Кто стрелял в Ленина в 18-м году?

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30 августа исполняется 100 лет покушения на Владимира Ленина на московском заводе Михельсона.

Через два дня советская власть объявила красный террор. Только до конца 1918 года без какой-либо вины, а лишь за социальную принадлежность были расстреляны 50 тысяч человек.

Щит и меч

Официальная версия случившегося вызывает вопросы. Критический анализ известных фактов приводит исследователей к сенсационным выводам.

Тему обсудили автор книг "Белогвардейщина" и "Государство и революции" Валерий Шамбаров и обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам истории Артем Кречетников.

Би-би-си: Главная странность в этом деле - что подозреваемую Фанни Каплан расстреляли не только без суда, но фактически без следствия.

Покушение случилось около 11 вечера. Каплан задержали спустя несколько минут. Как положено, доставили на Лубянку, где ее в первый и последний раз допросил заместитель Дзержинского Яков Петерс, к которому вскоре присоединились председатель ВЦИК Яков Свердлов, его ближайший помощник, секретарь ВЦИК Варлаам Аванесов и нарком юстиции Дмитрий Курский.

На следующий день комендант Кремля Павел Мальков по указанию Свердлова, по должности не уполномоченного следствие вести, забрал ее из ЧК и посадил в подвал Большого Кремлевского дворца. А 3 сентября, опять же, по устному распоряжению Свердлова, переданному через Аванесова, вывел во двор и расстрелял.

За несколько часов до покушения на Ленина в Петрограде был убит начальник местной ЧК Моисей Урицкий. Стрелявшего в него Леонида Канегиссера допрашивали 14 месяцев.

А в деле о теракте против главы правительства даже не попытались толком разобраться. И всемогущая ЧК ни единым словом не возразила против вопиющего вмешательства в расследование и нарушения ее прерогатив.

В.Ш.: Странностей там гораздо больше. Очень многое сходится на том, что за покушением на Ленина стоял его ближайший сподвижник, человек № 2 в большевистской России Яков Свердлов.

Ты знаешь путь на завод Михельсона? Найдешь по крови из ран Ильича Владимир Маяковский, советский поэт

Би-би-си: Какие основания так думать?

В.Ш.: Узнав об убийстве Урицкого, Ленин раздумал в тот вечер выступать перед рабочими, но Свердлов поднял бучу: "Что ж мы, будем всех бояться?".

Сразу занял кабинет Ленина в Кремле и замкнул все управление на себя.

Фактически развалил расследование. Никто другой не имел власти забрать Каплан из ЧК.

Вывел из дела Дзержинского. Тот узнал о покушении на Ленина в Петрограде, куда экстренно выехал после убийства Урицкого. Хотел вернуться, но Свердлов настойчиво порекомендовал остаться: вы там занимайтесь, мы здесь сами разберемся.

А затем предложил взять длительный отпуск и поехать в Швейцарию поправить здоровье и повидаться с жившими там с дореволюционной поры женой и сыном. Нашли время!

Хотя ранение Ленина оказалось не опасным, он начал быстро выздоравливать, и уже 16 сентября провел заседание Совнаркома, Свердлов настоял на его отдыхе в Горках и тормозил возвращение под предлогом ремонта в кремлевской квартире. Как будто невозможно было подобрать для руководителя государства другое жилье.

Кончилось тем, что упомянутый выше Мальков в очередной раз заявил Ленину, что ремонт затягивается, а тот резко ответил, что по его сведениям все было готово два дня назад, он намерен без промедления возвратиться в Кремль, и просит передать это "тому, кто дает вам указания".

Наконец, Свердлов до революции занимался "эксами", целых 14 раз подвергался аресту, контактировал с уголовным миром. Это был практик криминала, конкретно знавший, как делаются подобные вещи, и вполне вероятно имевший подходящих людей на примете.

Би-би-си: Но прямых доказательств нет?

В.Ш.: Доказательств вины Каплан, кроме ее признания, тоже нет. А когда столько косвенных улик ведут в одном направлении, это дает основание для определенных выводов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фанни Каплан

Би-би-си: Имеется версия, согласно которой Каплан действительно покушалась на Ленина, а расстреляли ее столь поспешно, чтобы не говорила лишнего.

