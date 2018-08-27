Пресса Британии: запоздалое раскаяние папы римского

В обзоре британской прессы:

Церковь должна возглавить социальные реформы

Искреннее сожаление по поводу сексуальных домогательств к подросткам со стороны священников, которое папа римский выразил во время визита в Ирландию, было нужным, пусть и запоздалым. Но страна уже не испытывает былой признательности католической церкви, - пишет в редакционной статье Times.

Почти 40 лет назад папа римский Иоанн Павел II во время своего визита в Ирландию собрал толпы восторженных прихожан - три четверти населения, более ревностных католиков тогда можно было найти разве что в его родной Польше.

В сравнении с теми толпами, число встречавших папу Франциска было куда скромнее. К тому же, среди них были разгневанные демонстранты, требовавшие от папы более убедительных извинений за долгие десятилетия домогательств со стороны ирландских священников и практики отбора детей - по настоянию церкви - у матерей-одиночек и отправки их в католические приюты, где они годами влачили жалкое существование.

Что и говорить, отмечает газета, этот визит был нелегким для понтифика. Он прошел на фоне скандала с сексуальными домогательствами священников в Пенсильвании, который поколебал веру многих католиков и сами основы католической церкви, которая, как оказалось, слишком долго закрывала глаза на эти сексуальные преступления, а порой и просто покрывала их. Тут же стали открываться факты чудовищных, длившихся годами злоупотреблений в Чили, Австралии, Германии, да почти везде, где католическая церковь играла важную роль в политической жизни и служила моральным проводником в обществе.

От папы Франциска требуют не только признать прошлые преступления священнослужителей, но назвать самые громкие случаи, наказать виновных и выплатить компенсации жертвам. Его критики утверждают, что понтифик так до конца и не осознал настоящих масштабов кризиса и продолжает поддерживать тех своих подчиненных, которые утверждают, что пострадавшие сознательно раздувают проблему.

Папа, в свою очередь, постарался использовать свой визит в Ирландию, чтобы раз и навсегда покончить с выдвинутыми против церкви обвинениями. Он, судя по всему, искренне заклеймил практику сексуального насилия со стороны священников и признался, что испытывает боль и стыд от того, что церковь не смогла должным образом отреагировать на эти отвратительные преступления, которые вызвали такую волну гнева. Он также встретился с несколькими из жертв сексуальных домогательств и пообещал искоренить эту "язву" в лоне церкви.

Если все это действительно приведет к тому, что такого рода преступления будут предаваться огласке, а виновные будут нести наказания, это можно только приветствовать, - пишет Times. Но циники указывают на то, что враги папы воспользуются этим для подрыва его авторитета. Мощное консервативное лобби в курии ранее уже обрушилось на понтифика за то, что он смягчил свое отношение к однополым бракам и причастию для разведенных. А сейчас его противники утверждают, что папа лицемерит, когда говорит о своей нетерпимости к сексуальным преступлениям, поскольку он, якобы, был прекрасно осведомлен о происходящем, но до поры до времени предпочитал не вмешиваться и закрывать на это глаза. Поэтому некоторые консерваторы даже требуют его отставки.

Впрочем, по мнению газеты, нет худа без добра, и сама Ирландия подает церкви пример того, как нужно браться за реформы. В пику ультраконсервативным церковным лидерам, страна приняла ряд знаковых законов, разрешив разводы, однополые браки и аборты.

Из общества с одними из самых суровых социальных ограничений в Европе, Ирландия превратилась в куда более открытую, либеральную и в целом более счастливую страну. И церковь, по словам Times, должна приветствовать, а не тормозить такие перемены, возглавлять социальные реформы, а не плестись у них в хвосте.

О какой свободе СМИ может говорить любитель RT?

Когда политики начинают говорить о необходимости более демократических СМИ, всем, кто верит в свободную прессу, самое время встревожиться, - утверждает в редакционной статье Financial Times.

Однако лидер британской оппозиции Джереми Корбин решил вынести на повестку дня именно эту тему, причем заговорил он языком Трампа, обвинив ведущие британские СМИ в фабрикации фальшивых новостей. Но хотя речь и шла о цифровом медиапространстве, (Корбин даже упомянул о необходимости создания какого-то британского Facebook) само выступление было очень даже аналоговым, читай - ретроградным.

Главной целью своих нападок лидер лейбористов избрал Би-би-си и печатную продукцию. Сначала, как и положено, были пряники: будь его воля, Корбин убедил бы - или заставил - таких гигантов как Google или Facebook раскошелиться на местную журналистику и журналистские расследования. Он также распространил бы закон о свободе информации на частные компании, предоставляющие общественные услуги.

