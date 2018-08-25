Ленин, Франко, Ататюрк: у кого еще есть мавзолей?
Правительство Испании после нескольких десятилетий споров в обществе и во властных кругах приняло решение о перезахоронении останков бывшего лидера страны Франсиско Франко. Теперь слово за парламентом. Где еще покоятся забальзамированные политики?
Премьер-министр Педро Санчес ранее заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.
"Символ разделения": в Испании планируют вынести останки Франко из мавзолея
Франко лежит в мавзолее в Долине Павших, в комплексе, который строился по приказу самого диктатора после окончания гражданской войны 1936-39 годов. Здесь похоронены более 34 тысяч человек с обеих воюющих сторон.
Если Франко будет вынесен из мавзолея. то единственным действующим мавзолеем на территории Европы останется мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Где еще покоятся бальзамированные политические лидеры?
В Китае два мавзолея. Лидер китайской демократической революции Сунь Ятсен, умирая в 1925 году, через год после кончины вождя большевистской революции Владимира Ленина, завещал забальзамировать себя и сохранить в специальном строении так же, как это сделали с Лениным в Москве.
В социалистическом Вьетнаме идея так же прижилась. Мавзолей Хо Ши Мина - усыпальница первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое, где 2 сентября 1945 года Хо Ши Мином была провозглашена независимость Вьетнама от Франции.
Но вьетнамский мавзолей выдержан в классическом стиле с коллонадой и не похож на традиционные пагоды мавзолеев в Пекине и Нанкине.