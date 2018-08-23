Пресса Британии: Трампа пока рано списывать со счетов

В обзоре британской прессы:

Что сделает Трамп?

Все британские газеты пишут о значимости того, что бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн и бывший же глава его предвыборной кампании Пол Манафорт были фактически объявлены в судах преступниками.

Financial Times пишет, что на наших глазах тянущаяся сага о внутренних делах в Белом доме превращается в киноповествование о гангстерах.

Как минимум, эти дела ставят под вопрос здравомыслие президента в том, что касается его кадровых решений.

Кроме того, постоянные заявления Трампа о том, что он стал жертвой охоты на ведьм, теперь звучат гораздо менее убедительно. Вердикты сразу двух разных судов сложно назвать фейковой новостью.

Это не означает, что политической карьере Трампа подходит конец. Но политические и юридические риски резко возросли для него, отмечает газета.

Приговор Манафорту указывает, что спецпрокурор Роберт Мюллер правильно подходит к своему расследованию, и теперь президенту Трампу будет весьма опасно прекратить его расследование.

Да, отмечает газета, Мюллер еще не добрался до улик о связях кампании Трампа с Россией, но он уже активно выкорчевывает коррупцию в самом сердце американской политической системы.

И вынесенные во вторник решения по Манафорту и Коэну подчеркивают важность того, что расследование Мюллера должно продолжаться, пишет Financial Times.

Daily Mail публикует анализ бывшего корреспондента Би-би-си в Северной Америке Джастина Уэбба, в котором тот пишет, что у Трампа возникли проблемы. Серьезные проблемы.

Результат этих проблем отразится на каждом штате США и на каждой стране мира.

Как и раненое животное, раненый президент может быть очень опасен, а Белый дом, озабоченный лишь возможными юридическими проблемами, станет Белым домом, который будет не в состоянии поддерживать союзников или противостоять врагам.

Да, пишет Джастин Уэбб, многие демократы надеются, что Трамп уйдет со сцены, после чего в Республиканской партии произойдет раскол. Этого не будет.

Подумайте - что мы знаем о Дональде Трампе? Когда у него возникают проблемы, идет ли он на компромисс? Меняет ли он свой курс? Конечно нет.

Этот президент готов создать новый кризис, чтобы все забыли о кризисе предыдущем.

Соответственно, следует готовиться к какой-то серьезной реакции на дела Манафорта и Коэна. Да, Трамп мог нарушить закон о финансировании предвыборной кампании, заплатив деньги двум женщинам для того, чтобы они никому не рассказывали о том, что он занимался с ними сексом.

Но это не главное.

Главный вопрос - Россия и попытки обнаружить доказательства, которые продемонстрировали бы, что Дональд Трамп сотрудничал с Москвой во время своей предвыборной кампании.

В этом убеждены все американские спецслужбы, но стопроцентных доказательств пока нет.

Адвокат Майкла Коэна намекает, что тот может предоставить информацию о том, что он знает об "очевидной возможности сговора в целях подрыва американской демократии во время выборов в 2016 году".

Если Дональд Трамп решит, что у Коэна и в самом деле есть такая информация, то он может нажать на ядерную кнопку. Нет, не ту, о которой вы подумали. На кнопку, на которой написано "Мюллер".

Именно Мюллер может положить конец карьере Трампа. Если Трамп решит, что тот слишком опасен, он может просто его уволить. Но это преобразит политический кризис в чрезвычайное положение.

Это приведет к конституционному кризису, который изменит всю Америку.

Но у Трампа есть еще один вариант - начать серьезную борьбу с Демократической партией, полагаясь на полную поддержку своих сторонников.

Промежуточные выборы в конгресс пройдут в ноябре. Традиционно на них проигрывает партия президента, так как его сторонники всем довольны и не выходят голосовать, а противники делают ровно обратное.

Но если Демократическая партия победит в ноябре, то Трампу грозит импичмент. Из-за этой угрозы его сторонники могут прийти на избирательные участки.

Так что вполне возможно, что на ноябрьских выборах победит Республиканская партия, что, в свою очередь, увеличит шансы переизбрания Трампа в 2020 году.

Да, дела Манафорта и Коэна подорвали позиции Трампа. Но его ни в коем случае не стоит списывать со счетов, пишет Джастин Уэбб в Daily Mail.

Австрийская разведка под прицелом

Daily Telegraph пишет, что бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Аугуст Ханнинг предупреждает, что с Австрией не стоит делиться секретной информацией из-за слишком тесных связей многих австрийских политиков с Россией.

Предупреждение было сделано на фоне того, что в феврале полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире австрийской контрразведки BVT, в рамках которого были конфискованы секретные досье.

Многие опасаются, что обыск был политически мотивирован, пишет газета.

"Необходима осторожность в делах со спецслужбой, которая не может защитить свои собственные секретные данные или источники информации, не подлежащей разглашению, полученные от ее партнеров", - сказал Ханнинг.

Daily Telegraph также пишет, что другие разведслужбы перестали делиться информацией с Австрией после обыска в штаб-квартире BVT (Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом).

"В вопросе обмена информацией следует придерживаться крайней осторожности. Главное, в том, что касается обменом разведданных на международном уровне - уверенность в том, что секретная информация не будет разглашена. В случае с Австрией в этом сложно быть уверенным", - цитирует газета бывшего главу БНД.

Согласно официальным заявлениям, обыск в здании BVT был произведен в рамках расследования производства северокорейских паспортов в Австрии.

Но многие обозреватели утверждают, что обыск был произведен по инициативе крайне правой "Партии Свободы", входящей в правящую в Австрии коалицию, которая якобы хотела заменить часть руководства австрийской контрразведки своими сторонниками.

В странах Запада растет озабоченность в том, что касается тесных связей России с "Партией Свободы". На прошлой неделе президент России Владимир Путин прибыл в Австрию на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль, во время которой произнес тост и потанцевал с невестой.

Владимир Путин сказал, что Австрия играет важную роль в организации диалога между Россией и Европейским Союзом, отмечает Daily Telegraph.

Ультиматум Вашингтона

Daily Telegraph пишет, что советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выдвинул России ультиматум: никаких соглашений по Сирии не будет достигнуто, пока в этой стране остаются иранские войска.

Газета напоминает, что США и Израиль уже давно оказывают давление на Россию по вопросу о присутствии иранских сил в Сирии, но речь Болтона стала первым ультиматумом.

"Мы посмотрим, о чем мы и другие сможем договориться в том, что касается разрешения конфликта в Сирии. Но главное - иранские силы должны вернуться в Иран", - сказал Болтон во время своего визита в Израиль.

Представители России уже признавали, что они никак не контролируют иранские войска в Сирии, с которыми они воюют плечом к плечу.

По словам Болтона, российский президент Владимир Путин, который в июле встретился с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, сказал, что Москва не может вынудить иранские войска покинуть Сирию. Но он также якобы заявил, что интересы Москвы и Тегерана не во всем совпадают.

Москва, со своей стороны, хотела бы, чтобы США вывели свои войска из Сирии (их численность достигает 2000 человек), помогли бы в попытках начать реконструкцию страны и убедить беженцев вернуться домой.

Дональд Трамп уже заявлял, что хотел бы вывести американские войска из Сирии, но слова Болтона указывают на то, что они там останутся еще какое-то время.

Джон Болтон также сказал, что "Россия застряла там [в Сирии], и я не думаю, что они хотят там застревать". Это, по его словам, дает больше карт в руки Вашингтону в плане переговоров с Москвой по Сирии, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com