Но затем последовал и кнут: в представлении Корбина демократизацию Би-би-си можно было бы обеспечить за счет выборов директоров без исполнительных функций самими налогоплательщиками. А исполнительных директоров могли бы отчасти выбирать сами сотрудники. По его мнению, это избавило бы корпорацию от влияния политических назначенцев.

Но, приводит свой аргумент Financial Times, прямые выборы директоров как раз и приведут к тому, что ведущие партии постараются всеми силами протащить на эти должности своих людей, и тогда о политической непредвзятости корпорации можно будет забыть. Что же касается прямых выборов, то это абсурд, поскольку хороший политик далеко не всегда хорош как редактор. А предложение Корбина - это прямой путь к тому, чтобы решение о содержании передач принималось на профсоюзном собрании.

Кстати, выбирать руководство Корбин предлагает и в частном медиасекторе. И даже насильно распределять активы крупных акционеров среди сотрудников компании, а им самим предоставлять места в совете директоров. Как-то неуютно слышать от потенциального премьер-министра указания частным компаниям как организовывать внутреннюю структуру, - размышляет газета, - да и другим секторам экономики стоит взять на заметку эти идеи лидера лейбористов.

Ну и, наконец, самым слабым местом в программе Корбина оказались фальшивые новости, потому что он все свел к статьям своих недоброжелателей, которые, по его твердому убеждению, не стоит пропускать в печать. При этом он продемонстрировал весьма старомодное мышление, напрочь забыв упомянуть цифровые СМИ, в которых все то же самое обсуждается куда активнее.

В целом, пишет газета, критику Корбина нельзя назвать совсем беспочвенной: уровень доверия к британским СМИ в самом деле падает, они демонстрируют отсутствие разнообразия, но и собственные предпочтения лидера лейбористов вызывают вопросы. О какой свободе и честности СМИ может говорить человек, с похвалой отзывающийся о государственных иранских телеканалах, российском РТ или коммунистической газете со смешным тиражом Morning Star.

Конечно, подводит итог Financial Times, улучшение качества британских СМИ - это повод для серьезных дебатов, но у лидера лейбористов слишком очевидные мотивы: ему нужна не свободная, а дрессированная пресса.

Ваг Гог: забытый гений или художник на грани успеха?

Он всегда был воплощением непонятого гения, художником, не понятым современниками, успевшим продать одну единственную картину прежде, чем покончить жизнь самоубийством, - пишет Daily Telegraph. А ведь на самом деле слава начала приходить к Винсенту Ван Гогу намного раньше, чем мы всегда думали.

К такому выводу пришел автор и исследователь Мартин Бейли, обнаруживший в архивах письмо Тео Ван Гога с упоминанием о крупной прижизненной выставке художника, которую посетил сам президент Франции.

В письме, которое было отправлено в 1890 году, за четыре месяца до смерти Винсента, Тео пишет брату, что он побывал на выставке, где было представлено 10 полотен Ван Гона, что они были размещены очень удачно, что выставку в качестве почетного гостя посетил сам президент Сади Карно, которого сопровождал художник Поль Синьяк, друг Ван Гога. И что президент был очень впечатлен этой экспозицией.

Среди представленных на выставке картин Ван Гога были яркие прованские пейзажи, в том числе "Кипарисы", которые сейчас находятся в нью-йоркском Метрополитен Музее, и "Пшеничное поле после дождя" из Новой глиптотеки Карлсберга в Копенгагене.

Пор словам Бейли, Тео упоминает визит Карно вскользь, возможно именно поэтому никто из исследователей не придавал этому ранее особого значения.

"На протяжении ХХ века, по мере того, как слава Ван Гога росла, вокруг его имени стали складываться легенды, - пишет Бейли. - И при этом часто говорили, что при жизни его не ценили, приводя в качестве аргумента тот факт, что он продал всего одну свою картину. Это правда, с продажей дела шли плохо, но в кругах парижских авангардистов, - а это была художественная столица мира - он уже имел успех".

Если рассматривать Ван Гога как художника, к которому начал приходить успех, становится понятным, почему его работы оказали такое влияние на следующее поколение художников 1890-1900-х, и почему он сыграл ключевую роль в развитии современного искусства.

Ну а пока что, предлагает автор статьи в Daily Telegraph, нам пора отказаться от стереотипов и попробовать по-новому взглянуть на творчество художника, который еще при жизни чуть-чуть не дотянул до признания своей гениальности.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com