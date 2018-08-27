Визит папы римского в Ирландию: как это было
Завершился исторический двухдневный визит папы римского Франциска в Ирландию, в ходе которого понтитфик многократно извинялся за действия священников - растлителей.
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PA
Завершился исторический двухдневный визит папы римского Франциска в Ирландию, в ходе которого понтитфик многократно извинялся за действия священников - растлителей. Визит папы завершился службой под открытым небом в дублинском Феникс-парке при огромном стечении народа.
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PA
Во второй день своего визита понтифик побывал в священном для ирландцев городке Нок в графстве Мейо, который в 1979 году посещал и Иоанн Павел II.
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AFP
В аэропорту Нока папу римского встречали десятки школьников
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PA
Долгое ожидание и холодная дождливая погода не помешали жителям Нока насладиться встречей с понтификом
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PA
Папа римский все два дня передвигался по Дублину в "папамобиле", откуда приветствовал католиков и раздавал благословения
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PA
Около 40 тыс. человек приобрели билеты, чтобы посмотреть, как папа посетит национальную святыню - храм в местечке Нок, возведенный на месте, где по преданию в 1879 году людям явилась Дева Мария
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Reuters
Папа римский с присущей ему харизмой приветствовал всех, кто пришел на встречу с ним у святыни
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Reuters
Сувениры, выпущенные по случаю визита папы римского в Ирландию, пользовались большим спросом
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AFP
В Нокской базилике папа римский зажег свечу и вознес молитву
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Reuters
С плохой погодой пришлось мириться не только собравшимся снаружи: порыв ветра застиг папу римского даже в храме, когда он читал молитву Ангел Господень
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PA
Ветренная погода стояла и в воскресенье в Феникс-парке во время полуденной мессы, которую отслужил папа Франциск
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Matt Cardy
А встречал папу римского в Дублине сам президент страны Майкл Хиггинс с супругой Сабиной Койн
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Charles McQuillan
В ходе визита папы не обошлось и без протестов. Католическую церковь часто критикуют за ее отношение к ЛГБТ-сообществу. На фото мужчина с флагом ЛГБТ держит перед собой вырезанную из картона фигуру папы римского
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TIZIANA FABI
Выступая в субботу в Дублинском замке, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар напомнил папе римскому о скандале с католическими священниками- растлителями малолетних. Варадкар подчеркнул, что нанесенные раны еще не затянулись, и призвал понтифика использовать свой авторитет в интересах "исцеления этих ран, восстановления правды и справедливости"
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Reuters
В субботу вечером папа Франциск встретился с восемью жертвами сексуальных домогательств со стороны священников и вознес безмолвную молитву перед свечой, зажженной в память о жертвах сексуального насилия
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AFP
В субботу вечером папа римский побывал на концерте по случаю Всемирной встречи в дублинском Кроук-парке, где собралось около 80 тыс. зрителей.
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Maxwell
По окончании своего визита в Ирландию, который длился 36 часов, папа римский отправился обратно в Ватикан