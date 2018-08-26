Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival

Лоботомия, сталинские процессы 30-х годов, черная комедия о бандитах и мелодрама о диджитализации - фильмы на самые разные темы претендуют на "Золотого льва" в этом году.

Во вторник открывается 75-й Венецианский кинофестиваль - старейший, один из самых престижных и авторитетных международных кинофорумов.

Представляем его программу.

"Гора" (The Mountain)

США, Рик Алверсон

Происходящая в Америке 50-х история молодого человека, который потерял мать и рос с холодным, безэмоциональным отцом. Герой проходит курс психотерапии и попадает под влияние врача, практикующего лоботомию и шокотерапию. Прототип врача (играет его известный актер Джефф Голдблум) - реальный доктор Уолтер Фримен, пионер и энтузиаст популярного в Америке 40-50-х радикального метода лоботомии, прооперировавший в 1941 году сестру будущего президента Джона Кеннеди Розмари.

"Нон фикшен" (Doubles Vies)

Франция, Оливье Ассаяс

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption Главные роли в фильме "Нон-фикшн" исполнили Жюльет Бинош и Гийом Кане

Изящная и остроумная комедия о двух супружеских парах, жизнь которых переплетается и в профессиональном, и в личном плане. Ален и Леонард, издатель и писатель, пытаются приспособиться к цифровой революции в издательском деле. "Диджитализация нашего мира и сведение его к алгоритмам - современный вектор перемен, который безжалостно и неумолимо вмешивается в нашу жизнь", - так формулирует идею своей картины Оливье Ассаяс ("Персональный покупатель", "Ирма Веп"). В главных ролях - Гийом Кане, Жюльет Бинош.

"Братья Систерс" (The Sisters Brothers)

США-Франция, Жак Одиар

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption Хоакин Феникс играет одну из двух главных ролей в черной комедии-вестерне "Братья Систерс"

Черная комедия-вестерн - первый англоязычный фильм известного французского режиссера Жака Одияра ("Читай по губам", "Пророк", "Ржавчина и кость", "Дипан"). В основе картины - одноименный роман Патрика Девитта. В центре повествования - наемные убийцы братья Эли и Чарли Систерс, играют которых Джон Райли и Хоакин Феникс.

"Человек на Луне" (The First Man)

США, Дамьен Шазелл

Правообладатель иллюстрации Alexander Kan Image caption Райан Гоcлинг в роли Нила Армстронга в фильме "Человек на Луне"

Основанный на одноименном романе Джеймса Хансена байопик астронавта Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны. Довольный неожиданный тематический поворот для оскаровского лауреата, автора нашумевшего мюзикла "Ла-Ла Ленд" Дамьена Шазелла. В главной роли - тот же Райан Гослинг.

"Баллада Бастера Скраггса" (Ballad of Buster Scruggs)

США, Итан и Джоэл Коэн

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption Братья Коэны не впервые обращаются к ироническому, постмодернистскому переосмыслению классического голливудского жанра вестерна

Шесть историй о диком Западе объединены в вестерн-антологию легендарных братьев Коэнов. В главных ролях - Джеймс Франко, Лиам Нисон, Брендан Глисон и - сам Том Уэйтс! Коэны присоединяются к уже внушительной когорте именитых режиссеров, чьи новые фильмы выходят не в кинопрокат, а на телевидении -коммерческая премьера фильма пройдет 18 ноября на канале Netflix.

"Голос света" (Vox Lux)

США, Брейди Корбетт

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption Натали Портман в роли вымышленной поп-звезды Селесты в фильме "Голос света"

Брейди Корбетт в своем новом фильме использует тот же прием, что принес признание его дебюту "Детство лидера". Ключевые события истории он рассматривает сквозь призму судьбы вымышленного персонажа. Если в центре первого фильма был период между двумя мировыми войнами, а герой был смесью Гитлера и Муссолини, то в новой картине режиссер обращается к новейшему времени. 18 лет - между 1999 и 2017 годами - мы видим глазами вымышленной поп-звезды Селесты. В ролях - Натали Портман, Джуд Лоу, Стейси Мартин.

"Рома" (Roma)

Мексика, Альфонсо Куарон

Новый фильм мексиканца Альфонсо Куарона - автора таких разных, но в равной степени знаменитых картин, как "И твою маму тоже", "Дитя человеческое", "Гарри Поттер и узник Азкабана" и "Гравитация" - считают самой личной работой режиссера. Фильм навеян собственным детством Куарона в Мехико 70-х годов.

"Работа без авторства" (Werk ohne Autor)

Германия, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption В фильме "Работа без автора", как и в самой знаменитой своей картине "Жизнь других", Хенкель фон Доннерсмарк исследует ключевые моменты истории Германии ХХ века

Мировую известность Доннерсмарк получил в 2006 году, когда его картина "Жизнь других" о преследованиях интеллигенции Восточной Германии органами госбезопасности ГДР ("Штази") была удостоена "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

Новый фильм, основанный на реальных событиях и охватывающий три эпохи жизни Германии ХХ века, рассказывает историю молодого студента Курта, любовь которого к однокурснице пытается разрушить ее отец, знаменитый врач. Ни тот, ни другой не знают, что их судьбы уже переплетены страшным преступлением, которое ныне уважаемый профессор совершил несколькими десятилетиями раньше.

