Жертву насилия обвинили в насилии. Это конец движения #MeToo?

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Одна из главных участниц кампании по борьбе с сексуальным насилием в Голливуде Азия Ардженто сама оказалась замешана в скандале о домогательствах - актриса, обвинившая в изнасиловании Харви Вайнштейна, сама в прошлом совратила несовершеннолетнего актера. Вот уже неделю СМИ и представители киноиндустрии спорят о том, станет ли поступок актрисы ударом по движению #MeToo.

Что случилось?

Актер и рок-музыкант Джимми Беннетт обвинил в домогательствах итальянскую актрису и режиссера Азию Ардженто. Актриса была в числе первых, кто публично обвинил в изнасиловании продюсера Харви Вайнштейна - именно с этого в США и других странах началася виток кампании против сексуальных домогательств, который вылился в стихийное движение #MeToo.

Статья о домогательствах к Беннету в конце августа появилась в The New York Times. 22-летний актер рассказал газете, что в 2013 году, когда ему было чуть больше 17 лет, Ардженто совратила его в гостиничном номере в Калифорнии. Самой актрисе тогда было 37 лет. По законам штата, возраст согласия - 18 лет.

Беннет и Ардженто знакомы еще с 2003 года, когда актер сыграл ее сына в драме "Цыпочки". СМИ неоднократно писали об их почти родственных отношениях.

По данным NYT, после того, как Ардженто разоблачила Вайнштейна, Беннет решил обратиться к ней с иском. В итоге представители актрисы договорились о досудебном урегулировании. По его условиям актер должен был получить 380 тысяч долларов.

Беннет, следует из документов, которые изучила газета, жаловался, что из-за домогательства Ардженто пережил эмоциональные страдания, которые испортили ему карьеру и сократили заработок.

Ардженто обвинила Беннета во лжи - по ее словам, их связывала только дружба, а обвинения актера объясняются его финансовыми проблемами. Но сразу после этого в таблоидах появилась фотография, на которой, судя по всему, Беннет и Ардженто вместе лежат в постели. Позже в СМИ попала и переписка, в которой Ардженто признает, что у нее был секс с актером.

#MeToo - конец?

Ардженто - одна из самых заметных лиц движения #MeToo. Она была героиней материала The New Yorker о Харви Вайнштейне - актриса рассказывала, что режиссер в 1997 году склонил ее к сексу в гостиничном номере.

Появление статьи спровоцировало начало кампании по борьбе с сексуальными домогательствами в американской киноиндустрии. Вайнштейн стал фигурантом уголовных разбирательств в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне - ему грозит заключение вплоть до пожизненного. Карьера одного из самых влиятельных людей в Голливуде оказалась полностью разрушена.

Вскоре после того, как десятки актрис, в том числе Ардженто, разоблачили Вайнштейна, в домогательствах обвинили и других звезда - сценариста Джеймса Тобака, продюсера Бретта Рэтнера, актеров Дастина Хоффмана, Моргана Фримана, Стивена Сигала и Кевина Спейси. Последний из-за скандала полностью лишился актерской работы, в том числе главной роли в сериале "Карточный домик".

После публикации NYT в СМИ вот уже неделю обсуждают, подорвало ли поведение Ардженто кампанию #MeToo и не исчерпала ли себя борьба с домогательствами. До сих пор в скандалах, связанными с домогательствами, в качестве агрессоров в основном мужчины, а не женщины.

"Надеюсь, это [обвинения в адрес Ардженто] не повлияет на расследование дела Вайнштейна", - заявил в эфире ведущий Fox News Джейсон Чеффитц. Адвокат самого Вайнштейна Бенджамин Брафман тем временем заявил CBS, что его клиент "почти почувствовал облегчение", когда узнал об обвинениях в адрес актрисы. "Степень лицемерия, которую нам продемонстрировало случившееся, просто ошеломляет", - сказал юрист.

