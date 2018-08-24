"Вакцинные тролли" из России сеют страхи перед прививками. Кто они и зачем им это?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Случаи заболевания корью в Европе достигли рекордных показателей

Российские тролли и боты намеренно подогревают дискуссию о пользе и вреде вакцинации, чтобы посеять раздоры в западном обществе, считают исследователи Университета Джорджа Вашингтона в США.

Ученые пришли к таком выводу, изучив тысячи постов, отправленных с российских аккаунтов, в которых, как утверждают американцы, прослеживается явное намерение подорвать существующий консенсус о том, что вакцины нужны.

И хотя количество мнений за и против прививок примерно одинаково, очевидно, что этот актуальный вопрос используется авторами как яблоко раздора, считает Марк Дрезде из Университета Джонса Хопкинса.

"Выступая на обеих сторонах конфликта, они подрывают веру общества в вакцинацию и подвергают нас всех риску заражения инфекционными заболеваниями", - говорит Дрезде.

Зачем это нужно российским ботам?

Изученные посты поступали в период с 2014 по 2017 год и более 250 из них были написаны с аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований" (АИИ) в Санкт-Петербурге.

Это же агентство фигурирует в деле о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, что дает исследователям основания предполагать, что споры о пользе вакцинации - очередная попытка влиять на формирование общественного мнения в странах Запада.

"Значительная часть дискуссии о вакцинах злонамеренно провоцируется некими лицами, у которых явно есть в этом какие-то свои интересы", - уверен Дэвид Бронятовски из Университета Джорджа Вашингтона.

Что именно пишут с росийских аккаунтов?

Твиты о вакцинации с аккаунтов АИИ содержали взаимоисключающие аргументы с медицинской точки зрения, а также весьма неоднозначные заявления о расовых и классовых различиях и даже о легитимности действий того или иного правительства.

Один из постов, упомянутых в исследовании, звучал так: "А вы знали, что у правительства есть секретная база данных о детях, которым вакцины нанесли вред? #VaccinateUS".

Media playback is unsupported on your device Для чего российским троллям неразбериха с прививками в США

В другом говорилось: "#VaccinateUS С глупостью нельзя бороться. Пусть они умирают от кори, а я за #вакцинацию".

Такие бот-аккаунты, как распространители вирусных программ, пиратской рекламы и нелегального контента, постили сообщения против вакцинации гораздо чаще среднего пользователя "Твиттера". Исследователи говорят, что темой о вакцинах людей приманивали, чтобы заставить кликнуть на линки с вредоносными программами.

А что в рунете?

Если судить по комментариям, оставленным к статьям Русской службы Би-би-си в социальных сетях, то общая тенденция такова: комментаторы, проживающие в России в основном выступают против прививок; рускоязычные читатели из-за рубежа в большинстве своем за прививки. Третья группа комментаторов уводит дискуссию в нерелевантную плоскость.

Вот три примера:

Andrey Malakhov Принципиально не сделали ни одной прививки сыну (5 лет). Результат: в садике дети постоянно болеют. Кроме моего сына. Вывод - от прививок больше осложнений и ухудшения иммунитета, чем пользы.

Nina Sobh К сожалению только жители бывшего совка так относятся к прививкам, прям мракобессие какое-то, за границей это даже не обсуждается, исключением могут служить какие-то хиппи или социально неблагополучные семьи.

Olga Ermakova Цифра, конечно, "впечатляет". А как насчёт такой цифры? - По данным Pulitzer Center общее количество погибших на автомобильных дорогах мира достигло 1 млн 240 тысяч смертей в год.

Почему вопрос вакцинации стоит так остро?

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Лишь за первое полугодие 2018 в странах Европы заболели более 40 тысяч человек

В начале августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный показатель заболеваемости корью в странах Европы. По мнению чиновников, это связано с тем, что число желающих привиться от этого заболевания резко сократилось.

В июне в США также были опубликованы результаты исследования, показавшего существенный рост числа американских детей, не прошедших вакцинацию по религиозным или мировоззренческим соображениям.

Ранее считалось, что большинство американцев признают прививки безопасными и эффективными, однако дискуссии в "Твиттере" говорят об обратном, сетуют ученые. Согласно выводам, опубликованным в журнале American Journal of Public Health, причиной этих изменений стала распространяемая в интернете дезинформация.

По мнению ВОЗ, основную проблему представляет отказ населения от "тройной вакцины" или "вакцины MMR" - от кори, паротита и краснухи.

По данным организации, одна из главных причин высокой детской смертности в развивающихся странах - корь, а паротит (свинка) и краснуха вызывают тяжелые последствия. ВОЗ одобряет применение "тройной прививки" и считает ее не только эффективной, но и безопасной.

На фоне вспышки кори в Европе ВОЗ начал бить тревогу. Лишь за первое полугодие 2018 года в странах Европы заболела 41 тысяча человек. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

В основном эпидемия коснулась Сербии, Украины, Грузии и Греции. 37 человек в этих странах умерли от кори с начала года.

Почему люди начали отказываться от MMR?

"Тройная вакцина" впервые была введена в Соединенных Штатах в 1975 году и с тех пор принята на вооружение в большинстве европейских стран, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.

В большинстве стран первая прививка делается детям в возрасте от 12 до 18 месяцев, а затем, до шестилетнего возраста, делается вторая прививка. Органы здравоохранения утверждают, что после первой прививки иммунитет вырабатывается у 90% детей, а после второй - у 99%.

Однако в 1998 году британский ученый Эндрю Уэйкфилд в соавторстве с другими специалистами опубликовал в научном журнале The Lancet доклад, в котором на основе ряда клинических наблюдений доказывалось, что существует связь между вакциной MMR и так называемым "новым синдромом", включающим аутизм и "болезнь Крона".

И уже в начале нулевых многие родители заявили о том, что в результате прививки у их детей развился аутизм.

Позднее было доказано, что MMR не имеет отношения к этим случаям. Прививка делается в том же возрасте, когда у детей, родившихся с расстройством аутистического спектра, начинают проявляться признаки этого расстройства. И родители наблюдали совпадение, а не последствия MMR.

Также стало широко известно, что Уэйкфилд имел собственные бизнес-интересы в разработке моновакцины против кори одной из компаний, поэтому и выступал активно против MMR.

Репутация вакцины была по большей части восстановлена, но многие по-прежнему не решаются сделать прививку своему ребенку.

Как остановить дезинформацию в интернете?

Руководство социальных сетей пытается бороться с бот-аккаунтами на своих платформах и с распространением заведомо ложных сведений.

Ранее на этой неделе "Фейсбук" и "Твиттер" собщили о том, что заблокировали или удалили ряд аккаунтов, связанных с Россией и Ираном, за публикацию недостоверной информации и попытки манипулировать общественным мнением.

А в июле сообщалось, что "Твиттер" закрыл около 70 миллионов фейковых и просто подозрительных аккаунтов.