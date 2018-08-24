Как люди меняются с возрастом и сколько воды в галактике. Научные новости недели

В нашем еженедельном дайджесте научных новостей мы выбираем для вас самое важное, любопытное и необычное из мира науки. В этой подборке представляем вашему вниманию интересное из самых последних находок ученых.

1. Воды в галактике больше, чем мы думали

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Ученые описали строение крупнейших из экзопланет в Млечном Пути

Ученые знают тысячи похожих на Землю планет (так называемые экзопланеты), однако вопрос, возможна ли на них жизнь, остается открытым. Теперь у ученых есть причина всерьез надеяться на это. На конференции Goldschmidt в Бостоне (США) астрофизик Ли Цзэн из Гарвардского университета презентовал данные исследований, которые показывают, что на трети известных экзопланет (что по размерам больше Земли), должна существовать вода. Более того, на многих из них вода может составлять до 50% массы планеты. Земля же содержит в себе воду лишь на 0,02% от общей массы планеты.

Данные были получены в результате расчётов, основанных на наблюдениях американской космической обсерватории "Кеплер" и европейского телескопа Gaia. Именно те экзопланеты, которые попадают в группу тел с радиусом в 2,5 раза больше земного, по мнению ученых, вероятно являются "водными мирами". Их масса превышает земную примерно в 10 раз.

При этом вода на них находится в непривычном для землян виде: "Температура поверхности [на этих планетах], как мы предполагаем, находится в диапазоне от 200 до 500 градусов по Цельсию. Их поверхность может быть окутана атмосферой, состоящей во многом из водяного пара и слоя жидкой воды под ним. При движении вглубь, прежде чем достигнуть твердого ядра планеты, мы ожидаем обнаружить лед".

Другая группа американских ученых недавно объявила о том, что им удалось найти окончательные доказательства наличия воды (в виде льда) на полюсах Луны, где она находится в тени кратеров.

2. Люди с возрастом действительно меняются, хотя и остаются собой

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Исследования показывают, что, каким бы ни был человек, с возрастом он становится сознательнее

Психологи впервые изучили персональные качества одних и тех же людей с перерывом в полвека. Начало исследованию было положено еще в 1960-х годах, и оно коснулось почти 1800 американцев, которые тогда еще учились в школе. Результаты недавно опубликовали в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Психологи выделяют пять основных черт личности, которые есть у всех вне зависимости от культуры и возраста: добросовестность, доброжелательность, открытость опыту, экстраверсия и эмоциональная стабильность.

Главный посыл авторов заключается в парадоксе стабильности и одновременной пластичности нашей личности: "Результаты предполагают, что личность стабильна на протяжении всей жизни, как на уровне черт характера, так и на уровне общей характеристики. Но она также и пластична, и люди с годами становятся более зрелыми", - написали ученые.

Сравнивать перемены в себе с переменами в других не стоит: у всех этот процесс протекает по-разному, например, если человек был эмоционально более стабилен в молодости, скорее всего, он будет более стабилен и в зрелости. "Те, кто был более сознательным в 16, останется таким и в 66. Но в среднем все становятся сознательнее, эмоционально стабильнее и приятнее", заключают психологи.

3. Найден новый кандидат на антибиотик

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Ученые ищут новые антибиотики в замену тем, что уже не помогают

Проблема резистентности бактерий к видам существующих антибиотиков стоит настолько остро, что некоторые врачи бьют тревогу - мол, в мире вот-вот настанет новое Средневековье. В этих условиях, ученые пытаются найти новые антибиотики, и вроде бы небезуспешно.

Новая публикация ученых из Массачусетского технологического института и Неаполитанского университета рассказывает о новом кандидате на звание антибиотика. Некоторые фрагменты профермента пепсиногена, который участвует в пищеварении, оказались эффективными "убийцами" таких бактерий, как сальмонелла и кишечная палочка.

"Человеческую пищеварительную систему атакуют множество бактерий, поэтому выглядит вполне логичным, что у нас существует своя собственная защитная система, чтобы предотвращать эти атаки", - объясняют авторы статьи, опубликованной в научном журнале ACS Synthetic Biology. Механизм действия пепсиногена пока не разгадан, однако ученые надеются, что у них получится модифицировать его до антибиотика.

4. Электромобили можно будет заряжать в считанные секунды

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Когда-нибудь подзарядка электромобилей будет такой же быстрой, как и заправка обычных машин

Шотландские ученые представили новое решение для хранения энергии - "гибридно-электро-водородную" систему, которая, возможно, позволит заряжать электромобили в считанные секунды. Это сделает процесс подзарядки нового поколения транспорта таким же быстрым, как процесс заправки баков автомобилей бензином или дизелем.

Дело в том, что основа этой энергосберегающей системы - жидкость, которую буквально можно закачивать в электромобиль. При этом система способна накапливать энергию и высвобождать ее как в форме электричества, так и газообразного водорода, который - при желании - можно использовать в качестве топлива.

"Такие варианты накапливания энергии, которые могут быть одновременно как аккумуляторами, так и источниками топлива (в зависимости от требований пользователя), способны перевернуть процесс использования возобновляемой энергии", - заключают в своей работе ученые.

5. Между верой в божественное происхождение мира и верой в конспирологические теории есть связь

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Ученые подозревают, что телеологические идеи - ключ как к тем, кто верит в божественную сущность, так и к тем, кто склонен видеть заговоры вокруг себя

Исследование, вышедшее в научном журнале Current Biology, показало, что телеологическое мышление (то есть вера в целесообразность бытия) является общей составляющей у двух явлений - у креационизма, то есть веры в божественное происхождение мира, и любви к конспирологическим теориям.

Более 150 студентов приняли участие в опросе ученых - они должны были пройти тест, в котором отмечали те или иные утверждения, с которыми они согласны или не согласны. Среди тезисов опроса были и те, что отражают конспирологические теории и телеологические идеи. Проанализировав ответы студентов, ученые сделали вывод, что стремление объяснить жизненные события какими-то высшими силами и целями ("солнце встает для того, чтобы у нас был свет", "всё случается по какой-то высшей причине") связано со склонностью верить в теории заговора.

Заметив такую корреляцию, ученые решили организовать более масштабный опрос - на этот раз в нем участвовало более 700 человек. И он подтвердил этот вывод.

Ученые замечают, что эти находки помогут понять взаимоотношения современного человека с информацией и данная тема требует дальнейшей проработки. "Может быть так, что идеи, оформленные в телеологических терминах, обрабатываются [человеком] легче и распространяются быстрее, чем другие типы информации", - говорят авторы исследования.

"Мысль, что любовь к теориям заговора - это форма креационизма в условиях социального мира, может прояснить наиболее загадочные особенности нашей так называемой эпохи постправды", - полагают они.