Границы богатства и бедности: фотопроект Джонни Миллера

  • 22 августа 2018
Район Санта-Фе, Мехико Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Район Санта-Фе, Мехико

Серия фотографий Джонни Миллера показывает границы между богатыми и бедными районами в Южной Африке, Мексике и Индии.

Фотографии, сделанные с помощью дрона, входят в проект Миллера Unequal Scenes ("Сцены неравенства"), цель которого - показать неравенство в обществе и отношение к нему людей.

"Как только вы приземляетесь в аэропорту Кейптауна, вы видите вокруг себя хижины. Лачуги из жестяных листов буквально окружают аэропорт. Мимо них нужно ехать около десяти минут, чтобы добраться до более состоятельных районов, где живут привилегированные люди (включая меня)", - добавляет фотограф.

Районы Суит Хоум и Вукузензеле, Кейптаун, ЮАР Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Районы Суит Хоум (слева) и Вукузензеле (справа), Кейптаун, ЮАР

"Таково положение дел в Кейптауне, в ЮАР, и во многих других частях света, но это мне не нравится. Перефразируя Барака Обаму, я считаю, что проблема неравенства станет определяющей для нынешнего поколения", - говорит Миллер.

Санта-Фе, Мехико Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Санта-Фе, Мехико
Кейси-парк, Йоханнесбург Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Кейси-парк, Йоханнесбург

Съемка сверху показывает границы между богатыми и бедными районами - заборы, дороги или реки. С одной стороны видны хижины бедных, с другой - ухоженные дома и особняки.

Мумбаи Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Мумбаи
Мумбаи Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Мумбаи
Гольф-клуб в Дурбане, ЮАР Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Гольф-клуб в Дурбане, ЮАР
Истапалука, пригород Мехико Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Истапалука, пригород Мехико
Поселок Тембиса, пригород Йоханнесбурга Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Поселок Тембиса, пригород Йоханнесбурга

У Миллера уходит много времени на поиск районов.

"Я определяю место съемки с помощью данных переписи населения, карт, новостных сводок, и бесед с людьми, - говорит он. - Когда я понимаю, какие районы хочу снять, я нахожу их в Google Earth и разрабатываю план полета, учитывая местное законодательство, воздушную безопасность, свою собственную безопасность, ресурс аккумулятора, дальность полета дрона, угол съемки, время суток и еще много факторов".

Районе Лейк-Мишель (справа), и Масифумелеле, Кейптаун Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Районы Лейк-Мишель (справа), и Масифумелеле, Кейптаун
Питермарицбург, ЮАР, район Оттос Блафф Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Питермарицбург, ЮАР, район Оттос Блафф
Район Киа-Сэндз, пригород Йоханнесбурга Правообладатель иллюстрации Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Район Киа-Сэндз, пригород Йоханнесбурга

Все фото - Джонни Миллер.

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