"22 июля" (22 July)

Норвегия, Исландия, Пол Гринграсс

Если не считать двух боевиков о похождениях супершпиона Джейсона Борна, британский режиссер Пол Гринграсс больше всего известен мастерскими, скрупулезными кинореконструкциями трагических событий недавней истории: "Кровавое воскресенье" - о резне, устроенной британскими войсками в североирландском городе Дерри 30 января 1972 года, "Потерянный рейс" - о захвате террористами самолета 11 сентября 2001 года, и "Капитан Филлипс" - о захвате сомалийскими пиратами американского торгового судна в апреле 2009 года. Такого же мастерства и такой захватывающей, почти документальной скрупулезности следует ожидать и от его новой картины - о трагическом расстреле Андерсом Брейвиком 77 человек в молодежном лагере в Норвегии 22 июля 2011 года.

"Суспирия" (Suspiria)

Италия, Лука Гуаданьино

На волне невероятного успеха у критики двух своих последних картин ("Большой всплеск" и особенно "Зови меня своим именем") итальянец Лука Гуаданьино превратился в одного из самых интригующих режиссеров современного кино. Новый фильм - римейк снятой еще в 1976 году одноименной классической ленты мастера итальянского хоррора Дарио Ардженто. В главных ролях - Дакота Джонсон и постоянно снимающаяся у Гуаданьино Тильда Суинтон. Автор музыки - Том Йорк из Radiohead.

"Соловей" (The Nightingale)

Австралия, Дженнифер Кент

1825 год. На фоне колонизации Австралии где-то в пустыне Тасмании разворачивается брутальная трагическая история отношений между ирландской каторжанкой, офицером британских колониальных войск и охотником-аборигеном.

"Фаворитка" (The Favourite)

США, Великобритания, Ирландия, Йоргос Лантимос

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption "Фаворитка" - история дворцовых интриг при дворе английской королевы Анны в начале XVIII века

Первые, сделанные в родной Греции на греческом языке, фильмы Лантимоса обрели культовый статус, а два последних англоязычных - "Лобстер" и "Убийство священного оленя" - превратили его в ведущего мастера мирового авторского кино. "Фаворитка" - история дворцовых интриг при дворе английской королевы Анны в начале XVIII века. В главных ролях - Оливия Колмен, Эмма Стоун, Рейчел Вайс.

"Петерлоо" (Peterloo)

Великобритания, Майк Ли

75-летний Майк Ли - признанный мастер британского кино, отмеченный всевозможными наградами, в том числе и венецианским "Золотым Львом" за "Веру Дрейк" в 2004 году.

Историческая драма "Петерлоо" снята к 200-летию так называемой Манчестерской бойни или "бойни при Петерлоо" - жестоким столкновением между демонстрантами, которые требовали всеобщего избирательного права, и британскими властями, которые отправили против них войска.

"Капри-революция" (Capri Revolution)

Италия, Марио Мартоне

В начале ХХ века живописный итальянский остров в Средиземном море был пристанищем не только русских революционеров от политики в лице Горького, Ленина и Богданова, но и революционеров от искусства, которых собрал там немецкий художник Карл Дибенбах.

Вот что говорит режиссер фильма: "Самым интересным в коммуне Дибенбаха была попытка практиковать искусство как радикальную человеческую революцию, в центре которой будут отношения с природой. Эти идеи предельно созвучны нашему времени, когда от решения их зависит само существование человека".

"Закат" (NAPSZÁLLTA)

Венгрия, Франция, Ласло Немеш.

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption В новом фильме венгерского режиссера Ласло Немеша "Закат" "история молодой женщины становится отражением рождения ХХ века"

Снятая в 2015 году картина "Сын Саула" об уничтожении евреев в гитлеровском концлагере принесла венгерскому режиссеру Ласло Немешу Гран-при в Канне, "Золотой глобус" и "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке и в результате - всемирную славу. Новый фильм тоже об истории. 1913 год, Будапешт, канун Первой мировой войны. "Это фильм о цивилизации на перепутье. В самом сердце Европы, на пике прогресса и технологии история молодой женщины становится отражением рождения ХХ века", - говорит сам режиссер.

"Верные враги" (Frères ennemis)

Бельгия, Франция, Давид Эльхоффен

Лучшие друзья детства Дрисс и Мануэль оказываются по разные стороны закона - Дрисс становится полицейским, а Мануэль - бандитом. Отныне они враги, но когда Мануэль попадает в большие неприятности и его жизни угрожает опасность, единственный человек, который способен ему помочь - это Дрисс. В ролях: Маттиас Шонартс, Сабрина Уазани, Реда Катеб.

