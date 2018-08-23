"Теория большого взрыва" уходит с экранов: "траур" или "давно пора"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каждый актёр из основного состава "Теории большого взрыва" получал более 1 млн долларов за серию

Двенадцатый сезон американского комедийного сериала "Теория большого взрыва" официально станет последним. Фанаты одного из популярнейших ситкомов 2000-х разделились на два лагеря.

Действие телеэпопеи происходит в калифорнийской Пасадене. Изначально сюжет строился на взаимоотношениях соседей по дому - двух физиков и начинающей актрисы.

Последний сезон стартует 24 сентября и завершится к маю следующего года.

"Мы безмерно благодарны нашим поклонникам за их поддержу "Теории большого взрыва" на протяжении последних 12 сезонов, - говорится в совместном заявлении его создателей, компаний Warner Bros., CBS и Chuck Lorre Productions. - Мы вместе с актерами, сценаристами и съёмочной группой в полной мере осознаём успех нашего шоу и намерены сделать так, чтобы последний сезон подвел всю "Теорию большого взрыва" к эпическому финалу".

В 2016 году пять главных героев сериала зарабатывали по 1 млн долларов за эпизод, однако Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Кунал Найяр и Саймон Хелберг впоследствии согласились на понижение ставки, чтобы обеспечить другим задействованным актёрам - Мелиссе Ройч и Маим Бялик - повышение вознаграждения.

Теперь же сообщается, что исполнитель главной роли Шелдона Купера - Джим Парсонс - твёрдо решил заняться другими проектами после окончания сериала.

Кроме того, Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер в сериале) ещё в январе дал понять, что не будет иметь ничего против того, чтобы закончить всё сезоном 2018-19 года.

Одновременно с последним сезоном "Теории Большого взрыва" начнётся второй сезон сериала "Детство Шелдона" о юном Шелдоне Купере.

Будут ли его продлевать после завершения основного сериала, не сообщается, однако, учитывая последние высказывания Парсонса, эта перспектива крайне сомнительна.

Начиная с шестого сезона, каждая серия привлекала в среднем 18 миллионов зрителей, что больше, чем у любого другого телешоу в США.

За 12 лет шоу выиграло семь телепремий "Эмми", притом что номинировалось 46 раз. Лично Парсонс унёс домой четыре статуэтки за главную роль.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актёр Джим Парсонс играет в сериале Шелдона Купера

По данным онлайн-издания Entertainment Weekly, сериал мог стать самым дорогим в истории американского телевидения, что может объяснить, почему его не захотели продлять ещё на сезон.

"Слава богу, ты ушёл"

Критики не обошли сериал вниманием, особенно его последние сезоны.

Пропустить Twitter пост , автор: @NellielTu18 Узнала, что Теория Большого Взрыва завершится на 12 сезоне....

Я так люблю ТБВ и эта новость прям ножом по сердцу 😭 — Fantasy (@NellielTu18) 22 августа 2018 г.

Реакция фанатов не заставила себя ждать: кто-то вспомнил, что продюсеры не первый год обещают схоронить своё детище, а для кого-то всё те же последние сезоны уже казались "не тем".

Пропустить Twitter пост , автор: @justvlr Ура Теория Большого Взрыва наконец-то закончится!

Я конечно люблю этот сериал, но последние два сезона какие-то ни о чем — Леруа Мерлен (@justvlr) 22 августа 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @JordanMillzSF Now that the Big Bang Theory is ending, America can finally begin to heal after all these years. — Jordan Miller (@JordanMillzSF) 22 августа 2018 г.

"Теперь, с окончанием "Теории большого взрыва", Америка наконец-то начинает исцеляться", - иронизирует Джордан Миллер.

Пропустить Twitter пост , автор: @RealDukeofDork I'm a huge fan of The Big Bang Theory. Love the show and everyone in it. But when I heard the news that it was ending after season 12, I too said "finally." — dukeofdork (@RealDukeofDork) 22 августа 2018 г.

"Я - большущий фанат "Теории большого взрыва", люблю это шоу и всех в нём, но когда я услышал новости о его закрытии после 12-го сезона, я тоже сказал: "Наконец-то", - признаётся пользователь @RealDukeofDork.

Но и для искренней печали места нашлось немало, в частности, в России, где у сериала огромное и преданное сообщество фанатов.

Подёрнутое гримасой лицо Неймара оказалось одним из символов их печали.

"НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТ", - реагирует Алия Худайгулова.

Пропустить Twitter пост , автор: @smol_soo12 I have been a fan of The Big Bang Theory since the beginning. All the hates people are throwing at the show now, seriously? You could have just leave it if it wasn’t your cup of tea. Its been more than a decade and I love it more every season. This finale news is 💔 — Comeback EXO! (@smol_soo12) 22 августа 2018 г.

"Я был_а фанатом "Теории большого взрыва" с самого начала. И сейчас все его начали ненавидеть, серьёзно? Могли бы и пройти мимо, если это не ваше. Прошло больше десяти лет, и я любил_а его всё больше с каждым сезоном. Новости о его конце - это [эмодзи разбитого сердца]", - искренне переживает smol_soo12.