СМИ России: Банк России хочет сам блокировать сайты

В обзоре российских газет за 23 августа:

"Ведомости": ручное управление

Центробанк хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Эта идея, по данным газеты "Ведомости", обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова.

ЦБ разработал проект поправок в закон "Об информации", наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт. Если ЦБ получит такие полномочия, отмечают "Ведомости", он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.

Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.

Газета отмечает, что Центробанк уже может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами, но лишь в российских доменных зонах .ru и .рф.

ВТБ поддерживает инициативу ЦБ, поскольку считает ее эффективным методом борьбы с мошенниками и распространением вредоносного софта, сообщил представитель банка. Внесудебная блокировка фишинговых сайтов на иностранных доменах и сайтов, которые без лицензии предоставляют финансовые услуги, может защитить права потребителей, считает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

С ним не согласен руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк: нарушители мгновенно переезжают и продолжают работать, а добропорядочные сайты, которым не посчастливилось "жить" на заблокированных IP-адресах и подсетях, перестают работать.

А вот внесудебная блокировка сайтов, распространяющих недостоверную информацию о банках, - излишне жесткая мера, хотя они и представляют угрозу для банков, полагает Мехтиев. Что считать недостоверной информацией, задается он вопросом: может ли это быть, например, мнение аналитика о состоянии банка и подлежит ли блокировке СМИ, которое его опубликовало?

Подтверждение этому мнению может быть получено лишь спустя некоторое время, когда ресурс уже может оказаться заблокированным, поэтому имеет смысл сохранить блокировку по решению суда, возможно ускорив эту пока достаточно неторопливую процедуру, рассуждает эксперт. Вдобавок в борьбе с информационными атаками гораздо эффективнее действия и заявления самой кредитной организации, подкрепленные позицией ЦБ, полагает Мехтиев.

А Артем Козлюк отмечает, что появляется все больше сайтов, заблокированных по ошибке без суда или до суда. Поэтому он считает, что расширять список ведомств, наделенных такими полномочиями, не нужно.

РБК: избирательная синхронность

Почему ЕС вслед за США не ввел новые антироссийские санкции? Материал об этом - на первой полосе свежего номера РБК. Газета, ссылаясь на интервью дипломатов ЕС интернет-изданию Euractiv, пишет, что в Европейском союзе нет единодушия по поводу необходимости усилить санкционное давление на Россию после введения новых экономических ограничений со стороны США.

Отсутствие политической воли на этот шаг один из дипломатов объяснил нежеланием ряда европейских стран разрывать экономические связи с Москвой. "Италия, Австрия и даже Франция слишком сильно заинтересованы в том, чтобы вести бизнес с Россией", - пояснил дипломат.

Согласно правилам ЕС, для принятия санкций требуется согласие всех 28 стран союза. В эскалацию санкционного давления со стороны Евросоюза сейчас никто не верит, соглашается директор франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен.

"Если бы в Европе существовал консенсус по поводу принятия более жестких ограничений против Москвы, то такие идеи были бы реализованы еще в марте, после нападения на Скрипалей", - объяснял он газете.

По мнению эксперта, несмотря на призывы США и Британии, для многих стран ЕС вопрос о послаблении антироссийских санкций является более актуальным, чем принятие новых. Впрочем, аналитик отмечает, что, учитывая тесные экономические связи ЕС и США, даже снятие с России санкций ЕС едва ли предоставит европейским компаниям карт-бланш на сотрудничество с Москвой.

"Для этого Евросоюзу нужно обрести большую степень независимости от США, в частности создав собственные валютный фонд и SWIFT-систему, как это предложил сделать министр иностранных дел Германии Хайко Маас", - сказал Дюбьен, заметив​, что идеи Мааса вряд ли будут воплощены в ближайшее время.

Руководитель Центра имени Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы Штефан Майстер прокомментировал РБК, что в Германии считают новые санкции бесполезным инструментом в нынешней ситуации: изменить поведение Владимира Путина они не смогут, а только помешают наладить с Москвой диалог насчет важных проблем.

"Коммерсант": коммунисты теряют регионы

Материал в свежем "Коммерсанте" посвящен шансам КПРФ стать инициатором проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. В КПРФ уверены, что успеют первыми, пишет газета, однако их конкуренты зарегистрировались уже в 26 регионах. Очередные инициативные подгруппы референдума зарегистрированы на этой неделе в нескольких регионах. Все они альтернативны подгруппам КПРФ, пишет газета.

