Правообладатель иллюстрации B Viola, MPI-EVA Image caption Пещера Денисова на Алтае - место древней романтической связи

Однажды на территории современной России в пещере встретились два ранних человека разного происхождения. Около 50 тысяч лет спустя ученые выяснили, что у мужчины и женщины была дочь.

ДНК, извлеченная из фрагментов костей, показала, что девушка, чьи останки были найдены в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, была потомком матери-неандерталки и отца, принадлежащего к вымершему подвиду (или виду) людей - денисовскому человеку. Открытие, подробности которого опубликованы в журнале Nature, дает редкое представление о жизни наших ближайших древних предков.

"Мы знали из предыдущих исследований, что неандертальцы и денисовцы должны были иногда иметь детей вместе", - говорит Вивиан Слон, исследователь Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (MPI-EVA) в немецком Лейпциге.

"Но я никогда не думала, что нам так повезет, и мы найдем реального потомка этих двух групп", - подчеркивает она.

Правообладатель иллюстрации B Viola, MPI-EVA Image caption Раскопки в пещере

Все ли мы немного неандертальцы?

У современных людей неафриканского происхождения в ДНК есть небольшая неандертальская составляющая. У некоторых других представителей населения неафриканского происхождения, в зависимости от того, где они живут, также есть часть ДНК, унаследованная от людей из Азии, известных как денисовцы.

Тот факт, что гены передались через поколения, подтверждает, что должно было произойти скрещивание. Однако единственное известное место, где обнаружены ископаемые останки как денисовских людей, так и неандертальцев, находится в Денисовой пещере в Алтайских горах.

Геном был исследован у менее чем 20 так называемых архаичных людей, принадлежащих к видам, отличным от нашего собственного, homo sapiens.

"И вдруг из этого очень небольшого числа людей мы находим одного со смешанной родословной - пополам", - отметила в интервью Би-би-си доктор Вивиан Слон.

Если принять во внимания другие исследования, то можно сделать вывод, что за всю историю эволюции разные виды людей всегда смешивались друг с другом, утверждает она.

Правообладатель иллюстрации B Viola, MPI-EVA Image caption Пещера Денисова - единственное место, где были найдены окаменелые останки неандертальцев и денисовцев

Когда и где жили неандертальцы и денисовцы?

Известно, что неандертальцы и денисовцы одновременно проживали в некоторых районах Евразии. Эти две группы жили до примерно 40 тысяч лет назад; неандертальцы на западе и денисовцы на востоке.

Поскольку неандертальцы мигрировали на восток, они, возможно, иногда сталкивались с денисовцами, а также с ранними современными людьми.

"У неандертальцев и денисовацев, возможно, было немного возможностей встретиться, - говорит Сванте Паабо, директор MPI-EVA.

"Но когда они встречались, они, должно быть, часто спаривались - гораздо чаще, чем мы думали раньше", - отмечает он.

Что мы знаем о девушке и ее семье?

Несколько лет назад история девушки была благодаря одному фрагменту кости из, найденного в пещере Денисова российскими археологами. Он был доставлен в Лейпциг для генетического анализа. "Этот фрагмент - часть длинной кости, и мы полагаем, что человеку было не менее 13 лет", - говорит Бенс Виола из Университета Торонто.

Исследователи пришли к выводу, что мать девушки была генетически ближе к неандертальцам, которые жили в Западной Европе, чем к неандертальцам, которые раньше обитали в пещере Денисова.

Из этого можно заключить, что неандертальцы мигрировали между Западной и Восточной Европой и Азией за десятки тысяч лет до того, как они вымерли примерно сорок тысяч лет назад.

Генетические тесты также показали, что у отца-денисовца был, по крайней мере, один неандертальский предок.