Голландская полиция раскрыла убийство школьника спустя 20 лет. Помогла ДНК родственников подозреваемого

Правообладатель иллюстрации Netherlands Police Image caption 11-летний Ники Верстаппен был найден мертвым в лесу в августе 1998 года

Полиция Нидерландов, 20 лет расследовавшая смерть 11-летнего Ники Верстаппена, заявила, что главный подозреваемый, наконец, арестован в Испании.

Личность предполагаемого преступника - Йоса Бреха - была установлена в результате масштабного исследования тысяч анализов ДНК.

В расследовании смерти мальчика у полиции было мало зацепок, но на одежде жертвы были обнаружены следы чужой ДНК.

Более 14 тысяч человек откликнулись на призыв следствия и добровольно сдали анализ на совместимость. Среди добровольцев оказались и родственники Бреха, что и помогло установить личность преступника.

"55-летний Йос Б., подозреваемый в убийстве Ники Верстаппена, арестован в Испании в воскресенье днем. Он взят под стражу и будет передан Нидерландам", - говорится в заявлении полиции Лимбурга, южной провинции страны.

Обычный прохожий

В августе 1998 года 11-летний Ники отдыхал в летнем лагере. В один из вечеров он исчез из палатки, а на следующий день в лесу было обнаружено его тело.

Йос Брех проживал неподалеку от лагеря и даже попал в поле зрения полиции. Через несколько дней после убийства он проходил мимо того места, где было найдено тело мальчика.

Была полночь, и охранявшие место происшествия полицейские остановили мужчину. На следующий день его пригласили для беседы, после чего отпустили, посчитав его простым прохожим.

О Брехе известно, что он опытный бушкрафтер- так называют в Голландии туристов-экстремалов, способных долгое время выживать в дикой природе.

Убийство, потрясшее Нидерланды

Анна Холлиган, Би-би-си, Гаага

Это убийство сеяло страх и не давало покоя голландцам на протяжении двух десятилетий.

Ники Верстаппен, мальчишка с веснушками, стал символом необъяснимой, безликой угрозы, витающей над нашими детьми.

Теперь главный подозреваемый - под стражей в Испании, и выданный на прошлой неделе европейский ордер на его арест означает, что его вернут в страну, где было совершено это вопиющее преступление.

Нидерланды буквально трясет от жажды правосудия, а некоторые не скрывают, что хотят мести.

Если Йос Брех не признает свою вину, обвинителям придется взять себя в руки и, запрятав эмоции поглубже, предоставить обвиняемому право на честный и объективный суд.

Надежда на защиту?

Правообладатель иллюстрации Netherlands Police Image caption Эти фотографии Йоса Бреха полиция Нидерландов разослала по всей Европе

Частичное совпадение ДНК родственников Бреха со следами на одежде мальчика лишь сузило круг поиска, но не выявило виновного.

Картина прояснилась после того, как в апреле этого года его родные сообщили полиции о его исчезновении. По их словам, осенью 2017-го он уехал на восток Франции и пропал.

После этого сообщения полиция провела обыск в доме Бреха и установила, что следы ДНК на жертве на 100% принадлежат ему.

На прошлой неделе, 22 августа, следователи распространили фотографии подозреваемого и призвали население европейских стран оказать им содействие.

В полицию Испании позвонил 48-летний голландец и сказал, что знает разыскиваемого и видел его в последний раз в городке Кастельтерсоль в часе езды от Барселоны.

"Он живет в палатке в лесу, недалеко от дома, в котором вот уже много лет собирается некая община. Я сам очень долго жил там", - рассказал голландец газете Telegraaf.

По словам матери Ники Верстаппена Берти, семья до сих пор не может поверить, что арест произошел всего лишь через несколько дней после призыва полиции к общественности.

"Теперь мы надеемся быстро получить ответы на все накопившиеся у нас вопросы", - сказала она.

В настоящий момент Испания и Нидерланды совместно готовят процедуру экстрадиции.

Один из лучших адвокатов Нидерландов заявил, что готов взяться за защиту Йоса Бреха в суде, так как на теле жертвы присутствуют и другие следы, кроме ДНК обвиняемого.