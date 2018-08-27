СМИ России: особые пенсии москвичей

В обзоре российских газет за 27 августа:

"Ведомости": москвичи - особенные пенсионеры

Москвичам могут сохранить столичные надбавки к пенсиям и после запуска пенсионной реформы. Об этом со ссылкой на свои источники в московской мэрии рассказывает газета "Ведомости".

Речь идет о том, чтобы сохранить льготы москвичам, которые должны были выйти на пенсию, но для них по новому закону время выхода на пенсию изменится, рассказывает один из собеседников "Ведомостей" и приводит пример: 55 лет женщине исполнится в 2022 г., на пенсию по новому закону она пойдет в 2026 г., но Москва эти четыре года будет платить ей региональную доплату.

Средний размер доплаты к пенсии в Москве составляет 5560 руб., пишет газета и в бюджете города на эти цели в 2018 г. предусмотрено около 140 млрд руб. В Москве около 3 млн пенсионеров, из них около 2 млн - неработающие, число пенсионеров растет примерно на 60 000 человек в год. Таким образом, расходы мэрии на доплаты с 2020 г. могли бы составить порядка 4 млрд рублей.

Впрочем, директор группы региональных финансов Fitch Ratings Константин Англичанов уверен, что сохранить выплаты и профинансировать порядка 4 миллиардов рублей не будет критичным для Москвы.

В Москве вопрос с пенсионной реформой стоит гораздо менее остро, чем в других регионах, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он напоминает, что у Собянина прошла большая кампания, направленная на пенсионеров, - активное долголетие, адресная медицина, транспортные льготы, бесплатные электрички, благоустройство дачных поселков. Все это в первую очередь делалось для пенсионеров.

Политолог Константин Калачев считает, что Собянин зря лишний раз поднимает тему пенсионной реформы: по бюджетной обеспеченности на душу населения Москва и так впереди всей страны и "зря Собянин машет красной тряпкой перед быком": лишнее напоминание о том, что москвичи имеют несопоставимые с другими регионами возможности, точно не станет помощью в пенсионной реформе федеральному центру, считает политолог.

"Эксперт": новые санкции в силе

Сегодня, пишет интернет-журнал "Эксперт", в понедельник 27 августа, вступают в силу санкции американского Госдепартамента, анонсированные 8 августа и ассоциирующиеся с датой 22 августа. В действительности, отмечает издание, в минувшую среду лишь истекал так называемый "уведомительный период" по этим ограничительным мерам, поводом для которых стало "дело Скрипалей".

В рамках указанных мер вводится запрет на поставки продукции двойного назначения, экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Упомянутым решением американского внешнеполитического ведомства, напоминает "Эксперт", предусмотрен и второй этап санкций, обусловленный характером российского ответа на требование США разрешить ООН провести на территории РФ проверки соблюдения соглашений о химическом оружии, а также - тем мнением, которое по результатам этих проверок выскажут проверяющие.

Второй этап санкций может начаться в конце ноября и самым малоприятным сюжетом в его рамках явилось бы понижение уровня двусторонних дипломатических отношений, или даже их приостановка, отмечает издание.

А косвенный эффект санкций, как пишет журнал, можно наблюдать по поведению второй по величине швейцарской банковской группы Credit Suisse, которая перевела связанные с Россией активы на сумму около пяти миллиардов долларов из активов под управлением в активы на доверительном хранении. Банк утверждает, что финансовое состояние клиентов при этом не пострадало. При этом официально Швейцария не поддерживает режим санкций против России, отмечает издание.

"Коммерсант": неисправимый список

Газета "Коммерсант" рассказывает об итогах изучения Генпрокуратурой уголовных дел предпринимателей из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Некоторые из 25 бизнесменов, вошедших в список, были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста.

Согласно данным прокуроров, в этом году был отменен международный розыск четырех бизнесменов из списка - обвиняемых в мошенничестве калужского предпринимателя Леонида Кураева, бывшего депутата палаты представителей заксобрания Свердловской области Сергея Капчука, экс-владельца холдинга "Авиачартер" Михаила Шаманова и столичного юриста Дмитрия Панькова, которому инкриминировали разглашение коммерческой тайны. Фактически им разрешили добровольно вернуться на родину, так как о помещении в СИЗО или домашнем аресте следователи в отношении них ходатайствовать перед судами не будут.

Также в Генпрокуратуре отметили, что еще ряду лиц просто прояснили их процессуальный статус. Так, оказалось, что сбежавшие за границу фигуранты "лондонского списка" бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, гендиректор "Агро-Информ" Алексей Кузнецов и совладелец СК "Славяне" Юрий Погиба вообще не находились в международном розыске.

Однако в отношении целого ряда бизнесменов, обвиняемых в основном в мошенничестве, в прокуратуре не видят возможности пересматривать ранее принятые следователями решения, так как вменяемые им в вину деяния не имеют ничего общего с бизнесом, отмечает "Коммерсант".

"Мы совершенно согласны с тем, что каждое уголовное дело надо рассматривать индивидуально, а это процедура небыстрая, так как некоторые из них расследовались по восемь-десять лет и содержат до 400 томов", - заявил "Коммерсанту" один из ближайших соратников бизнес-омбудсмена Титова Дмитрий Григориади, участвовавший в составлении "лондонского списка". По его словам, самим предпринимателям из списка, конечно же, хочется, чтобы все решилось быстрее, но пока фактически создана площадка для полемики, в ходе которой выслушиваются доводы обеих сторон, а "в спорах рождается истина".

"Ведомости": бей чужих?

За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей. Об этом, со ссылкой на исследование "Левада-центра", рассказывает газета "Ведомости". Рейтинг "нежелательных" этносов возглавляют цыгане, китайцы и вьетнамцы. Против их нахождения в России высказывается 32, 31 и 26 процентов россиян соответственно. За год с 10 до 19 процентов выросла доля граждан одобряющих идею "Россия для русских".

Социолог "Левада-центра" Карина Пипия связывает рост ксенофобных настроений с улучшением отношения россиян к США и ЕС на фоне чемпионата мира по футболу, прошедшего в России. "Теперь на место негативного отношения к Западу возвращается базовая ксенофобия к этническим меньшинствам", - комментирует Пипия.

Можно говорить о росте ксенофобных настроений, это не случайное отклонение, подтверждает директор центра "Сова" Александр Верховский: "Возможно, это связано с ожидаемыми экономическими трудностями. Беспокойство по этому поводу могло бы проецироваться на внешнего противника, но может и на этнически других. За счет растущих антизападных настроений как раз снижался уровень этнической ксенофобии, а сейчас, видимо, потенциал канализации негативных настроений на Запад исчерпался".

Но дальнейший рост ксенофобии не обязателен, считает правозащитник: антизападные настроения вряд ли будут существенно понижаться, потому и места для роста этнической ксенофобии остается не так много.

Запад и мигранты - два общепризнанных источника неприятностей для россиян, люди должны кому-то приписывать свои невзгоды, объясняет Верховский.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си