Что известно о геймере, застрелившем двух человек на турнире во Флориде

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В воскресенье, 26 августа, во флоридском городе Джексонвилл участник турнира по симулятору американского футбола Madden NFL 19 открыл стрельбу. Два человека погибли, более десятка получили ранения, сам убийца покончил с собой. Полиция назвала его имя - это 24-летний Дэвид Кац, известный под псевдонимом Bread.

Дэвид Кац жил в городе Балтимор, штат Мэриленд, и неоднократно ездил на турниры по различным версиям симулятора Madden NFL. Как следует из интервью киберспортсмена, он мог вести себя самоуверенно после побед и хвастаться умением играть, держать мяч и побеждать.

После одного из турниров по Madden NFL в Баффало, как пишет New York Post, он говорил, что считает себя одним из лучших игроков в симулятор американского футбола от компании EA Sports, и утверждал, что у его оппонента не было шансов. Кац тогда победил на турнире, который был служил этапом для более крупного соревнования в калифорнийском Бурбанке. Там он потерпел поражение в четвертьфинале.

На турнирах Каца представляли как сосредоточенного киберспортсмена, который мало разговаривает и не демонстрирует эмоции.

Флоридское издание Action News JAX со ссылкой на очевидцев стрельбы в Джексонвилле утверждает, что во время первенства, которое проходило в субботу и воскресенье, Кац дважды проиграл. После поражения в субботу он отказался пожимать руку сопернику, а затем вел себя "странно" и замкнуто.

"Он носил темные очки, ни с кем не говорил. Даже когда мы сыграли, я подошел пожать ему руку и сказать, что это была хорошая игра. Он же просто посмотрел на меня и ничего не ответил", - рассказывает игрок, победивший Каца в субботу.

Убийство в Джексонвилле

Дэвид Кац принимал участие в отборочном турнире по Madden NFL 19 в комплексе Jacksonville Landing. По итогам первенства определялись участники турнира года в Лас-Вегасе с призовым фондом в 165 тысяч долларов. Победителю достанется 25 тысяч.

Турнир в Джексонвилле - некрупное по меркам киберспорта мероприятие, которое, в отличие от чемпионатов по Dota 2 и другим кибердисциплинам, проходило не на отдельной арене с десятком тысяч зрителей, а игровом клубе, который делит вход с пиццерией. Уровень безопасности на подобных мероприятиях невысок, отмечает Euronews.

По неподтвержденным сведениям, Дэвид Кац мог открыть стрельбу после второго поражения на турнире. Игра транслировалась на сервисе Twitch, и на записи, которая включала не только изображение на экране геймеров, но и их лица, было видно, как на футболке одного из киберспортсменов появилась красная точка - вероятно, целеуказателя.

Он был вооружен пистолетом. Полиция уже нашла автомобиль, на котором Кац приехал в Джексонвилл, и обыскала его дом в Балтиморе.

В общей сложности в результате стрельбы погибли три человека, включая Каца. Еще 11 человек получили огнестрельные ранения. Среди них - участники турнира. Один из них был ранен в палец, другого по касательной пуля ранила в голову, но травма оказалась легкой.

Руководитель киберспортивной команды compLexity Gaming Джейсон Лейк заявил, что после убийства во Флориде необходимо усилить меры безопасности на подобных турнирах вне зависимости от того, крупные они или локальные. Геймер, выступающий за compLexity Gaming, оказался среди пострадавших во время стрельбы.