У Петерса она, во всяком случае, если доверять протоколу, созналась, объяснив свой поступок тем, что "каждый день дальнейшего существования Ленина отдаляет победу настоящего социализма на десятки лет". Но утверждала, что действовала в одиночку.

А большевикам хотелось возложить вину на правых эсеров. Фраза "эсерка Каплан стреляла в Ленина" впоследствии настолько устоялась, что я в детстве думал, будто "Эсерка" - это имя такое.

В.Ш.: Уже наутро после покушения в газетах было напечатано подписанное Свердловым воззвание ВЦИК: "Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, наймитов англичан и французов".

На самом деле Каплан была анархисткой. В этом качестве в 15 лет участвовала в революции 1905 года, делала бомбы и пошла на каторгу, откуда освободилась в марте 17-го. Жила в Харькове, где пыталась поправить сильно ухудшившееся в тюрьме зрение, в мае 1918 года перебралась в Москву. В последние месяцы жизни довольно активно общалась с эсерами, но к их партии никогда не принадлежала.

Следует добавить, что эсеры, устроив теракт, всегда с гордостью заявляли об этом во всеуслышание. Это их стиль был.

Би-би-си: Звучавшие десятилетиями обвинения в адрес правых эсеров основаны на изданной в феврале 1922 года в Москве и в Берлине брошюре бывшего руководителя их Боевой организации Григория Семенова, утверждавшего, будто он лично вручил Каплан заряженный револьвер. В советской литературе так и говорилось: первые годы прямых доказательств не было, но потом все встало на свои места.

В.Ш.: Этот источник - однозначный фальсификатор. Его признания появились удивительно кстати - в июне 1922 года в Колонном зале Дома союзов открылся большой процесс над правыми эсерами.

В декабре 1921 года рукопись брошюры Семенова прочел Сталин, о чем имеется его автограф на архивном экземпляре.

После своего ареста в октябре 1918 года Семенов был завербован ЧК, выполнял секретные поручения, впоследствии открыто работал в советской военной разведке, дослужившись до комбрига, пока не был расстрелян в 1937 году. В приговоре Военной коллегии Верховного суда его обвиняли в антисталинском заговоре и шпионаже, но не в участии в покушении на Ленина.

Каплан Семенов никогда не видел. На суде над правыми эсерами он выступал как свидетель, одна из обвиняемых попросила его описать внешность Каплан, и он не смог этого сделать.

Би-би-си: Вернемся на место покушения. Ленин закончил выступать и садится в машину. Гремят выстрелы. Слушавший вождя вместе с другими военный комиссар Степан Батулин бросается туда, откуда, как ему показалось, они прозвучали, с криком: "Держи, лови!".

В.Ш.: Толпа, суета, суматоха.

Правообладатель иллюстрации Фотохроника ТАСС Image caption Картина советского художника Петра Белоусова "Покушение на Ленина". Как все выглядело в реальности, сказать сложно.

Би-би-си: Батулин пробегает примерно 300 метров, оказывается на соседней Серпуховской улице и видит женщину, которая по его воспоминаниям, "задержала мое внимание странным видом" и "имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного".

В.Ш.: Ну да, стояла там под деревом с зонтом с ошалелым видом. Естественно: кругом бегут, кричат. А она к тому же была полуслепой.

Батулин мчался со всех ног, и уже застал Каплан стоящей на Серпуховской. Вряд ли она в длинной юбке могла обогнать молодого крепкого мужчину. А была ли она вообще на месте покушения?

Би-би-си: Что же она там делала?

В.Ш.: В Москве Каплан жила у подруг, очень тяготилась бездельем и иждивенчеством, много бродила по городу без цели, лишь бы не быть дома. Вот и попала не в то место и не в тот момент. Сначала показалась подозрительной, потом, благодаря своей биографии и связям с эсерами, подходящим кадром на роль террористки. Расстреляли, и концы в воду.

Би-би-си: Наиболее распространены два довода в пользу непричастности Каплан: ее слабое зрение и то, что, по воспоминаниям шофера Степана Гиля, Ленин, придя в себя, первым делом спросил: "Поймали его?".

