме, которые предлагают своим клиентам поездки на хадж. Все они предлагают различные варианты туров в Мекку - от эконом-класса до элитных программ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В программе паломничества в Мекку также восхождение на гору Арафат, где, как считается, пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь

Так, например, в VIP-пакет входит проживание в пятизвездочном отеле в нескольких минутах ходьбы от мечети аль-Харам в первые три дня хаджа, а затем - проживание в отдельных улучшенных палатках.

Эконом-пакет предполагает размещение в трехзвездочном отеле в часе ходьбы от мечети аль-Харам.

Цена туров из России варьируется от $2,5 до $8 тыс.

7. В поддержании режима безопасности в Мекке участвуют женщины-программисты

С 1980-х годов саудовские власти активно зовут на хадж все больше мусульман, однако увеличение потока паломников заставляет Эр-Рияд задуматься также и об обеспечении безопасности.

В августе в Джидде прошел "хадж-хакатон", в котором приняли участие программисты и разработчики из мусульманских стран, а также из Японии и Великобритании. Они придумывали технологии "безопасного хаджа".

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Главный приз в $420 тыс. достался команде женщин-программистов из Саудовской Аравии, которые разработали приложение, позволяющее переводить тексты и вывески без подключения к интернету, сообщала газета Financial Times.

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На хакатоне также представили приложение, которое использует технологию распознавания лиц для получения информации о болезнях и состоянии здоровья паломников, которые либо имеют языковой барьер, либо потеряли сознание.