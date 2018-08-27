Визит папы римского в Ирландию: как это было

  • 27 августа 2018

Завершился исторический двухдневный визит папы римского Франциска в Ирландию, в ходе которого понтитфик многократно извинялся за действия священников - растлителей.

  • Phoenix Park PA

    Завершился исторический двухдневный визит папы римского Франциска в Ирландию, в ходе которого понтитфик многократно извинялся за действия священников - растлителей. Визит папы завершился службой под открытым небом в дублинском Феникс-парке при огромном стечении народа.

  • Самолет с папой римским приземлился в Ноке. PA

    Во второй день своего визита понтифик побывал в священном для ирландцев городке Нок в графстве Мейо, который в 1979 году посещал и Иоанн Павел II.

  • Папа Франциск со школьниками AFP

    В аэропорту Нока папу римского встречали десятки школьников

  • Женщина машет флажком с эмблемой нокской святыни PA

    Долгое ожидание и холодная дождливая погода не помешали жителям Нока насладиться встречей с понтификом

  • Папа Франциск в "папамобиле" PA

    Папа римский все два дня передвигался по Дублину в "папамобиле", откуда приветствовал католиков и раздавал благословения

  • Тысячи людей ожидают прибытия папы римского в святыню PA

    Около 40 тыс. человек приобрели билеты, чтобы посмотреть, как папа посетит национальную святыню - храм в местечке Нок, возведенный на месте, где по преданию в 1879 году людям явилась Дева Мария

  • Папа Франциск привектствует собравшихся у нокской святыни Reuters

    Папа римский с присущей ему харизмой приветствовал всех, кто пришел на встречу с ним у святыни

  • Мальчик в бейсболке с крестом и именем папы римского Reuters

    Сувениры, выпущенные по случаю визита папы римского в Ирландию, пользовались большим спросом

  • Папа римский зажигает свечу AFP

    В Нокской базилике папа римский зажег свечу и вознес молитву

  • С папы римского чуть не сдуло моццетту - короткую накидку с капюшоном Reuters

    С плохой погодой пришлось мириться не только собравшимся снаружи: порыв ветра застиг папу римского даже в храме, когда он читал молитву Ангел Господень

  • Полуденная месса в дублинском Феникс-парке PA

    Ветренная погода стояла и в воскресенье в Феникс-парке во время полуденной мессы, которую отслужил папа Франциск

  • Папа римский с президентом Ирландии Matt Cardy

    А встречал папу римского в Дублине сам президент страны Майкл Хиггинс с супругой Сабиной Койн

  • Протесты против визита папы Charles McQuillan

    В ходе визита папы не обошлось и без протестов. Католическую церковь часто критикуют за ее отношение к ЛГБТ-сообществу. На фото мужчина с флагом ЛГБТ держит перед собой вырезанную из картона фигуру папы римского

  • Выступление Лео Варадкара TIZIANA FABI

    Выступая в субботу в Дублинском замке, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар напомнил папе римскому о скандале с католическими священниками- растлителями малолетних. Варадкар подчеркнул, что нанесенные раны еще не затянулись, и призвал понтифика использовать свой авторитет в интересах "исцеления этих ран, восстановления правды и справедливости"

  • Понтифик в церкви Святой Марии в Дублине Reuters

    В субботу вечером папа Франциск встретился с восемью жертвами сексуальных домогательств со стороны священников и вознес безмолвную молитву перед свечой, зажженной в память о жертвах сексуального насилия

  • Папа римский обращается к собравшимся на концерте в Кроук-парке AFP

    В субботу вечером папа римский побывал на концерте по случаю Всемирной встречи в дублинском Кроук-парке, где собралось около 80 тыс. зрителей.

  • Папа римский на фестивале в Кроук-парке Maxwell

    По окончании своего визита в Ирландию, который длился 36 часов, папа римский отправился обратно в Ватикан

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