Робот-истукан, суперкар "Иж" и другие странные вещи на "Армии-2018"

Image caption Вход с колюще-режущими предметами на форум был строго запрещен - зато внутри они продавались в ассортименте

Робот, которого все игнорируют, "конкурент" электромобиля Tesla от "Калашникова", кофе для генералов, а также ноутбук, с которым можно париться в бане. Все эти необычные вещи можно увидеть в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке на главной военной выставки России "Армия-2018".

Вот что известно о каждой из них.

Суперкар в кузове из 1970-х. Его называют будущим конкурентом Tesla

Правообладатель иллюстрации kalashnikov.media Image caption "Суперкар" на базе кузова "Иж-Комби", 2018 год

Концерн "Калашников" представил концепт "электрического кара" на базе кузова ИЖ-21252 "Комби", созданного в 1970-е годы.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption "Иж-Комби" в сборочном цехе завода, 1973 год

Создатели концепта уверены, что в будущем он сможет составить конкуренцию электромобилям марки Tesla - корпорации американского бизнесмена Илона Маска.

"Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это - успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему", - сказала РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

О конкретных преимуществах и технических характеристиках будущего суперкара пока ничего не известно.

В 2016 году Tesla получила выручку в размере 7 млрд долларов (477 млрд рублей по нынешнему курсу), "Калашников" - почти в 27 раз меньше (18 млрд рублей).

Гигантский робот, умеющий стоять

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У входа в павильон "Калашникова" неподвижно стоит грозный прямоходящий робот с кабиной для человека-оператора на месте туловища и головы. Пока машина высотой в два человеческих роста и весом 4,5 тонн не умеет даже ходить. Рабочую версию робота планируют создать к 2020 году.

Рабочее название машины - "Игорек", рассказал источник РБК в концерне. Позже эту информацию опровергли в пресс-службе "Калашникова", но было уже поздно.

"Запад в ужасе! Россия презентовала четырехтонного робота-охранника Путина", - саркастично шутил один из пользователей YouTube в названии своего видео.

Некоторые обыгрывали то, что робота зовут так же, как главу госкомпании "Роснефть" Игоря Сечина - давнего знакомого Владимира Путина.

Сверхнадежный ноутбук. С ним можно даже париться в бане

Если вы никогда не расстаетесь со своим смартфоном или ноутбуком, поход в баню может стать для вас настоящим испытанием: обычные гаджеты попросту не выдержат температур под 100 градусов Цельсия и высокой влажности.

На одном из стендов "Армии-2018" можно обнаружить ноубтук, выполенный в строгом "армейском" дизайне. В качестве дополнительного свидетельства надежности на экране постоянно проигрывается видеоролик, в котором лэптопом пользуется полураздетая девушка в парилке бани.

Судя по ручке, приделанной к боку корпуса, для его переноски также не требуется сумка.

Говорящий робот, которого все игнорируют

Если "Игорек" (который на самом деле не "Игорек") пользовался всеобщим вниманием, то его собрата под названием "Базовая роботизированная платформа номер 1", напротив, никто не замечал - включая главу госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

Центр имени Хруничева - производитель ракет-носителей "Протон" - находится под управлением "Роскосмоса" и переживает финансовый кризис. Общие долги предприятия составляют почти 100 млрд рублей.

В августе Рогозин пообщал, что государство выплатит их в полном объеме. Возможно, когда проблемы центра решатся, топ-менеджер проявит к его разработкам больше внимания.

Армейский кофе. Для разных званий - разные сорта

"Кофе только офицерам. От кофе нервы", - говорят герою-призывнику в буфете воинской части по сюжету российской комедии "ДМБ" (2000).

"Военторг" решил пойти наперекор этому стереотипу и выпустил кофе трех видов: "Армейский" ("для активной молодежи", как говорится в пресс-релизе), "Офицерский" и "Генеральский". Каждый из них представляет собой смесь сортов арабика и робуста в разной пропорции.

Пользователи интернета также обнаружили в подмосковной Кубинке кофейный автомат под "военторговским" брендом "Армия России".

В широком ассортименте напитков на передней панели бросается в глаза отсутствие американо - это название разбавленного водой эспрессо в 2016 году с подачи премьер-министра Дмитрия Медведева предлагали переименовать - например заменить на более патриотичное "русиано". Авторы меню автомата пошли по третьему пути: можно выбрать "короткий" и "длинный" эспрессо.