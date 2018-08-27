Трезвенник, библиотекарь и мать: кто помешает КПРФ провести пенсионный референдум

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS via Getty Images Image caption Пенсионнной реформой недовольны 80% россиян

КПРФ, заявившая о намерении провести референдум по пенсионной реформе, утверждает, что власти пытаются сорвать эти планы.

Коммунисты жалуются, что в регионах, где они создают группы для проведения референдума, их опережают связанные с властями общественники. По данным газеты "Коммерсант", всего в России уже зарегистрированы 48 региональных подгрупп, выступающих за референдум, и только две из них зарегистрировала КПРФ.

В каждом регионе может быть только одна такая группа - а это значит, что у партии не осталось шансов на регистрацию 43 региональных групп, необходимых для проведения референдума.

8 августа ЦИК одобрил три формулировки вопроса для референдума о необходимости пенсионной реформы в России. Свои вопросы подали КПРФ, кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов и глава Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Через два дня ЦИК зарегистрировал еще два вопроса - от блогера и предпринимателя из Вологды и от директора "Музея трезвости" из Нижнего Новгорода.

По закону, чтобы референдум состоялся, теперь один из пяти заявителей должен зарегистрировать не менее 43 подгрупп в разных регионах России, которые поддержали бы именно их формулировку вопроса.

Глава ЦИК Элла Памфилова уже призвала сторонников референдума "больше не плодить" инициативные группы по проведению голосования и объединяться с теми, кто уже зарегистрировал свои вопросы. По словам Памфиловой, чем больше будет инициативных групп, тем меньше у них шансов собрать подгруппы в 43 регионах.

Кто отбирает у КПРФ референдум

КПРФ уже обвинила власть в попытке сорвать референдум. Примерно в 20 регионах местные избирательные комиссии зарегистрировали подгруппы не от КПРФ, а от других инициативных групп - эти объединения не поддержали формулировку вопроса коммунистов. Их в партии называют спойлерами.

"В законе есть спорная, я бы даже сказал вредная норма, согласно которой в одном регионе может быть создана только одна подгруппа по проведению референдума по вопросам схожей тематики, - сказал Би-би-си сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. - Все вопросы, одобренные ЦИКом, касаются, так или иначе, пенсионной реформы, тема одна и та же, инициативные группы конкурируют между собой, кто первый зарегистрирует свою подгруппу в регионе".

"Мы делаем все возможное, чтобы зарегистрировать свои 43. На данный момент у нас запущен процесс регистрации подгрупп в 59 регионах, - сказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. - Но зарегистрированы пока только две подгруппы, действительно из-за того, что во многих регионах создаются спойлеры с участием представителей ОНФ или других близких к властям организаций".

Например, в Липецкой области группа от КПРФ планировала зарегистрироваться 16 августа, но оказалось, что 15 августа избирком уже зарегистрировал группу, которая поддержала директора "Музея трезвости" из Нижнего Новгорода. "Как они проводили собрания, где - ничего не понятно. Мы смотрим детально - это были уборщица и водитель бюджетного учреждения - центра патриотического воспитания", - рассказал Би-би-си координатор проекта "Страна против" Олег Хомутинников, созданного "Открытой Россией" (она помогает КПРФ в подготовке референдума).

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Хомутинников считает, что "Единая Россия" привлекает "бюджетников", чтобы создавать "спойлерские" подгруппы и не дать коммунистам собрать сторонников в 43 регионах. Хотя в КПРФ заявляют, что все еще смогут собрать необходимое число подгрупп, Хомутинников уверен, что шансы у коммунистов призрачные. Он не исключает, что и сама партия, которая громче всех критикует пенсионную реформу, может саботировать проведение всероссийского голосования.

"КПРФ заявила, что она будет во регионах судиться [с подгруппами, которые впервые зарегистрировались]. А не получится ли так, что они своими разборками и исками все затянут и начнут уже играть против референдума и по сути дела выступят каким-то разрушителями этой идеи? Возможно, есть и такие сценарии", - рассуждает координатор "Открытой России".

Например, как рассказал Афонин, в Астраханской области КПРФ получила заявления нескольких членов такой подгруппы, которые рассказали, что их пригласили на "мероприятие, связанное с обсуждением пенсионной реформы", а не на регистрацию группы по проведению референдума, которая там состоялась.