"Где рождается жизнь" (Nuestro Tiempo)

Мексика, Карлос Рейгадас

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption Бык для корриды - символ страстей, бушуюущих в простой мексиканской семье в фильме "Наше время"

Формировавшийся под влиянием Тарковского мексиканец Карлос Рейгадас своими экспрессивными, философскими фильмами ("Япония", "Безмолвный свет", "После мрака свет") заслужил репутацию одного из самых неординарных режиссеров мирового кино. Погружены они при этом в самую простую жизнь самых простых людей. В центре "Нашего времени" - мексиканская семья, выращивающая быков для корриды.

"Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate)

США, Франция, Джулиан Шнабель

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption Уиллем Дефо - исполнитель роли Ван Гона в очередном фильме о жизни великого художника

Количество фильмов, посвященных великому франко-голландскому художнику, зашкаливает. Сможет ли Джулиан Шнабель, сам художник, в арсенале которого уже есть один фильм о художнике ("Баския", 1996) вписать новую страницу в посвященный Ван Гогу киномир - покажет фестиваль. В роли Ван Гога - Уиллем Дефо.

"Обвиняемая" (Acusada)

Аргентина, Гонсало Тобаль

На первый взгляд обычная криминальная история превращается в беспощадный анализ-обвинение всепроникающего и бесцеремонного вторжения медиа в нашу жизнь.

"Этот фильм - портрет общества, полностью захваченного и задавленного новыми формами коммуникации, влияние которых на общественные и межличностные отношения мы пока еще не в состоянии осознать. Общества, в котором факты все больше и больше уступают способности красноречия, а правда - или что от нее остается - приносится в угоду способности произвести впечатление", - говорит о своей картине режиссер. В главной роли - известная аргентинская актриса и певица Лали Эспозито.

"Убийство" (Zan)

Япония, Синья Цукамото

Фильмы о самураях для японского кино так же важны, как вестерны для американского. И так же, как лучшие вестерны, лучшие самурайские фильмы ставят вопросы морали, истории и политики. В своей новой картине признанный мастер японского кино Синья Цукамото через судьбу попавшего в круговорот истории самурая исследует радикальный слом судьбы страны в середине XIX века - ее вестернизацию, которая в итоге привела к кровопролитной гражданской войне.

А что Россия?

Российских фильмов или фильмов российских режиссеров в конкурсной программе нет. Так что добавления к почетному списку российских обладателей "Золотого Льва", в котором есть такие кинематографисты, как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, в этом году не произойдет.

Тем не менее несколько так или иначе связанных с Россией картин попали во внеконкурсный показ и в специальную программу "Горизонты"

"Процесс"

Нидерланды, Сергей Лозница

Правообладатель иллюстрации Venice Film Festival Image caption Новый фильм Сергея Лозницы погружает зрителя в атмосферу сталинских показательных процессов 30-х годов

Культурную принадлежность живущего на Западе Сергея Лозницы определить довольно сложно. Родился он в Белоруссии, учился и долго жил на Украине, потом опять учился и работал в России.

Фильмы снимает на русском языке. Учился кино художественному, но картины игровые ("Счастье мое", "В тумане", "Кроткая", "Донбасс") в его фильмографии перемежаются с документалистикой ("Майдан", "Аустерлиц", "День победы"). Причем документальное кино он понимает как сугубо личное и в равной степени художественное высказывание.

В отличие от последних, связанных с актуальной политикой сегодняшнего дня картин, "Процесс" обращен несколько глубже в историю и языком архивных кадров рассказывает о сталинских политических процессах 30-х годов.

"Я решил сделать фильм так, чтобы зритель имел возможность провести два часа в Советском Союзе 30-х годов, увидеть, почувствовать и пережить момент, когда сталинская машина террора была запущена в действие", - говорит о своем замысле режиссер.

"Акварела"

Великобритания, Виктор Косаковский

Правообладатель иллюстрации Alexander Kan Image caption Меняющиеся, трансформирующиеся образы воды - кинематографическая ткань картины Виктора Косаковского "Акварела"

Петербуржец Виктор Косаковский, в отличие от Сергея Лозницы, всю жизнь работает в документалистике и никогда ей не изменял. Но и для него, как для любого подлинного мастера, документальное кино - процесс в высшей степени творческий и, безусловно, художественный.

"Акварела" - чисто кинематографическое путешествие по воде, имеющей несказанную красоту и огромную преобразующую силу.

"Море меняется каждый день, каждый час, каждую минуту - цвет, движение, энергия. Сквозь призму воды можно испытать весь спектр человеческих эмоций - экстаз и вдохновение, разрушение и отчаяние", - говорит о своей картине Косаковский.

"Человек, который удивил всех"

Россия, Эстония, Франция; Наташа Меркулова и Алексей Чупов

Творческий дуэт режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова произвел сенсацию в российском кино дебютной лентой "Интимные места" (2013). В основе нового фильма - дерзкое, фантасмогорическое кинодопущение о живущем глубоко в сибирской тайге леснике, который, узнав, что у него рак и что жить ему осталось два месяца, идет на невероятный поступок - пытается в буквальном смысле стать другим человеком, более того - женщиной. В основе фильма, как говорит Наталья Меркулова - ее детские воспоминания о Сибири, о деревне, где она росла, и о ходивших в тех краях легендах.