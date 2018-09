Правообладатель иллюстрации Capitol Image caption Обложкой альбома Egypt Station стала картина самого Пола Маккартни

Новый альбом Пола Маккартни заставляет задуматься и поразмышлять о нынешнем творческом состоянии одного из величайших мелодистов нашего времени.

Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? - пропел в 1967 году 25-летний битл.

За вошедшие с тех пор в поговорки 64 года он перевалил давно. Сегодня ему 76, а мир, кажется, не утратил аппетита ни к самому музыканту, ни к его музыке.

Это совершенно очевидно по тому вниманию, которое вызвал вышедший в свет в 7 сентября Egypt Station - новый, первый за пять лет альбом Маккартни.

Три пути

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Что делать музыканту, достигшему столь зрелого возраста, а в своей музыкальной карьере покорившему все вершины успеха и признания, и давно уже живому классику?

Есть несколько путей. Можно почивать на лаврах, вновь и вновь переживать свои былые монументальные заслуги и делать вид, что ты и сегодня так же свеж, задорен и бодр, как полвека тому назад. По этому пути пошли неувядающие Rolling Stones во главе с сохранившим несмотря на глубокие морщины феноменальную физическую форму Миком Джаггером.

Можно ностальгировать по молодости, воспроизводя на своих новых релизах музыку детства и юности, музыку, которая формировала тебя и была основой того, что ты делал в золотые годы.

По такому пути пошел Боб Дилан, вот уже много лет перепевающий своим уже по-старчески хриплым голосом золотой запас американской песни - от кантри и блюграсса до бродвейских вечнозеленых стандартов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На выходе из студии Abbey Road 23 июля 2018 года

А можно неустанно стремиться держать руку на пульсе, искать все новые и новые музыкальные формы для выражения своей творческой сути.

По такому пути шли, например, Лу Рид или Дэвид Боуи, до самой смерти не прекращавшие безудержного экспериментаторства. Или взять Джонни Кэша, на самом закате жизни записавшего при помощи продюсера Рика Рубина серию чуть ли не самых ярких в карьере альбомов - с новым для себя звучанием.

Маккартни-универсал

Маккартни испробовал все.

После десятилетних попыток утвердить свою самость вне "Битлз" и упорного нежелания играть песни группы, он в конце концов сдался, поняв, что бороться с искренней любовью миллионов и миллионов поклонников невозможно.

В 2012 году он выпустил альбом Kisses on the Bottom - ностальгическую, как у позднего Дилана, подборку классических бродвейских и мюзик-холльных стандартов, которые он помнил с детства. Музыка эта постоянно звучала в доме отца, трубача, пианиста, лидера небольшого джаз-ансамбля.

А следующий после Kisses on the Bottom - вышедший в 2013 году альбом с программным названием New - стал попыткой 70-летнего музыканта найти новые современные звучания. Для этих поисков он, помимо потомственного теперь (вслед за своим великим отцом сэром Джорджем) битловского продюсера Джайлза Мартина, привлек еще и троицу самых актуальных британских продюсеров - Мика Ронсона, Итана Джонсона и Пола Эпуорта.

New был достойным, качественным альбомом, однако последовавшая за ним коллаборация FourFiveSeconds с Рианной и Канье Уэстом хоть вернула сэра Пола в топ-10, но вызывала у многих поклонников Маккартни не столько радость, сколько смущение и неловкость за подчиненную роль мэтра в песне двух звезд поп-музыки.

Поклонники Канье и Рианны же не поняли, что за пожилой мужчина играет на гитаре в клипе. Самому Маккартни коллаборация понравилась, хотя он и признавал, что итоговый результат получился достаточно неожиданным, а его роль в песне - не слишком заметной.

Egypt Station

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 26 июля 2018 года в поддержку нового альбома Маккартни сыграл концерт в легендарном ливерпульском клубе Cavern, где в начале 60-х начинали свою музыкальную карьеру "Битлз"

Egypt Station пытается совместить все три подхода. Продюсером на альбом Маккартни пригласил 49-летнего Грега Курстина, опытнейшего музыканта, обладателя пяти "Грэмми", среди подопечных которого были Адель, Бек, Лилли Аллен и Foo Fighters.

Повторением попытки впрыгнуть на поезд современной поп-музыки и совершенно открытым стремлением сотворить "хит"(он без смущения сам в этом признавался) можно считать приглашение в качестве соавтора и продюсера песни Fuh You 39-летнего Райана Теддера, больше всего известного как автора Bleeding Love Леоны Льюис и Halo Бейонсе.

Во время работы над песней Маккартни, впрочем, звучал уже без первоначального энтузиазма. В прессу просочилось такое его высказывание: "Я вообще-то привык иметь дело с песнями со смыслом, я ведь написал Eleanor Rigby. Здесь же никакого смысла нет".

В итоге и Fuh You, и опубликованные еще в июне в качестве сингла Come On To Me оказались в числе самых малоинтересных номеров альбома. Есть наивная, в духе пацифистских демаршей 70-х, People Want Peace.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На марше с требованием запрета огнестрельного оружия. Нью-Йорк, 24 марта 2018 года

Есть пропитанная духом бразильской тропикалии, но мало вяжущаяся с образом Пола Маккартни Back in Brazil.

Есть насыщенная звуковыми петлями Caesar Rock - опоздавшая полвека реплика ленноновской Tomorrow Never Knows. Как написал критико Independent, "Маккартни, несомненно, помог изобрести электронную музыку, но лучше бы он оставил ее специалистам".

Как всегда, Пол Маккартни наиболее убедителен в своих лирических балладах. Особенно трогательно, даже сентиментально в устах пенсионера звучит Happy with You: "Я любил обкуриться, я любил напиваться, но теперь ничего этого мне не нужно: я счастлив с тобой".

Под конец альбома он приберег две эпические, многочастные, в стиле прог-рока 60-70-х сюиты "Despite Repeated Warnings" и "Hunt You Down/Naked/CLink". Обе заставляют вспомнить вторую сторону Abbey Road, и каждая была бы вполне уместна где-нибудь на Band On The Run его пост-битловского проекта Wings.

Последняя остановка?

Название альбома Egypt Station Маккартни позаимствовал у собственной картины (кроме написания песен и симфонической музыки бывший "битл" увлекается еще и живописью). Но в названии - не в том, что связано с экзотической африканской страной, а в том, что относится к заурядному слову "станция, остановка" - усматривается и другой смысл. Песни на альбоме, как говорит он сам, можно рассматривать как остановки, вехи на пути музыканта.

Станет ли Egypt Station последней остановкой на пути 76-летнего Маккартни? Учитывая, что в последние годы он выпускает альбомы раз в пять лет, гарантировать, что это будет не так, не может никто, включая самого музыканта.

Очевидно, что Egypt Station - не самое выдающееся достижение растянувшейся на шесть десятилетий карьеры. Не менее очевидно, однако, что эта в лучшем случае средняя работа совершенно не затмит всеобщей любви и почитания к сэру Полу.