Но как раз они особо убедительными не кажутся. Для стрельбы в упор острое зрение не требуется, тем более, если Каплан решилась на покушение самостоятельно. А Ленин вполне мог не видеть, кто в него стрелял. Он испытывал шок, что пришло в голову, то и сказал.

В.Ш.: Не только Ленин, но и ни один из 17 опрошенных по горячим следам очевидцев не смогли описать стрелка. Что неудивительно с учетом времени суток.

Управделами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич утверждал, что Батулину указали на Каплан какие-то двое мальчишек. Но мальчишек этих больше никто не видел и не допрашивал, и Батулин о них не говорил. Похоже, Бонч-Бруевич в сочиненных позднее воспоминаниях их выдумал, чтобы сгладить явную натянутость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Феликс Дзержинский не сумел ни предотвратить покушение на Ленина, ни расследовать его

Каплан не просто расстреляли, но и сожгли тело в железной бочке с бензином. Зачем? Не для того ли, чтобы сделать невозможным опознание, если все же найдется настоящий свидетель?

Би-би-си: Была еще странная история с револьвером.

В.Ш.: При задержании оружия у Каплан не нашлось. Разумеется, она могла первым делом избавиться от него, это было бы логично.

На месте покушения рабочий Кузнецов подобрал с земли бельгийский браунинг, из которого были выпущены три пули. Ленин, как известно, был ранен дважды, и еще одна пуля ранила стоявшую рядом с ним женщину, некую Марию Попову. Браунинг впоследствии экспонировался в Музее Ленина.

Однако на том же месте обнаружились почему-то четыре гильзы, а когда в апреле 1922 года немецкий хирург Мориц Борхарт извлек из тела Ленина одну из пуль, выяснилось, что она не подходит по калибру.

Так что мы не знаем, из этого ли револьвера был ранен Ленин, и бывал ли он в руках Каплан, поскольку дактилоскопия тоже не проводилась.

Судя по протоколу допроса, Каплан отказалась назвать марку оружия. Отказалась, или не смогла? Признавшись в покушении, чего бы ей упорствовать в технической детали?

Би-би-си: А чего бы ей оговаривать себя?

В.Ш.: Каплан ненавидела Ленина и рисовала в мыслях его гибель, это сомнений не вызывает. Она примкнула к революционному террору почти ребенком, всю сознательную жизнь провела на каторге, и являлась, по отзывам знавших ее людей, экзальтированной особой. Кстати, и Петерсу показалась истеричкой.

Люба мне буква "К". Вокруг нее сияет бисер. Пусть вечно светит свет венца бойцам Каплан и Канегиссер Владимир Бальмонт, поэт

Би-би-си: Современный психиатр Виктор Тополянский по имеющимся материалам составил психологический портрет Каплан, в котором есть слова: "Подобные больные отличаются патологической лживостью, склонностью к необычайному фантазированию и позерству и способностью приписывать себе чужое преступление".

В.Ш.: Она действительно была не вполне нормальной. К вопросу о причастности правых эсеров: кто поручил бы неуравновешенному человеку такую операцию?

Би-би-си: Имеет ли под собой почву история об отравленных ядом кураре пулях?

В.Ш.: Это легенда, придуманная тем же Семеновым. Даже в СССР ее особо не акцентировали. Ну откуда в Москве 18-го года южноамериканский яд?

Би-би-си: Есть ли связь между покушением и ранней смертью Ленина?

В.Ш.: Надо полагать, никакой. Тысячи людей во время войны получили более тяжелые ранения и жили до глубокой старости.

Би-би-си: 19 октября Ленин полностью вернулся к власти и к работе. Свердлов скончался от испанского гриппа 16 марта 1919 года. Как складывались их отношения в эти пять месяцев?

В.Ш. Таких данных мало. Понятно, что очевидцы впоследствии не столь скользкую тему не распространялись. Но косвенные данные позволяют судить, что отношения сильно испортились.

До покушения Свердлов практически не отлучался из Москвы. После своего возвращения Ленин начинает слать его в командировки. Свердлов колесит по стране, а не сидит в Кремле у рычагов власти.

