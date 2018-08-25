Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Горячий кран, по принятой в Британии традиции, находится слева

В британских домах, квартирах и гостиницах есть некоторые особенности, которые обычно вызывают удивление у приезжающих в страну иностранцев.

Почему, например, у рукомойника два раздельных крана для горячей и холодной воды?

Почему в ванной висит шнурок для включения света, а не обычный выключатель?

И зачем у входной двери красуется мусорный ящик на колесиках? По просьбе Би-лби-си эксперты ответили на эти животрепещущие вопросы.

Откроешь один - ошпаришься, откроешь второй - обморозишься

"Я всегда удивлялся, почему у вас в одной раковине два раздельных крана? Ты или обжигаешь себе руки, или же на них льется ледяная вода. Похоже, что другого варианта просто нет", - спрашивает на сайте Би-би-си 28-летний Клаудио Маронжу из Италии.

Отвечает Кевин Веллман, директор Аккредитованного института слесарно-инженерного оборудования: "Эта традиция укоренилась тогда, когда горячая и холодная вода подавались в дом раздельно, чтобы предотвратить ее заражение через смеситель".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смесители популярны в США и во многих странах Европы

"Холодная вода подавалась через основную магистраль и была пригодна для питья. А горячая вода поступала из местного резервуара, зачастую располагавшегося на чердаке дома, - поясняет Веллман. - Это создавало разный напор воды, то есть если, скажем, были бы установлены не подходящие краны или вентили, то тогда один поток воды мог пойти через крестовину в другой кран".

Таким образом уставные нормы водоснабжения не допускали, чтобы холодная и горячая вода смешивались, потому что горячая вода, пробывшая какое-то время в баке на чердаке, не была пригодна для питья.

По принятому в 1965 году своду правил под названием "CP 310", рекомендуется, где возможно, горячий кран устанавливать слева.

"Одной из причин, почему это правило все эти годы сохранялось, была та, что слабовидящий человек всегда мог знать, с какой стороны у него горячая вода, а с какой холодная", - поясняет Веллман.

Image caption Шнурок-выключатель считается более безопасным

Дерни за веревочку - свет и зажжется

Туристов, приезжающих в Британию, часто ставит в тупик отсутствие выключателя в ванной комнате - пока они не догадаются, что надо просто дернуть за висящий у входа шнурок.

26-летняя Фахми Оман из Малайзии попросила Би-би-си просветить ее на этот предмет, и мы обратились за разъяснениями к Джону О'Нилу - главе технико-инженерного состава в Национальной инспекционной комиссии по установке электрооборудования (NICEIC) .

"В Соединенном Королевстве мы следуем своду единых требований для установки электрооборудования. Согласно этому кодексу, ванная комната считается местом повышенной опасности, поскольку человек может находиться погруженным в воду в ванне. Способность человеческого тела проводить электрический ток значительно повышется при погружении или частичном погружении в воду", - говорит специалист.

"Мы полагаем, что любой возможный контакт с работающим электрооборудованием потенциально увеличивает возможность удара током, и в некоторых ситуациях исход может быть фатальным. И дело не просто в мокрых руках - потому что на кухне, например, у вас есть розетки и выключатели - а именно в погружении в воду", - продолжает он.

"Вы не должны иметь возможность, находясь в ванне, дотянуться и чего-нибудь включить. Шнурковые выключатели разрешены в ванной комнате, потому что вы напрямую не контактируете с выключателем", - говорит О'Нил.

По его словам другие страны разрешают размещать в ванных комнатах розетки и выключатели, но это не связано с разницей в напряжении.

"Все дело в оценке риска и в уложениях, принятых в каждой конкретной стране", - отвечает специалист.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Количество мусорных ящиков возросло в последние годы, поскольку британцы стали больше перерабатывать отходы

Мой дом - моя крепость, а мусорный ящик - его гордость

"Почему в Британии у каждого красивого дома на каждой улице стоят мусорные ящики, как будто это какая-то гордость и отрада?" - удивляется 46-летняя Стефани Тейлор-Джамаль, переехавшая в английский город Уотфорд из индийского Бангалора.

По ее словам, несмотря на то, что некоторые районы ее родного города, Бангалора, утопают в мусорных отходах, все-таки мусорные ящики никто не выставляет на общее обозрение.

"Британия - такая красивая страна! А когда эти ящики так небрежно выставлены у парадного крыльца каждого дома, то очарование города пропадает", - говорит Стефани.

Вот что по этому поводу ответила Би-би-си профессор социологии в университете Ланкастера Элизабет Шоув.

"Наличие мусорных баков связано с регламентированным сбором мусора, и именно поэтому их держат на виду", - говорит она.

Согласно принятому в 1848 году Закону об общественном здравоохранении, городские власти стали собирать мусор у горожан. В те времена люди просто сжигали бытовые отходы, а золу потом ссыпали в специальный зольник, который располагался на заднем дворе - там же, где и отхожее место. Затем сборщик собирал золу оттуда, порой даже ежедневно.

"К 1900 году эти зольники уже не могли вместить в себя все отходы каждой отдельной семьи, а их расположение на заднем дворе затрудняло сбор отходов, к тому же малая вместимость делала их непригодными для больших объемов отбросов", - говорится в научном докладе, соавтором которого является профессор Шоув.

В 1950-е годы в Британии ввели в обиход металлические мусорные баки, но в 1960-е годы они были заменены на более крупные пластмассовые ящики на колесиках, которые стали выставлять у парадной двери - чтобы мусорщикам было удобнее работать.

Это обусловлено еще и тем, что в плотно заселенных районах дома построены так плотно друг к другу, что сбоку от дома или на заднем дворе часто просто нет места, чтобы поставить мусорный бак.