Афонин отмечает, что зарегистрированные подгруппы могли бы собраться вместе, выбрать формулировку вопроса, с которой они пойдут на референдум, сдать документы в ЦИК и начать собирать подписи, но этого не происходит.

Матери-героини не хотят к коммунистам

Глава Союза поддержки многодетных семей Марина Семенова объединяться с другими заявителями не намерена. "Мы были первые, кто зарегистрировались и провели собрание. Честно говоря, я только на совещании ЦИК узнала, что есть еще две группы [которые зарегистрировали инициативные группы]", - говорит Семенова.

Она считает, что инициативы от КПРФ и "Справедливой России" "сопряжены с выборами", которые пройдут 9 сентября в нескольких регионах. "Если бы это происходило после выборов, можно было бы рассмотреть вариант объединения. Но мы аполитичны, мы и есть глас народа. Я никуда не избираюсь и в политику не рвусь", - говорит Семенова. Сама она объяснила желание провести референдум тем, что повышение пенсионного возраста станет "катастрофой для многодетных родителей, ведь не все мамы вообще выходят на работу, когда у них по пять детей".

Обвинения в сотрудничестве с "Единой Россией" и попытке сорвать референдум она называет огульными. "Я же не могу проверять партийность у всех, кто приходит на собрания [подгрупп в регионах]", - заявила она. Сколько подгрупп уже поддержали Семенову, она сказать отказалась.

Однако глава инициативной группы из Вологды Сергей Мельников не против объединения с другими сторонниками референдума. Мельников называет себя индивидуальным предпринимателем, который занимается "рекламой и маркетингом". Он неоднократно баллотировался на различных региональных выборах, но ни разу выиграть не смог. Мельников выступает против пенсионной реформы, потому что считает, что "на пенсии надо посвящать время семье и созиданию".

Мельников готов объединяться с другими заявителями, но ни с кем еще это не обсуждал. "Если бы мы изначально с кем либо начали обсуждать этот вопрос, то могли бы затянуться сроки или сделали какой бы то ни было партии рекламу", - говорит Мельников. Обвинения в сотрудничестве с властями он назвал беспочвенными: "вместо непонятных высказываний пусть лучше помогут провести референдум, объединить обычных людей для одной цели". Сколько подгрупп его поддержали, Мельников не считал.

Правообладатель иллюстрации Kinopoisk Image caption Афиша фильма, в котором снялся Свиридов

Пятый заявитель вопроса к референдуму - директор нижегородского "Музея трезвости" и член движения "Здоровое поколение" Алексей Якимов. Он входит в сборник "Известные трезвенники мира" изданный в Нижнем Новгороде, а в 2017 году снялся в российском фильме "Имя ему легион" о банде преступников. Якимов не ответил на сообщения Би-би-си в социальных сетях.

Как власти перехватывают референдум у КПРФ

Один из инициаторов референдума Илья Свиридов рассказал, что сейчас подгруппы созданы в 27 регионах России.

В Санкт-Петербурге и Липецке подгруппы поддержали нижегородского "трезвенника" Якимова. В Петербурге инициатором группы стал член общественного совета при администрации Калининского района, а в Липецке - сотрудники центра патриотического воспитания и сельский депутат от "Единой России".

В Чувашии поддержали блогера из Вологды. При этом инициатором подгруппы стал директор совета муниципальных образований Чувашии. Он не ответил на звонки Би-би-си. В Курской и Белгородской областях коммунистов обогнали лояльные региональным чиновникам общественники. Проректор Курской академии госслужбы, подчиняющейся обладминистрации, Алексей Гуляев, как писал "Коммерсант", зарегистрировал подгруппу с вопросом подмосковной инициативной группы.

В Белгороде подгруппу зарегистрировал глава местного клуба предпринимателей Игорь Локтионов. Какой вопрос он выбрал, Локтионов не уточнил.

"Я по этому вопросу не общаюсь с корреспондентами, потому что я общественной жизнью занимаюсь 11 лет, - сказал он Би-би-си. - Просто в одно время мне сказали: делаешь дело - ну и делай потихоньку". Местное издание Fonar.tv писало, что люди, присутствовавшие на собрании подгруппы, признавались, что их попросили туда прийти на работе.

