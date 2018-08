"Спасибо Собянину за нормальное давление": в Москве веселятся над предвыборной кампанией мэра

Лето заканчивается. Вот эта супер команда возвращается в Москву, чтобы кому-то начать учебу, а кому-то присоединиться к другой суперкоманде - предвыборной команде мэра Москвы. Горжусь быть доверенным лицом мэра. В МОСКВУ! В МОСКВУ! В МОСКВУ! Я еде в наш прекрасный и любимый город, чтобы праздновать день Города (где я буду иметь честь выступать с лекцией-разговором о театре, культуре и вообще обо всем о чем захотите)! Следите за сетями, будет объявление. А 9 сентября - все на ВЫБОРЫ!!!Мы всей семьей будем с вами и будем голосовать. Мы хотим лучшего будущего. #всевмоскву #всенавыборы #мэрсобянин #9сентября наша прекрасная и любимая Мама @d_moroz присоединяется ❤️

A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on Aug 25, 2018 at 1:32am PDT