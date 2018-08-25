Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот оно, счастье по скандинавски: уют, гармония с собой и природой, все натуральное и экологически чистое...

Из года в год скандинавские страны, такие как Швеция или Норвегия, прочно удерживают верхние строчки списка самых счастливых стран мира.

Однако, как показало недавно проведенное исследование, счастье там распространяется далеко не на всех.

Исследование это было заказано совместно советом министров скандинавских стран и Институтом исследования счастья в Копенгагене с целью составить более сбалансированную картину жизни скандинавских народов.

Как выяснилось, за безмятежным фасадом скрываются весьма серьезные проблемы у определенной части населения, особенно молодежи.

Исследователи, работавшие над проектом под названием "В тени счастья", изучили данные, собранные за пять лет в период с 2012 по 2016 годы, с тем чтобы лучше понять, что представляют из себя так называемые "супердержавы счастья".

Опрошенным предлагалось оценить степень своей удовлетворенности жизнью по десятибалльной шкале. Те, у кого показатель составил 7 и выше, были отнесены к категории процветающих, 5-6 баллов ставили респондентов в категорию испытывающих трудности, а те, кто набрал 4 балла и ниже, были отнесены к страдальцам.

Выяснилось, что в общей сложности 12,3% населения скандинавских стран заявили, что они испытывают трудности или же откровенно страдают. Среди молодых людей к этим категориям отнесли себя 13,5% опрошенных.

Худший уровень был отмечен только в возрастной категории 80 лет и старше, где в восприятие жизни активно вмешивались различные недуги.

Исследование также показало тесную связь между здоровьем, физическим и душевным, и ощущением счастья. Немаловажную роль играли также наличие работы, уровень доходов и социальные связи.

Самые счастливые и самые несчастные страны, 2018 год Самые счастливые Самые несчастные 1. Финляндия 147. Малави 2. Норвегия 148. Гаити 3. Дания 149. Либерия 4. Исландия 150. Сирия 5. Швейцария 151. Руанда 6. Нидерланды 152. Йемен 7. Канада 153. Танзания 8. Новая Зеландия 154. Южный Судан 9. Швеция 155. ЦАР 10. Австралия 156. Бурунди

Таким образом, исследование серьезно поколебало общепринятые представления о кривой счастья в нашей жизни, и в особенности постулат о том, что мы якобы счастливее всего в молодости.

Фактор психического здоровья

Исследователи обнаружили, что одним из главных барьеров на пути к субъективному ощущению счастья становится психическое здоровье, причем у молодого поколения это проявляется особенно остро.

"Все больше молодых людей ощущают одиночество, стресс и страдают расстройствами психики, - рассказала в интервью газете Guardian один из авторов исследования Микаэль Биркеьер. - И мы наблюдаем, как эта волна эпидемии психических расстройств и одиночества достигла берегов скандинавских стран".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно молодые женщины порой ощущают себя самыми несчастными

В Дании 18,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет утверждают, что страдают от психических расстройств. Для женщин в этой возрастной категории процент еще выше: 23,8%.

В Норвегии за пять лет число молодых людей, обращающихся к специалистам с психическими проблемами, выросло на 40%.

В исследовании также отмечается, что в Финляндии, которая оказалась самой счастливой страной 2018 года, треть всех смертей в возрастной категории 16-24 приходится на самоубийства.

При этом молодые женщины неизменно чаще страдают от депрессии, нежели юноши.

Какие еще тенденции выявило исследование?

Авторы работы говорят, что в североевропейских странах высокие доходы защищают людей от негативных эмоций.

Они также выяснили, что люди в три раза чаще набирают низкие баллы на шкале счастья, если они остались без работы. Особенно это касается мужчин. Безработные мужчины также чаще заявляют о психических проблемах.

Отсутствие социальных связей также негативнее отражается на скандинавских мужчинах, нежели на женщинах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Страны Северной Европы прочно удерживают верхние строчки в списке самых счастливых. В этом году на первое место вышла Финляндия

Исследователи сделали и ряд других выводов:

Этнические меньшинства, проживающие в скандинавских странах, чувствует себя менее счастливыми

Люди, в жизни которых вера играет большую роль, чаще оказываются более счастливыми

Отсутствует разница в уровне счастья между горожанами и сельскими жителями

Неужели и впрямь всё так плохо?

Цифры настораживают, но всё же нужно помнить, что речь идет об одних из самых счастливых стран в мире.

Хотя исследователи сфокусировали свое внимание на Скандинавии, они делают некоторый сравнительный анализ с другими странами.

Так, если в скандинавских странах 3,9% населения оценивают уровень своего счастья столь низко, что это можно классифицировать как жизнь, исполненную невзгод и страданий, то в России таковых насчитывается 26,9%, и даже во Франции - целых 17%.

В целом же картина жизни в Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции рисуется во вполне розовом свете - просто не настолько беззаботно, как ее иногда изображают.