На похоронах Свердлова Ленин произнес подобающую речь, но больного не навестил. Впоследствии это объясняли ослабленным после покушения здоровьем и опасением заразиться.

Есть данные, правда, не стопроцентно подтвержденные, что во время последнего в его жизни выступления перед рабочими в Орле из толпы в Свердлова полетели камни и поленья, он получил сильный удар по голове и упал. Некоторые авторы даже связывают его скоропостижную смерть с этим инцидентом, хотя, скорее всего, причиной все же была инфекция.

Би-би-си: Свердлов использовал покушение на Ленина, чтобы развязать террор?

В.Ш.: Не было бы этого повода, другой бы нашелся. Маховик начал раскручиваться примерно за два месяца до покушения, и больше всех приложил к этому руку сам Ленин.

Мы грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! Надо поощрять энергию и массовидность террора Владимир Ленин, из письма Григорию Зиновьеву от 26 июня 1918 года

Достаточно посмотреть на его письма Григорию Зиновьеву ("Надо поощрять энергию и массовидность террора") и главе пензенской парторганизации Евгении Бош ("Провести массовый террор... сомнительных запереть в концентрационный лагерь").

50-й том его сочинений переполнен телеграммами: "расстреливать", "расстреливать", "расправиться беспощадно". Это июль-август 1918 года.

Мотивом Свердлова было стремление к еще большей власти. Никакого иного объяснения не требуется.

Би-би-си: Помимо Ленина и Свердлова, наибольший вес в большевистском руководстве имели Троцкий и Дзержинский, и к обоим Ленин заметно охладел после покушения.

Троцкому до конца своих дней не вполне доверял и не хотел видеть преемником. Дзержинский, формально оставаясь во главе ВЧК, постепенно был, как сказали бы в наши дни, передвинут на социально-экономический блок: железные дороги, председательство в комитете по всеобщей трудовой повинности, борьба с детской беспризорностью.

В.Ш.: Если бы Свердлов перехватил власть, он не удержал бы ее без Троцкого, контролировавшего армию. В день покушения Троцкий находился на фронте под Казанью, но можно с высокой вероятностью говорить о его соучастии.

С Дзержинским вышла иная история. Если бы он тоже состоял в заговоре, то, наверное, должен был бы в Москве вместе со Свердловым власть брать. Вероятно, он, напротив, не ждал для себя от Свердлова ничего хорошего, и уехал за границу выждать, чем все закончится.

Би-би-си: Попросту говоря, в глазах Ленина он оказался не предателем, но трусом?

В.Ш.: Примерно так.

Кстати, Петерс, который рулил ЧК вместо Дзержинского в период недолгого правления Свердлова и позволил тому замять дело о покушении, после возвращения Ленина тоже начал подозрительно много разъезжать: то на Украину, то в Туркестан. Это был отработанный способ лишить человека реального влияния.

Би-би-си: Похоже, еще одним результатом покушения с далеко идущими последствиями стало возвышение Сталина. Ленин начал его продвигать в пику Свердлову и Троцкому.

Иосиф Сталин: путь к коммунистическому трону

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вождь и преемник

В.Ш.: Серьезно двигать Сталина он начал позднее, где-то в 1920-21 годах. Но история с покушением наверняка сыграла в этом важную роль.

Сталин не мог быть замешан в интриге, поскольку враждовал с Троцким, а о его трениях со Свердловым еще со времени совместного проживания в ссылке в Курейке знала вся партийная верхушка.

Сталин позиционировал себя как почтительный ученик, а не как равный. Ленин, надо полагать, видел в нем человека дела, при этом лично преданного, и решил, что именно такой ему и нужен.

Би-би-си: Один ваш коллега в недавнем интервью отрицал возможность причастности Свердлова к покушению на том основании, что первые большевики являлись идейными людьми, были лишены всякой морали по отношению к остальному человечеству, но друг к другу относились как к товарищам. Мол, только Сталин додумался в борьбе за власть убивать своих, и то не сразу.

В.Ш.: Мне это кажется беспочвенным идеализмом. Насколько они были едины, показала дальнейшая история.