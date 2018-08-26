Герой, игрок, переговорщик: кем был американский сенатор Джон Маккейн

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На 82-м году жизни умер американский сенатор Джон Маккейн. Он был героем войны во Вьетнаме, а потом стал одним из наиболее влиятельных политиков в Америке.

Его личная версия консерватизма опиралась на здравый смысл, из-за чего он регулярно спорил со своими соратниками по Республиканской партии.

Он занимал нерпимиримую позицию по отношению к политике Владимира Путина. В 2017 году он заявил, что Москва представляет большую угрозу международной безопасности, чем "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).

Одновременно Маккейн имел в Сенате репутацию переговорщика - человека, готового идти на компромиссы ради решения общей проблемы.

Будучи республиканцем, он помогал советами демократу Обаме и яростно критиковал своего однопартийца Трампа - хотя сам так и не смог занять президентское кресло.

Потомственный моряк

Джон Сидней Маккейн родился 29 августа 1936 года на авиабазе "Коко-Соло" в зоне Панамского канала на территории, подконтрольной США.

Можно сказать, что служба во флоте была у Маккейна в крови. Его дед и отец сделали блестящие карьеры, дослужившись до четырехзвездных адмиралов (высшее воинское звание в ВМС США в мирное время).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отец и дед Маккейна дослужились до высших постов в военно-морском флоте США

Отцу часто приходилось переезжать по службе, в связи с чем Джон сменил несколько школ, а затем поступил в военно-морскую академию США в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Там он проявил себя как лидер и одновременно человек, который не признавал чьего-либо авторитета.

Если предмет казался ему скучным, он прилагал минимум усилий к его изучению - лишь бы не вылететь. Маккейн окончил академию в числе худших выпускников своего класса.

Затем он переехал в портовый город Пенсакола (штат Флорида), который в США называют колыбелью морской авиации. За два с половиной года Маккейн выучился на летчика и одновременно заработал себе репутацию короля вечеринок.

Пилот штурмовика

Летчик из Маккейна получился не очень. Еще во время учебы он ухитрился утопить свой самолет в море, за что получил характеристику самоуверенного и временами беспечного человека.

Маккейн-пилот как будто все время пытался нащупать границы возможного, рассказывали о нем сослуживцы.

После учебы Маккейн стал пилотом штурмовика "Скайрейдер". После взлета с палубы авианосца в районе Средиземного моря самолет Маккейна врезался в линии электропередач на территории Испании. Авария вызвала перебои с электричеством в регионе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молодой Маккейн (справа) изучает повреждения, нанесенные авианосцу "Форрестол", 1967 год

В 1967 году Маккейна прикомандировали к авианосцу ВМС США "Форрестол", который участвовал в боевой операции "Раскаты грома". Ее суть заключалась в постоянной бомбардировке Северного Вьетнама.

В пожаре на борту "Форрестала" Маккейн получил травмы и был направлен на другой американский авианосец "Орискани".

26 октября 1967 года его самолет был сбит над Ханоем. Маккейн катапультировался, сломав себе обе руки и ногу. Его подобрали бойцы армии Северного Вьетнама.

Первое время ему не оказывали нормальной медицинской помощи, а также пытали при допросах. Маккейна прекратили избивать лишь когда узнали, что он был сыном адмирала. В марте 1968 года он был заключен в одиночную камеру, в которой провел два года.

Военнопленный и герой

Когда отец Маккейна стал командующим американских войск во Вьетнаме, Маккейну-младшему предложили свободу, чтобы затем использовать это в северовьетнамской пропаганде.

Маккейн ответил, что останется в заключении до тех пор, пока не будут отпущены на свободу все американцы, попавшие в плен до него.

Тогда жестокие пытки возобновились. Избитый и страдающий дезинтерией Маккейн попытался покончить с собой.

Всего американец провел в плену пять с половиной лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Северовьетнамские военные извлекают Маккейна из озера, куда он попал после катапультирования, 26 октября 1967 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дома Маккейна встретил президент США Ричард Никсон

После возвращения на родину он узнал, что его жена Кэрол получила серьезные увечия в автокатастрофе.

В 1980 году он женился во второй раз - на учительнице Синди-Лу Хэнсли.

Начинающий политик

В 1981 году Маккейн завершил свою карьеру на флоте и впервые избрался в Палату представителей от штата Аризона. Он был сторонником курса президента Рональда Рейгана и жесткой политики в отношении Советского Союза.

