Ксенофобия в России усилилась. Теперь больше всех не любят цыган

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Социологи "Левада-центра" зафиксировали рост ксенофобии россиян по отношению к представителям других национальностей и этнических групп. Доля тех, кто поддерживает лозунг "Россия для русских", за последний год увеличилась почти в два раза.

Согласно результатам опроса, негативнее всего россияне относятся к цыганам. 43% опрошенных заявили, что "не пускали бы" их в страну. За ограничение проживания цыган на территории России высказались 32% опрошенных (в июле 2017 года их доля составляла 17%).

На втором и третьем месте среди тех, кого россияне предпочли бы не пускать в страну, оказались выходцы из Африки (33%) и Средней Азии (30%). За запрет проживания в России чеченцев и китайцев высказались по 27% опрошенных. Еще 22% респондентов не хотят пускать в страну украинцев. Минимальный уровень ксенофобии (из предложенных для выбора представителей нерусской национальности) социологи зафиксировали в отношении евреев - их не хотят пускать в страну 15% опрошенных.

"Следует обратить внимание, что за последний год произошло перераспределение антипатий: ранее население демонстрировало высокий уровень поддержки изоляционистских установок в отношении "выходцев с Кавказа" и "выходцев из Средней Азии", сейчас - в отношении цыган (32%) и китайцев (31%)", - отмечается в исследовании.

Еще 26% опрошенных высказались за ограничение проживания в России вьетнамцев (годом ранее их доля составляла 12%). За то, чтобы ограничить проживание в стране для всех наций, кроме русской, выступили 16% респондентов.

Доля тех, кто считает, что ограничивать проживание в стране для каких-либо наций не следует, за год не изменилась. Такой позиции по-прежнему придерживается только 28% россиян.

Социологи также зафиксировали вновь возросшее число россиян, поддерживающих идею "Россия для русских". Доля тех, кто одобрял этот лозунг, снижалась с 2014 года и достигла минимального значения (10%) в 2017 году, однако в этом году выросла до 19%.

В то же время выросло число тех, кто считает этот лозунг "настоящим фашизмом": в этом году его так назвали 30% респондентов, в прошлом - чуть более 20%.

"Кавказ просьба не беспокоить"

Помимо высокой степени поддержки лозунга "Россия для русских", радикальные ксенофобы поддерживают ограничение притока трудовых мигрантов, а также одобряют дискриминационные объявления о сдаче жилья или о найме на работу по этническому или религиозному признаку, говорится в исследовании.

Результаты опроса показали массовое распространение таких объявлений: 87% россиян заявили, что встречались с ними, 10% относятся к такой практике с одобрением, ещё 29% - с пониманием.

"Такие объявления в большей степени привязаны к проблеме миграции, как внутренней (с Северного Кавказа в центр России), так и внешней (из среднеазиатских стран в Россию). Поэтому чем крупнее город, тем выше частота подобных объявлений и доля тех опрошенных, кто "с пониманием" относится к такой ограничительной практике сдачи жилья и найма на работу", - отмечают социологи.

Лояльнее всего к таким объявлениям относятся жители Москвы, которые "в силу масштабного миграционного потока в столицу более чувствительны к проблеме миграции, практически всегда демонстрируя высокую поддержку рестриктивных мер в отношении мигрантов, по сравнению с жителями менее крупных населенных пунктов", говорится в исследовании.

В целом респондентов, безразлично относящихся к проблеме трудовой миграции в Россию, стало значительно меньше. В июле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля противников миграции выросла с 58% до 67%, при этом доля сторонников миграции увеличилась почти настолько же - с 6% до 14%.

Россиянам надоело ненавидеть Запад

Говорить о том, что в России вырос уровень ксенофобии, не совсем корректно, скорее, он начал возвращаться к тем значениям, которые были до "патриотического подъема" в 2015-2017 годах на фоне присоединения Крыма, операции в Сирии и конфликта с Западом, говорит социолог "Левада-центра" Карина Пипия.

"Это обусловлено тем, что изменился социально-политический контекст и повестка. Антизападничество вытеснило этническую ксенофобию. Понятно, что Крым, Сирия, конфликт с западными странами замещали те привычные негативные настроения, которые были. Но потом эта тема постепенно стала уходить, естественно такой кампании касаемо Крыма, Донбасса и Сирии, которая была пару лет назад, сейчас уже нет. И телевизионного воздействия такого уже нет", - сказала она Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS Image caption Примерно 67% опрошенных поддерживают ограничение притока трудовых мигрантов в Россию

Директор аналитического центра "Сова" Александр Верховский также считает, что тренд на снижение ксенофобских настроений среди россиян, который начался с началом войны на Украине, "себя исчерпал". Рост ксенофобии среди населения совпал с резким снижением антизападных настроений в обществе, говорит он. По мнению эксперта, это связано с чемпионатом мира по футболу.

Вместе с тем, как пояснил Верховский Би-би-си, опрос "Левада-центра" проводился в июле и его результаты отражают лишь "локальную по времени" ситуацию, поэтому говорить о какой-то тенденции пока еще рано.

При чем тут пенсионная реформа?

В "Левада-центре" также обратили внимание на социально-политический контекст, в котором проходил опрос. По мнению социологов, россияне могли "перенаправить раздражение", вызванное недовольством пенсионной реформой, на представителей других этнических групп.

"Исследователи не раз указывали на рост ксенофобии и защитного национализма в периоды экономического неблагополучия и социальных трансформаций, когда неприязнь к "Другому" являлась следствием канализированного раздражения и неприязни", - объясняется в исследовании.

Верховский также полагает, что рост ксенофобии может быть связан с пенсионной реформой.

"Я думаю, что это [рост ксенофобии] происходит, потому что у людей есть растущее чувство беспокойства. Наверно, это связано с ожиданиями экономического кризиса из-за санкций или чего-то еще. Известный факт, что когда у людей нарастает беспокойство, они начинают оглядываться в поисках виноватого. И выбор виноватого по большому счету не очень большой. Может быть, виноваты власти, но вину на власти у нас с приходом Путина как-то тяжело люди возлагают", - отметил он.