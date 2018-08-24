"Все равно, платил ли он порнозвезде". Сторонники Трампа - о деле Коэна

Media playback is unsupported on your device Дональд Трамп говорит, что его импичмент приведет к краху американской экономики.

Новость о том, что двоим бывшим советникам президента США могут грозить тюремные сроки, может, и спровоцировала шум в СМИ, но для основного электората Дональда Трампа все это кажется попыткой отвлечь внимание от того, как хорошо он работает.

"Это новости для светских журналов", - отвечает Джеймс Монтфорт Третий из Вирджинии на мою просьбу прокомментировать шумиху вокруг Пола Манафорта и Майкла Коэна.

"Заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия, заставить Мексику честно торговать с нами - это важнее, чем то, был ли у президента Трампа секс по взаимному согласию много лет назад", - продолжает он.

Джеймсу все равно, давал ли Трамп указание своему бывшему адвокату Коэну заплатить порнозвезде Сторми Дэниэлс деньги за молчание. Его гораздо больше интересуют достижения Трампа на посту президента, которые Джеймс считает огромными.

"Это никак не повлияет, я продолжу его поддерживать", - говорит Джеймс. Он считает, что СМИ должны больше говорить о росте экономики и падении безработицы, а не о скандалах с участием президента.

Правообладатель иллюстрации James Montfort III/Handout Image caption Джеймс Монтфорт Третий (в центре) говорит, что всегда будет поддерживать президента

"Манафорт виновен. Это охота на ведьм"

Fox News публикует интервью с Полой Данкан, членом коллегии присяжных, признавших Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из 18.

Данкан - ярая сторонница президента Трампа и продолжает оставаться таковой несмотря на то что участвовала в вынесении обвинительного приговора.

"Безусловно, господин Манафорт нарушил закон, но его бы не поймали, если бы не охотились на президента Трампа", - говорит она, добавляя, что считает процесс над бывшим советником президента "охотой на ведьм с целью обнаружить сговор с Россией".

"Мне было сложно говорить, что я считаю Манафорта виновным. Я очень хотела, чтобы он оказался невиновным, но это было не так. Это часть работы присяжных - нужно изучить обстоятельства, подумать, оценить улики и прийти к взвешенному и разумному решению, что я и сделала", - говорит Данкан.

Несмотря на то что Данкан считает Манафорта виновным, она готова вновь проголосовать за Трампа на следующих президентских выборах.

"Каждый день, когда я ехала в суд, у меня на заднем сиденье лежала кепка Make America Great Again. Просто как напоминание", - говорит она.

Позиция Джеймса меня не удивляет. С тех пор как я познакомилась с ним в августе 2016, спустя несколько недель после того как Трамп был номинирован на президентских выборах от республиканцев, он был непоколебимым сторонником президента.

Беседуя со сторонниками Трампа в разных штатах, я начинаю видеть закономерность в том, как они относятся ко всей этой истории. Для них это - заговор против президента, которого они выбрали.

"Все хотят говорить только о сексе", - говорит Кэти ДеГрациа, с которой я познакомилась, когда она проводила акции в поддержку Трампа в Нью-Гэмпшире в 2016 году.

Правообладатель иллюстрации Cathy DeGrazia/Handout Image caption "Мне все равно, платил ли он порнозвезде," - говорит Кэти де Грациа

"Мне все равно, платил ли он порнозвезде, или модели Playboy, но это не влияет на его политику", - говорит она.

Кэти говорит, что почти не смотрит телевизор, зато слушает по радио программы Шона Ханнити, Раша Лимбо и Билла O'Райли.

"Майкл Коэн как-то сказал, что всегда будет предан господину Трампу", - пишет O'Райли в последнем посте адресованного своей аудитории блога, озаглавленном "Век предательства".

"Теперь Коэн говорит, что его многолетний друг представляет опасность для нашей страны", - пишет O'Райли.

Правообладатель иллюстрации June Savage/Handout Image caption Джун Сэвадж

"Может быть, Коэн привыкает к роли Брута в пьесе тюремного театра".

Некоторые консервативные СМИ стремятся выставить Коэна жертвой интриг спецслужб, и эта мысль нравится сторонникам Трампа.

"На него воздействовали, в том числе угрозами", - говорит мне Кэти, убежденная, что дела и Манафорта и Коэна - это плоды "глубинной коррупции" в ФБР.

"Я считаю, что имело место сильнейшее злоупотребление служебным положением", - добавляет она.

Крупные рыбы

С самого начала своего президентского срока Трамп конфликтует со спецслужбами, и нелюбовь к ним, кажется, дошла и до его электората.

Разговор с Джун Сэвадж, агентом по продаже недвижимости в Майами и сторонницей Трампа, подтверждает мою догадку.

"Они пошли на рыбалку и поймали двух крупных рыб", - говорит Джун, в прошлом году участвовавшая в выборах мэра Майами.

"Это все дымовая завеса, фокусы. Когда ФБР находит цель, они начинают сочинять истории, - говорит она. - На этот раз цель - это наш президент".

Вспоминая споры вокруг выборов 2016 года, Джун говорит, что целью спецслужб должна быть Хиллари Клинтон.

"Они [семья Клинтон] в полушаге от следствия из-за всего, что происходит в нашей стране", - говорит она.

"Они [спецслужбы] хотели, чтобы она [Хиллари Клинтон] осталась "чистой", - негодует Джун.

ФБР после расследования не нашло злого умысла в действиях Клинтон, использовавшей для переписки личную почту, когда она занимала пост госсекретаря.

Однако это не останавливает сторонников Трампа, которые продолжают приводить исход расследования в отношении Клинтон как пример, подтверждающий предвзятое отношение спецслужб к Трампу.

"Не вижу ничего плохого"

Другие сторонники Трампа говорят о делах Эла Шарптона, левого активиста, радиоведущего и главы организации по защите прав чернокожих, которого журналисты подозревают в уклонении от налогов.

Они считают, что если Пол Манафорт стал объектом расследования, то следует возбудить дело и против Шарптона.

Для сторонников Трампа никаких доказательств того, что президент нарушил закон или вступил в сговор, чтобы повлиять на выборы, не существует.

"Я не видел никаких доказательств того, что Трамп был в чем-то замешан", - говорит мне пернсионер из Вирджинии Фрэнк Руперт.

Я познакомилась с Фрэнком в 2016 году, вскоре после начала президентского срока Трампа. Мой звонок застал его за просмотром новостей по Фокс ньюс.

"На других каналах говорят, что Трампу грозит импичмент из-за преступлений, которых он не совершал. Они говорят об этом уже два года", - говорит мне Фрэнк.

Правообладатель иллюстрации Frank Ruppert/Handout Image caption Фрэнк Рупперт готов снова проголосовать за Трампа

Фокс ньюс обвиняют в том, что он уделил совсем немного внимания судам над Манафортом и Коэном, вместо этого сосредоточившись на аресте иммигранта из Мексики, который признался в убийстве девушки из Айовы.

Повестка консервативных каналов совпадает с политическими взглядами большей части электората Трампа.

"Я бы снова проголосовал за Трампа, точно так же, как многие бы вновь проголосовали за Билла Клинтона", - говорит Фрэнк.

"Он [Трамп] создал рабочие места, экономика при нем растет, я не вижу ничего плохого в том, что он делает", - добавляет он.

До тех пор, пока электорат Трампа и поддерживающие его СМИ говорят об одном и том же, стоит ли президенту волноваться?