В Пензе подгруппа, инициированная директором библиотеки и членом движения "Боевое братство", решила поддержать инициативу союза поддержки многодетных семей. Поддержать именно этот союз группа решила, потому что "постановка [их] вопроса показалась наиболее полной и понятной", рассказала Би-би-си директор библиотеки Крестина Сильнова.

Свое решение создать подгруппу Сильнова объяснила желанием "не подвести граждан России" и "активной жизненной позицией". "Идея возникает, ее поддерживают близкие и знакомые, а потом знакомые знакомых - так всегда все происходит", - рассказала Сильнова, которая смогла собрать подгруппу из 115 человек. Комментировать обвинения в связи с региональными властями она отказалась.

Радиостанция "Эхо в Оренбурге" сообщила, что местное отделение ультраконсервативного движения НОД и партия "Патриоты России" объединились и создали подгруппу, также поддержавшую Марию Семенову из союза помощи многодетным семьям. Однако инициатор группы и член ОНФ Рушания Аббасова не смогла ответить на вопрос Би-би-си, какую из пяти зарегистрированных инициативных групп она поддержала.

Аббасова назвала формулировку вопроса на референдуме, похожую на ту, что предложил эсер Илья Свиридов. На вопрос, почему ее подгруппа не стала поддерживать коммунистов, Аббасова ответила: "Мы первые подали заявление, а КПРФ еще не подали".

Объединиться невозможно

Сам Свиридов подтвердил, что подгруппа из Оренбурга связалась с ним и выразила поддержку именно его формулировке. Свиридов, который вместе с КПРФ и Семеновой зарегистрировал инициативные группы, заявил, что "Единая Россия" "боится, что мы сможем собрать большое количество людей и реально добиться проведения референдума".

По его словам, нет никакой разницы, что региональных подгруппы поддерживают разные формулировки вопросов. К концу сентября Свиридов планирует создать "общефедеральную инициативную группу", в которую войдут все зарегистрированные сторонники референдума, и договориться о единой формулировке вопроса.

Правообладатель иллюстрации isakova Anna/tass Image caption Илья Свиридов

"В законе достаточно размытая фраза и нет прямого указания о том, что инициативные группы по одной и той же теме в разных регионах не могут объединиться в одну общую федеральную группу. Мы все хотим провести референдум, и если там формулировка не "холодный", а "прохладный" - это сути не меняет", - говорит он.

Впрочем, неясно, возможно ли по закону объединение подгрупп с разными вопросами по одной теме. "Мы разбираемся с ЦИКом, там разные трактовки. Учитывая, что вопросы близкие по смыслу, ряд наших юристов говорит, что группы, зарегистрированные в регионах, могут собраться в одну инициативную группу и принять одну формулировку как основную. Но есть позиция других юристов, что это недопустимо", - сказал Би-би-си Юрий Афонин.

По словам эксперта Комитета гражданских инициатив (КГИ) Аркадий Любарева, нельзя объединить подгруппы с разными вопросами, даже если тематика одна и та же и вместе их набирается 43. "Четко в законе этого не сказано, но подразумевается, что группы, выбравшие разные вопросы, не могут объединиться, хотя напрямую такого запрета нет. Скорее всего, у ЦИКа будет такое же толкование вопроса, иначе какой вопрос будет вынесен на референдум, если объединяются подгруппы с разными вопросами", - добавил Любарев.

По словам сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца, закон не уточняет, как могут взаимодействовать подгруппы, зарегистрировавшие в региональных избиркомах разные вопросы по одной тематике. Он назвал целью регистрации инициативных подгрупп в регионах "перехват инициативы у КПРФ".

КПРФ из-за связанных с властями региональных подгрупп лишается самых крупных регионов, пояснил Любарев. "Если КПРФ и сможет зарегистрировать 43 подгруппы, они выходят на следующий этап, когда можно собирать подписи. Вся беда в том, что подписи можно собирать только в тех регионах, где у них зарегистрированы подгруппы, - отметил Любарев. - Так как крупных регионов, например, Санкт-Петербурга КПРФ уже лишилась, если они и зарегистрируют 43 подгруппы, им собрать подписи будет сложно".

Мельконьянц считает, что у подгрупп, которые перехватывают инициативу у КПРФ, нет цели зарегистрироваться с одним и тем же вопросом в 43 регионах. Он считает, что власть просто стремится заблокировать проведение референдума для КПРФ.