КПРФ успела зарегистрировать подгруппы только в Алтайском крае и Иркутской области. Отказ в регистрации она получила уже в семи регионах, сообщил "Коммерсанту" координатор проектов движения "Открытая Россия" Олег Хомутинников. По его словам, в этих регионах активисты подключились к работе коммунистов и готовы подключаться повсюду, чтобы референдум состоялся.

В связи с этим "Открытая Россия" приняла вчера заявление, "признав очевидным факт": "Единая Россия" и Кремль намерены не допустить проведения всенародного референдума". Движение не сомневается, что "власть идет на грубые нарушения и провокации с целью помешать оппозиции зарегистрировать достаточное количество групп", тем самым "отнимая права, которые сама же гарантирует, предлагая возможность для организации всенародного референдума".

"Открытая Россия" требует отменить регистрацию "липовых инициативных групп" в Пензенской, Новосибирской, Свердловской, Белгородской, Ростовской, Липецкой, Кировской, Самарской, Оренбургской областях, Республике Чувашия и Санкт-Петербурге.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заверил газету, что у "партии хватит своих сил, чтобы провести все необходимые мероприятия" для подготовки референдума. Для этого партии необходимо зарегистрировать подгруппы минимум в 43 регионах.

Если ни одна из пяти инициативных групп не сможет создать подгруппы в 43 регионах, им придется договариваться с конкурентами об объединении подгрупп, объясняет издание. Но о готовности к объединению газете заявил пока только кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов. Его подгруппа, зарегистрированная в Москве, стала первой альтернативной, которая опередила КПРФ в регистрации.

"Известия": невыполнимая задача?

В России может появиться бессолевой хлеб. И это лишь одна из мер, которые могут быть приняты для снижения потребления гражданами соли и сахара. С такими предложениями выступил минздрав, который создал паспорт федерального проекта по формированию системы мотивации граждан к ЗОЖ, рассказывает газета "Известия".

"Опыт других стран показывает эффективность уменьшения содержания соли в составе хлебобулочных изделий. Это изменение можно реализовать за счет внесения поправок в технические регламенты, - отметил один из разработчиков программы, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии минздрава Сергей Бойцов. - Также может быть проведена разъяснительная работа с производителями, которые могут добровольно снизить соль в составе продукции".

По его словам, в результате всего комплекса мер суточная норма потребления соли у россиян должна быть снижена с сегодняшних 10 г в сутки до 5 г на человека. Сергей Бойцов подчеркнул, что высокое потребление соли влияет на развитие основного фактора риска сердечно-сосудистых осложнений - артериальной гипертонии.

Сергей Бойцов также уточнил, что для снижения потребления сахара рассматривается вопрос об уменьшении количества рекламы напитков с содержанием сахара в том случае, когда ролики направлены на детей и они принимают участие в них. "Сократить содержание сахара в других продуктах пока невыполнимая задача", - уверен эксперт.

По его словам, доля углеводов, к которым относится сахар, не должна превышать 35% от суточной нормы потребления калорий - 2,5 тыс. для человека с нормальной физической нагрузкой, которая она эквивалентна 10 тыс. шагов в день. Высокое содержание сахара в рационе населения влияет на показатели общей смертности, добавляет Бойцов.

Представитель Российской гильдии пекарей и кондитеров Максим Киселев отметил, что россиянам с их устоявшимися вкусовыми привычками новый бессолевой хлеб может и не понравиться, так как это достаточно специфичный продукт. Возможно, его придется продвигать среди потребителей, считает он.

Более того, отмечают "Известия", по сравнению с обычным хлебом продукция без соли будет более дорогой, так как для изготовления нового продукта понадобится новая технология.

Что еще почитать:

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели в Женеве переговоры, ставшие первой встречей столь высокого уровня после саммита президентов двух стран в Хельсинки. Газета "Коммерсант" отмечает, что стороны не смогли принять совместное заявление, разойдясь в оценке предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Это, однако, не помешало Джону Болтону заявить о "значительном прогрессе" на переговорах, затрагивавших ключевые проблемы двусторонних отношений: от стратегической безопасности до Ирана и Сирии.

Россия готова к нормализации отношений с США, но реализация договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сейчас во многом зависит от Вашингтона. Об этом "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си