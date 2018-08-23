"Отправьте правительство в ад": российские интернет-тролли уже в Австралии

Правообладатель иллюстрации SOPA Images / Getty Images Image caption По данным Vivid Social, "Твиттер" входит в десятку самых популярных социальных медиа Австралии с 3 млн активных пользователей в месяц

Прокремлевские тролли использовали "Твиттер" для воздействия на мнение австралийцев о катастрофе рейса MH17 в Украине, а заодно предложили несколько названий для местных телешоу.

К такому выводу пришли австралийские ученые, проанализировав примерно три миллиона твитов, исходивших, как считают в самом сервисе микроблогов, из России.

MH17 и теории заговоров

Два месяца назад Twitter опубликовала обновленный список из трех тысяч аккаунтов, которые, как считают в компании, могли использоваться российской "фабикой" интернет-троллей для влияния на выборы президента США в 2016 году.

Сотрудников "фабрики", также известной как "Агентство интернет-исследований", и ее предположительного спонсора, бизнесмена Евгения Пригожина США включили в санкционный список.

Эти аккаунты выглядели так, словно принадлежали добропорядочным гражданам англоязычных стран. За 2,5 года они опубликовали примерно три миллиона твитов, затронув темы расизма, неравенства и коррупции в США. Многие аккаунты распространяли своего рода теории заговоров - например, о том, что власти скрывают взрыв, якобы произошедший в Луизиане на химической фабрике.

Том Сир из Университета Нового Южного Уэльса и Майкл Дженсен из Университета Канберры обнаружили, что американские избиратели - не единственная мишень российских троллей. Пять тысяч твитов (0,17% от общей массы) были ориентированы на австралийцев.

Россия и Австралия спорят из-за катастрофы самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 в небе над Украиной в 2014 году: 27 жертв этой трагедии из 298 - австралийцы.

Объединенная следственная группа считает, что самолет сбили из ракетного комплекса "Бук", который стоял на вооружении российской армии. Нидерланды и Австралия заявили, что Россия ответственна за крушение самолета. Кремль отвергает все обвинения.

Российские пропагандисты часто ссылались на российские международные медиа - Sputnik и RT. В их твитах тысячи раз упоминались слова "MH17" и "Австралия", а также специфический австралийский хештег - #auspol.

Этот хештег - сокращение от "австралийской политики" - уже почти 10 лет используется для рассуждений о злоупотреблениях местного правительства. Часто он сопровождает слухи и непроверенную информацию.

"[Премьер-министр Австралии с 2013 по 2015 годы] Тонни Эббот манипулировал террористической угрозой и использовал ее как политическое оружие", - говорится в одном из твитов с хештегом #auspol.

"Отправьте правительство в ад", - твитнул другой фальшивый аккаунт с тем же хештегом.

Исследователи считают, что настоящими авторами твитов были русские интернет-тролли, получающие зарплату, их активность совпадала с обвинениями Австралии против России.

К 2018 году активность троллей резко снизилась: из 632 тысяч твитов с упоминанием #auspol, опубликованных с начала мая до конца июля, лишь 119 (0,02%), по мнению исследователей, были связаны с "российскими пропагандистскими центрами".

"Чисто австралийский" флешмоб

В феврале 2017 года тролли неожиданно переключились на придумывание названий для австралийских версий американских телешоу. Такие твиты сопровождал хештег #MakeTVShowsAustralian ("Сделаем телешоу австралийскими").

Один аккаунт предложил переименовать сериал "Игра престолов" в "Галлиполи престолов". Галлиполи - полуостров в европейской части Турции, где во время Первой мировой войны произошло первое и крупнейшее сражение в истории Австралии и Новой Зеландии (в России оно известно как Дарданелльская операция). Для россиян эта несмешная шутка звучала бы как "Сталинград престолов".

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency / Getty Images Image caption Австралийцы часто посещают мемориал павших в Дарданелльской операции в Турции

Также тролли предлагали переименовать детский образовательный сериал "Дора-путешественница" в "Шейлу-путешественницу" (имя Шейла на австралийском сленге означает женщину с ирландскими корнями - что-то вроде российской "Наташи").

"То, что может показаться невинной игрой, является одной из шпионских техник, - считают исследователи. - С помощью отвлеченных тем собирается "актив" в виде австралийских граждан, на которых затем можно направить политические темы".

Кремль: это "личное дело"

"Фабрика" троллей расположена в Петербурге и несколько раз меняла юридические лица. Пригожин отрицает связь с этой организацией и ранее не отвечал на запросы Би-би-си.

В июне 2018 года президент России Владимир Путин в интервью австрийскому каналу ORF заявил, что вся деятельность Пригожина - его "личное дело".

"Я хочу у вас спросить: вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере - я даже не знаю, чем он занимается, - с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой-то европейской стране?" - спрашивал журналиста Путин.