По словам сотрудника CBS News Джоди Кантора, одно из авторов расследования NYT о Вайнштейне, публикация об Ардженто "определенно создала сложности для #MeToo". "Тот факт, что у женщины, которая стала одним из главных представителей движения, была такая история в прошлом, заставит всех думать о ней по-другому", - считает журналист.

"Сложившая ситуация заставила людей задавать вопросы о честности движения #MeToo, - пишет колумнист издания The New Republic. - Ардженто осуждала то, как Вайнштейн и его сторонники скрывали злоупотребления в помощью сделок и юридических маневров".

"Ставки для #MeToo сейчас очень высоки, - считает колумнист The New York Times Барри Вайсс. - Феминистки потеряют доверие, если они проигнорируют эту историю или попытаются объяснить ее с помощью клише о том, что пострадавшие люди тоже причиняют боль другим".

Скандал обсуждают и в российских СМИ. Ведущий "России-24", предваряя тему, предположил, что "секс-скандал начал пожирать своих героев". "Как в русской поговорке: не рой яму другому, сам в нее попадешь", - ответил ему корреспондент Артем Кол. В сюжете появился и продюсер Иосиф Пригожин, предположивший, что встречу с Вайнштейном Ардженто могла организовать сама, чтобы "реализовать себя как актрису", а потом "раскачать лодку".

"Сам факт, что Ардженто заплатила за молчание, параллельно нападая на Ванштейна, выглядит как минимум лицемерно", - считает ведущая НТВ.

Что говорят другие жертвы и участники #MeToo?

По мнению лидеров #MeToo, поступок Ардженто не сможет бросить тень на все движение и, наоборот, доказывает, что борьба с сексуальными домогательствами важна как никогда.

Основательница #MeToo Тарана Берк заявила о поддержке всех жертв насилия - в том числе "храбрых молодых мужчин". "Сексуальное насилие - это про власть и привилегии. И это не изменится от того, что преступник - ваша любимая актриса, активист или профессор любого пола, - написала Берк в твиттере. - Люди буду использовать случившееся, чтобы дискредетировать движение. Не позволяйте этому случиться".

"Циники будут использовать конкретные примеры недостойногоповедения женщин, чтобы спорить о том, что харрасмент - это не часть общей мизогинии, - заявила писатель Мойра Донеган, известная феминистскими взглядами. - Игнорируйте этих людей, их не волнует правосудие".

Актриса Роуз Макгоуэн, одна из лидеров #MeToo, также обвинявшая Вайнштейна в домогательствах, пообещала продолжить работать "на благо всех жертв": "Я узнала Азию Ардженто 10 месяцев назад. Нас объединяет общая боль от того, что сделал с нами Харви Ванштейн. Мое сердце разбито".

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Актриса Розана Аркетт, пострадавшая от домогательств Ванштейна, рассуждая о случившемся, предположила, что "травма будет порождать травмы, пока мы сами не исцелимся".

По мнению актрисы Алисии Милано, обвинения в адрес Ардженто только подтверждают тот факт, что движение #MeToo по-прежнему имеет силу. "Миллионы женщин и мужчин, которые рассказали свои истории, не могут быть стерты, потому что одна история оказалась лицемерной, - заявила она в эфире Good Morning America. - Люди продолжают двигаться и заставляют других расплачиваться за свои поступки - вне зависимости от того, мужчина это или женщина".

Как пишет The Rolling Stones, Ардженто может быть одновременно "и жертвой насилия, пострадавшей от Вайнштейна, и человеком, который сам совершил сексуальное домогательство", эти вещи друг другу не противоречат. "Даже если история Азии Ардженто закончилась неоднозначно, это только одна из историй в рамках #MeToo", - считает Джоди Кантор, автор публикации о домогательствах Вайнштейна.

Журналистка Бари Вайсс в своей колонке для NYT приходит к выводу, что Азия Ардженто вновь доказала, что женщины - это обычные люди. "Женщины лицемерят. Женщины лгут. Они манипулируют, домогаются и участвуют в буллинге. Они способны на зло и жестокость. Точно так же, как и мужчины".