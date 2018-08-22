Границы богатства и бедности: фотопроект Джонни Миллера

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Район Санта-Фе, Мехико

Серия фотографий Джонни Миллера показывает границы между богатыми и бедными районами в Южной Африке, Мексике и Индии.

Фотографии, сделанные с помощью дрона, входят в проект Миллера Unequal Scenes ("Сцены неравенства"), цель которого - показать неравенство в обществе и отношение к нему людей.

"Как только вы приземляетесь в аэропорту Кейптауна, вы видите вокруг себя хижины. Лачуги из жестяных листов буквально окружают аэропорт. Мимо них нужно ехать около десяти минут, чтобы добраться до более состоятельных районов, где живут привилегированные люди (включая меня)", - добавляет фотограф.

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Районы Суит Хоум (слева) и Вукузензеле (справа), Кейптаун, ЮАР

"Таково положение дел в Кейптауне, в ЮАР, и во многих других частях света, но это мне не нравится. Перефразируя Барака Обаму, я считаю, что проблема неравенства станет определяющей для нынешнего поколения", - говорит Миллер.

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Санта-Фе, Мехико

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Кейси-парк, Йоханнесбург

Съемка сверху показывает границы между богатыми и бедными районами - заборы, дороги или реки. С одной стороны видны хижины бедных, с другой - ухоженные дома и особняки.

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Мумбаи

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Мумбаи

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Гольф-клуб в Дурбане, ЮАР

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Истапалука, пригород Мехико

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Поселок Тембиса, пригород Йоханнесбурга

У Миллера уходит много времени на поиск районов.

"Я определяю место съемки с помощью данных переписи населения, карт, новостных сводок, и бесед с людьми, - говорит он. - Когда я понимаю, какие районы хочу снять, я нахожу их в Google Earth и разрабатываю план полета, учитывая местное законодательство, воздушную безопасность, свою собственную безопасность, ресурс аккумулятора, дальность полета дрона, угол съемки, время суток и еще много факторов".

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Районы Лейк-Мишель (справа), и Масифумелеле, Кейптаун

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Питермарицбург, ЮАР, район Оттос Блафф

Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Район Киа-Сэндз, пригород Йоханнесбурга

Все фото - Джонни Миллер.