После переизбрания в 1984 году Маккейн пошел на повышение: его позвали во влиятельный комитет палаты по международным делам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К последнему сроку Маккейн стал самым узнаваемым лицом в Сенате США

В 1987 году он стал сенатором от Аризоны в верхней палате американского конгресса. Военная биография Маккейна позволил ему занять место в комитете cената по вооруженным силам.

Помимо военных дел, сенатору удалось провести через парламент закон, позволявший коренным народам Америки зарабатывать на казино (сам Маккейн был заядлым любителем азартных игр).

Он не боялся идти наперекор руководству собственной Республиканской партии. Например, Маккейн дважды поддержал кандидатуры, которые предлагал президент-демократ Билл Клинтон на должности судей Верховного суда: Маккейн просто считал, что эти люди больше подходят для этой работы.

Кандидат на праймериз

В сентябре 1999 года Маккейн объявил, что хочет стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Он противопоставил себя истеблишменту, олицетворением которого был губернатор Техаса Джордж Буш-младший, предпочитавший опираться на поддержку (и деньги) партии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маккейн был вынужден сойти с дистанции в борьбе за выдвижение от республиканцев

После тяжелого поражения в решающем голосовании на республиканских праймериз в марте 2000 года Маккейн сошел с дистанции.

Сенатор не во всем соглашался с Бушем-президентом. К примеру, он был одним из двух республиканцев в верхней палате, которые проголосовали против сокращения налогов.

После теракта 11 сентября 2001 года Маккейн поначалу поддержал военные операции в Афганистане и Ираке. Однако, когда иракская компания затянулась, Маккейн начал высказывать сомнения в правильности стратегии администрации Буша.

Кандидат в президенты

В 2007 году Маккейн удивил всех, взяв себе в напарницы в президентской гонке губернатора Аляски Сару Пейлин. Помня о своей неудаче в 2000 году, таким способом сенатор попытался привлечь голоса христиан-консерваторов на свою сторону.

Хотя волевой имидж Пейлин хорошо подходил, чтобы собрать голоса на правом фланге, ряд неудачных телеинтервью заставили американцев усомниться в ее опытности. Это бросило тень на всю кампанию республиканцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маккейн предложил в качестве кандидата в вице-президенты Сару Пейлин

Кроме того, за восемь лет президентства Джорджа Буша-младшего американцы несколько устали от республиканского курса во внешней и внутренней полтике.

В итоге Маккейн проиграл демократу Бараку Обаме и по бюджету кампании, и по числу голосов выборщиков, и по общему числу голосов избирателей.

Как ни странно, после президентской гонки бывшие соперники поладили друг с другом, и Обама часто обращался к Маккейну за советом.

Конечно, Маккейн был согласен с президентом далеко не во всем. В частности, он полагал, что заявленные новой администрацией расходы на стимулирование экономики - это деньги на ветер.

Самый известный сенатор

Маккейну не составило труда переизбраться в cенат в 2010 году. К этому времени он стал одним из самых известных политиков в США.

Перед выборами 2016 года Маккейн высказывал серьезные сомнения, в том, что Дональд Трамп подходит на роль президента, а его сторонников назвал "безумцами".

Отношения между политиками еще сильнее испортились после того, как Трамп усомнился в военных заслугах Маккейна.

"Он военный герой, потому что был в плену? Мне нравятся люди, которые не попадали в плен", - рассуждал нынешний президент США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уже разменяв девятый десяток, Маккейн продложал ходить на сенатские слушания

В октябре 2016 году Маккейн отказался поддерживать выдвижение Трампа. Это случилось через день после появления аудиозаписи, на которой Трамп делал непристойные замечания по поводу женщин и по сути признавался в сексуальных домогательствах.

И тем не менее, когда в июле 2017 года стало известно о том, что у Маккейна нашли опухоль головного мозга, Трамп наряду с Обамой был в числе первых, кто пожелал сенатору здоровья.

В том же месяце прооперированный сенатор снова пошел наперекор соратникам по партии и призывал голосовать против отмены реформы здравоохранения, которая была начата при Обаме.

Маккейн и конгрессмены, которые не поддержали законопроект республиканцев, "подвели американский народ", написал после этого Трамп у себя в "Твиттере".

Упорство, с которым Маккейн гнул собственную линию в политике, даже если она шла наперекор партийной, вероятно, объясняет, почему он так и не смог занять высший пост в американской политике.

В то же время он всегда был готов сесть за стол переговоров со своими оппонентами.

"Я выслушаю любую идею, предложенную с честными намерениями и направленную на решение наших проблем", - однажды сказал Маккейн.