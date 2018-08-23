СМИ России: понятие экстремизма предлагают сузить

В обзоре российских газет за 23 августа:

"Ведомости": власть не готова к декриминализации статьи за репосты

Совет по правам человека при президенте предложил сузить понятие экстремизма, пишут "Ведомости". Издание оговаривается, что власть к этому пока не готова.

Часть первую ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ или интернета), по которой выносится больше всего приговоров за экстремизм, нужно перенести в Кодекс об административных правонарушениях.

Это предложение содержится в рекомендациях по изменению антиэкстремистского законодательства и практики его применения, разработанных Советом по правам человека (СПЧ) при президенте и опубликованных в среду на его сайте.

Среди других предложений правозащитников - сужение определения экстремистской деятельности, поскольку ряд положений вроде "разжигания социальной розни" или "утверждения религиозного превосходства" невозможно однозначно истолковать.

Сейчас определение экстремистской деятельности - это страница текста, включающая разные странные понятия, и уточнить их не получится, уверен один из авторов рекомендаций, директор центра "Сова" Александр Верховский: "Но если все это будет связано с насилием, то будет совершенно другая история, что отразится на всем - от механики запрета организаций до состава других экстремистских статей УК".

На прошлой неделе Mail.ru Group, владеющая соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщила, что обратилась в Госдуму с призывом объявить амнистию по ст. 282 и 148, а в Верховный суд - с просьбой обобщить судебную практику по этим делам. Рекомендации СПЧ соответствуют этим предложениям, сообщила пресс-служба корпорации.

Человек, близкий к администрации президента, ранее говорил изданию, что по итогам кампании против наказания за лайки и репосты нужно ожидать либо частичной декриминализации этих статей, либо уточнения правоприменительной практики, для чего, в частности, потребуются дополнительные разъяснения Верховного суда.

С точки зрения содержания борьба с экстремизмом давно вышла за рамки первоначального значения этого слова, предполагающего совершение насилия или призывы к нему, говорит политолог Михаил Виноградов: "Налицо необходимость декриминализации любых заявлений, не содержащих призывы к насилию. Опасения мощного политического радикализма в России не оправдались, вследствие чего за экстремизм стали выдавать все подряд, касающееся критики действующей власти".

Психологических препятствий для сужения понятия "экстремизм" нет и это было бы логично сделать вместе с декриминализацией репостов, уверен эксперт. Но у власти нет политической и психологической готовности отказаться от вмешательства правоохранителей в деятельность не призывающих к насилию политических организаций и активистов, считает Виноградов.

"Коммерсант": граждан заставят поверить в ЭЦП

Власти обеспокоены нежеланием граждан обзаводиться квалифицированной электронной подписью и намерены развернуть агитационную кампанию по разъяснению преимуществ ее использования при взаимодействии с государством и бизнесом, пишет "Коммерсант".

Одновременно чиновники обещают защитить население от мошенничества в этой сфере, резко сократив число аккредитованных центров, уполномоченных выдавать такие подписи. Зачистку рынка решено провести не через введение госмонополии, как предлагала Минкомсвязь, а за счет повышения требований к капиталу и страховой ответственности центров.

О том, что решено отказаться от госмонополии на выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) стало известно на совещании у "цифрового" вице-премьера Максима Акимова. Действующие коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ) останутся, однако их число будет ограничено 10-15 крупнейшими игроками из нынешних нескольких сотен.

На совещании рассматривался законопроект об электронной цифровой подписи (ЭЦП), подготовленный рабочей группой по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика". Создаваемый сейчас нацпроект "Цифровая экономика" для формирования "единой цифровой среды доверия" предполагает унификацию законодательных требований к идентификации и аутентификации и снятие правовых барьеров для применения ЭЦП.

Бизнес настаивает на необходимости сохранить коммерческие АУЦ и регулировать их количество рыночными механизмами. "По мнению бизнеса, госмонополия затормозит развитие. Тех же результатов можно добиться за счет ужесточения требований к центрам, деловой репутации, размеру собственного капитала и финансовой ответственности, сохраняя при этом конкурентную среду", говорит директор направления по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

Сейчас в России действует около 400 удостоверяющих центров, причем около половины из них - муниципальные. "Существование последних будет зависеть от того, смогут ли они соответствовать повышенным требованиям", - говорит он.

РБК: на рубль давят с двух сторон

Падение рубля продолжилось в ожидании информации о новых санкциях США, а также из-за закупок валюты Банком России, пишет РБК. Издание пытается предположить, насколько серьезным будет ослабление рубля.

Рубль на торгах 22 августа сильно терял позиции как к доллару, так и к евро. Курс доллара на максимуме превышал 68 рублей. Еще более серьезно к российской валюте укреплялся евро, впервые с апреля превысивший отметку в 79 руб.

Евро растет к рублю заметно быстрее доллара, однако триггером к этому стало укрепление американской валюты. Накануне президент США Дональд Трамп раскритиковал излишне жесткую, по его мнению, политику Федеральной резервной системы США.

Доллар ответил на это ослаблением к евро, говорит руководитель операций на денежном и валютном рынке банка "Металлинвест" Сергей Романчук. А поскольку рубль упал относительно доллара, евро продемонстрировал еще более сильный скачок по отношению к российской валюте, объясняет аналитик.

Нервозность в поведение участников валютного рынка вносит внутриполитическая ситуация в США, говорит Романчук. Накануне бывший адвокат президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа. Ситуация в США увеличивает вероятность введения более жестких санкций, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Выход американской валюты на локальный максимум к рублю - это во многом подготовка к санкциям США, которые уже анонсировались и которые будут введены в будущем, считает Романчук.

Меры могут быть даже более серьезными, не исключает Порывай. По его мнению, в пользу ужесточения риторики в США против России сыграло, например, заявление компании Microsoft, сообщившей, что хакерская группа, связанная с российской военной разведкой, создала несколько фиктивных интернет-доменов, дублирующих веб-страницы американских организаций.

Будущие санкции Вашингтона волнуют рынок куда сильнее, чем вступающий в силу 22 августа первый пакет санкционных мер, связанных с отравлением семьи Скрипалей в Великобритании, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"С новой силой эта тема заиграет в сентябре, когда с каникул вернется конгресс США и будет обсуждать намного более серьезный пакет мер, который в случае принятия окажет давление на нашу валюту и в целом на российский рынок", - предупреждает эксперт.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си