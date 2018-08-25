В небе над Англией протянулись "улицы из облаков". Фотографии
На юге Англии замечены редкие и необычные формирования облаков, которые называют "облачными улицами".
Эти облачные туннелеобразные образования были видимы в графствах Оксфордшир и Голстершир в четверг вечером.
Синоптик Би-би-си Саймон Кинг говорит, что подобные явления не редки, но на этот раз они удивительно выглядели на фоне заката.
"Облачные улицы" - это на самом деле ряды кучевых облаков, выстроившихся по направлению ветра", - говорит он.
Откуда берутся "облачные улицы"?
Нагретый воздух поднимается с поверхности Земли вверх. На определенной высоте воздух охлаждается настолько, что водяной пар конденсируется в облака.
Иногда в нижнем слое атмосферы (тропосфере) появляется прослойка теплого воздуха, которая не дает воздуху с земли подниматься выше. Это явление называется температурной инверсией.
Охлажденный воздух с земли упирается в "перегородку" из теплого воздуха и вместо движения вверх движется в горизонтальном направлении.
Охлажденный воздух опускается обратно на землю - в местах, где это происходит, облака не формируются.
Все это запускает цилиндрическую циркуляцию воздуха, которая происходит параллельно направлению ветра. Из-за этого облака приобретают характерную продолговатую форму, которая напоминает людям улицы или туннели.
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