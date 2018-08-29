"Спасибо Собянину за нормальное давление": в Москве веселятся над предвыборной кампанией мэра

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие деятели культуры в преддверии выборов принялись восхвалять работу Сергея Собянина на посту мэра

Многие общественные деятели и деятели культуры Москвы в преддверии выборов принялись восхвалять деятельность Сергея Собянина и благодарить мэра.

За время летней кампании россияне смотрели ролики и отзывы знаменитостей в "Инстаграме" о "красавице Москве".

Реакцией на поток славословий стала ирония. С фразой "Спасибо Собянину" москвичи соревнуются в остроумии и благодарят градоначальника буквально за всё - от отсутствия похмелья до яркого оргазма.

Творческая интеллигенция за мэра?

За последние несколько дней в поддержку действующего градоначальника выступили актриса Рената Литвинова, ведущий Александр Олешко, певица Кристина Орбакайте, продюсер Иосиф Пригожин.

По самой резонансной стала история с театральным режиссером Константином Богомоловым, известным радикальными и злободневными постановками. В субботу он написал пост в "Инстаграме" с хэштегом #мэрсобянин и призвал голосовать на выборах за Сергея Собянина.

От участвовавшего в оппозиционных акциях режиссёра общественность не ожидала поддержки нынешнего мэра, аффилированного с партией "Единая Россия". Однако Богомолов объяснил свою позицию.

"Мне кажется, что действия московских властей области культуры и театра заключаются в очень важном принципе: помогай и не навреди, помогай и не вмешивайся. Это очень важно для творчества, для людей культуры, для людей искусства. Это в каком-то правильном хорошем смысле очень основательная политика, которая закладывает важный фундамент на будущее....Поэтому, на мой взгляд, в этом отношении Москва - один из примеров поведения властей в отношении культуры", - ответил режиссёр российским СМИ на вопрос о том, почему он решил поддержать Собянина.

В комментариях на своей странице в сети "Фейсбук" Константин Богомолов написал, что был готов к неоднозначной реакции на свой пост.

Источник Би-би-си в театральных кругах сказал, что поддержка Собянину может пригодиться режиссёру для продолжения работы с МХТ им. Чехова и другими театрами.

На момент написания статьи Русской службе Би-би-си не удалось получить комментарий от самого Константина Богомолова.

"Спасибо за сына и за дочь..."

В воскресенье известный в "Твиттере" микроблогер "Историк-алкоголик" задал тон мини-флэшбому с полуироничным восхвалением мэра.

Пропустить Twitter пост , автор: @AlcoHistory 10 лет назад я развёлся с первой женой. Это был тяжелейший момент в моей жизни, закончившихся нервным срывом и депрессией. Но даже тогда я не мог представить как изменится Москва за время работы Сергея Собянина, теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 26 августа 2018 г.

И это было только начало.

Пропустить Twitter пост , автор: @taumos Сегодня занималась сексом. Во время оргазма сказала 'Спасибо Собянину'. Мой встал, куда-то ушел, через полчаса принес суши, розы и новый электрический самокат. Спросил 'покатаемся по Москве?'.



Я сказала 'да'. — Даша Дафна (@taumos) 26 августа 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @igorkitchenko Выражаю огромную признательность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что у меня сегодня при варке картошечка не развалилась, а получилась в меру мягонькой и румяной. Как же нам повезло с мэром, ребята! — Москва очень изменилась за последние 10 лет (@igorkitchenko) 26 августа 2018 г.

Кампания в сетях

Целенаправленная раскрутка хэштегов в поддержку действий руководства мэрии началась еще в прошлом году, и участвовали в ней разные знаменитости.

В октябре прошлого года хэштег #жизньналаживается использовали в "Инстаграме" для иллюстрации перемен в Москве такие певицы и модели, как Ольга Бузова и Анна Семенович.

В июле этого года ряд популярных блогеров записали видео, в котором неустанно хвалили Собянина за изменения в городе, не всегда называя при этом его по имени.

Например, петербуржец Николай Соболев превознёс до небес преображение Парка Горького. Также отличились русскоязычные ютуберы Дмитрий Масленников и Тимур Сидельников.

Выяснилось, что все эти блогеры находились на контракте с агентством WildJam и записали ролики в пределах пары недель.

Сколько именно потратит Собянин на избирательную кампанию, согласно сайту Мосгоризбиркома, можно будет узнать не позднее чем через 30 дней после выборов. На данный момент также неизвестно, сколько именно средств тратится на раскрутку кампании действующего московского мэра в соцсетях.

Однако уже известно, сколько средств поступило к нему на 9 августа: исходя из опубликованного на том же сайте документа, 113,7 млн рублей - 81,3% от общей суммы бюджетов избирательных фондов всех кандидатов в мэры Москвы - приходится на действующего градоначальника.

Image caption По данным Мосгоризбиркома, на кампанию Собянина поступило 113 707 667,77 руб. пожертвований

Среди доноров Сергея Собянина не только "Единая Россия" и "Партия пенсионеров", но и некоторые менее известные организации, такие как "Союз столичных полиграфистов" и красногорский центр содействия в реализации социально-экономических программ АНО "ЦСРСЭП".

Для сравнения - бюджет кампании справедливоросса Ильи Свиридова составляет лишь чуть больше полумиллиона рублей (569 тыс.), или 0,4% от суммы бюджетов кандидатов.

"Хочешь или нет, а сотрудничаешь"

Активизация предвыборной кампании мэра вынесла на волну обсуждения и звучавшие ранее признания о том, почему тот или иной общественный деятель пошел на сотрудничество с властями.

Так, оживленные дебаты вызвал пост Директора московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюты Федермессер, написанный почти месяц назад.

"Я согласилась сама. Сначала с опаской. Мало ли, о чем попросят. Поставила ряд условий: что говорю только на свою тему, что не агитирую народ голосовать за, а наоборот, доношу до Собянина совершенно честно и без купюр все, что происходит сегодня в городе с пожилыми и неизлечимо больными людьми", - написала Федермессер.

В продолжение ее слов Директор благотворительного фонда "Детские сердца" Катя Бермант поддержала Федермессер, заметив: "Власть мне неприятна. Но без договоренностей, без работы в группах, комитетах, самых разнообразных комиссиях, ничего не происходит".