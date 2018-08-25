Ленин, Франко, Ататюрк: у кого еще есть мавзолей?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Останки Франсиско Франко после его смерти были захоронены в мемориальном комплексе Долина Павших, в 60 км от Мадрида.

Правительство Испании после нескольких десятилетий споров в обществе и во властных кругах приняло решение о перезахоронении останков бывшего лидера страны Франсиско Франко. Теперь слово за парламентом. Где еще покоятся забальзамированные политики?

Премьер-министр Педро Санчес ранее заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.

"Символ разделения": в Испании планируют вынести останки Франко из мавзолея

Франко лежит в мавзолее в Долине Павших, в комплексе, который строился по приказу самого диктатора после окончания гражданской войны 1936-39 годов. Здесь похоронены более 34 тысяч человек с обеих воюющих сторон.

Если Франко будет вынесен из мавзолея. то единственным действующим мавзолеем на территории Европы останется мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.

Правообладатель иллюстрации Nikolai Galkin/TASS Image caption Мавзолей Ленина в Москве. Вопрос о перезахоронении тела Владимира Ленина периодически поднимается в российском обществе. но потом откладывается "в долгий ящик".

Где еще покоятся бальзамированные политические лидеры?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кымсусанский дворец Солнца - усыпальница Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Напротив мавзолея находится Мемориальное кладбище революционеров, где похоронена Ким Чен Сук, жена Ким Ир Сена.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аныткабир - усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. В комплекс входят не только мавзолей, но и парк с музеем. Мавзолей Ататюрка регулярно посещают официальные лица. На фотографии: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с членами Высшего военного совета Турции.

Правообладатель иллюстрации Pyotr Kovalev/TASS Image caption Мавзолей Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Мемориальный комплекс занимает площадь в 57 тысяч квадратных метров

В Китае два мавзолея. Лидер китайской демократической революции Сунь Ятсен, умирая в 1925 году, через год после кончины вождя большевистской революции Владимира Ленина, завещал забальзамировать себя и сохранить в специальном строении так же, как это сделали с Лениным в Москве.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Мавзолей Сунь Ятсена в Нанкине стоит уже более 90 лет (фото 1951 года).

В социалистическом Вьетнаме идея так же прижилась. Мавзолей Хо Ши Мина - усыпальница первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое, где 2 сентября 1945 года Хо Ши Мином была провозглашена независимость Вьетнама от Франции.

Но вьетнамский мавзолей выдержан в классическом стиле с коллонадой и не похож на традиционные пагоды мавзолеев в Пекине и Нанкине.