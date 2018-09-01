Взрыв в мавзолее: как покушались на мертвого Ленина

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45 лет назад, 1 сентября 1973 года, в мавзолее Ленина прогремел взрыв. Оставшийся неизвестным мужчина привел в действие пояс смертника. Погибли еще двое и получили травмы пятеро. Мумия, защищенная пуленепробиваемым стеклом, не пострадала.

Информацию об инциденте власти скрыли.

Несмотря на царивший в СССР культ Ленина, а может быть, как раз по этой причине, на тело вождя в советскую эпоху покушались различным образом, как минимум, восемь раз. Но нападение 1973 года было самым драматичным по числу жертв, и выделялось, как ни относиться к Ленину, своей жестокостью и цинизмом.

Трагедия в День знаний

Злоумышленник выбрал для осуществления своего замысла 1 сентября, когда в мавзолей толпами вели московских школьников. Охрана приняла его за учителя, пришедшего с очередной группой детей. Выглядел он благопристойно, подозрений не вызвал.

Задерживаться в мавзолее не дозволялось. Посетители безостановочно двигались медленным шагом от входа к выходу.

Мужчина спрятал взрывное устройство под одеждой и, поравнявшись с саркофагом, соединил провода.

Погибла шедшая следом супружеская пара из Астрахани. Четверо школьников получили серьезные ранения. Солдата Кремлевского полка сильно ударило о стену взрывной волной.

От террориста уцелели рука и часть головы.

На место происшествия срочно прибыли председатель КГБ Юрий Андропов и его первый заместитель Георгий Цинев. Но начавшееся расследование быстро зашло в тупик, и о личности нападавшего, а также его мотивах, до сих пор так ничего и не стало известно.

За Голодомор

Наиболее детально задокументировано первое покушение на мертвого Ленина, случившееся спустя 10 лет после его смерти, 19 марта 1934 года.

46-летний рабочий подмосковного совхоза "Прогресс" Митрофан Никитин, подойдя к саркофагу, достал наган. К нему бросились охранники. Никитин, спеша и не целясь, дважды выстрелил в тело (тогда оно еще было закрыто обычным стеклом), не попал, и третью пулю выпустил себе в сердце.

Моя совесть чиста, за правду на все готов пойти. Я долго все обдумывал, мучился, переживал. Неужели наши правители, засевшие в Кремле, не видят, что народ не хочет такой жизни? Опомнитесь, что вы делаете? Куда страну завели? Ведь всё катится в бездну Митрофан Никитин, из предсмертной записки

В его кармане нашли письмо, в котором были слова: "Кругом нищета, голод, рабство, зверство, пришибленность. Люди изоврались во лжи, боятся друг друга, боятся лишнего сказать, зная, что за плечами ГПУ, пытка, смерть. Люди от истощения, от голода падают и мрут, как мухи. Еще много миллионов погибнет от коммунизма, от этой химеры, абсурда. Я, Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ".

Сохранился доклад начальника кремлевской охраны Карла Паукера Сталину, переданный через личного секретаря вождя Александра Поскребышева, с приложенной к нему копией вышеупомянутого письма.

Следствие выяснило, что Никитин родился в селе на Брянщине, работал с 13 лет, в 1932 году оказался свидетелем Голодомора на Украине. В день покушения приехал на пригородном поезде из Куркина и прямиком направился в мавзолей.

Известно, что предсмертное письмо Никитина произвело сильное впечатление на Хрущева.

Камнями и каблуками

В ноябре 1957 года москвич А. Романов бросил в мавзолей бутылку с чернилами.

20 марта 1959 года посетитель Мавзолея ударил по стеклу саркофага молотком. Стекло треснуло. Гражданина задержали. О его личности и дальнейшей участи данных нет.

Я бы не стал разрушать мавзолей. Я бы превратил его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях и жестокости советской власти. А ленинские останки я бы сжег и сбросил бы пепел в какую-нибудь забытую шахту Дмитрий Смирнов, протоиерей

14 июля 1960 года в 14:30 житель Фрунзе (ныне Бишкек) К. Минибаев запрыгнул на саркофаг и ударом ноги разбил стекло.

Множество осколков просыпались на лицо и кисти рук забальзамированного тела. В частности, над правой бровью Ленина образовался разрез длиной в сантиметр.

Пока эксперты специальной биохимической лаборатории гримировали повреждения, Мавзолей три месяца оставался закрытым.

Именно после этого случая было решено заменить обычное стекло пуленепробиваемым.

Минибаев на допросе заявил, что мечтал уничтожить мумию с 1949 года и специально приехал для этого из Средней Азии. Кстати, у него был выбор: в тот момент рядом с Лениным в мавзолее еще покоился Сталин.

Судьба Минибаева неизвестна.

В 1961 году некая Л. Смирнова плюнула на саркофаг и безуспешно пыталась разбить стекло брошенным камнем, присовокупив к этому непечатную брань.

Россия никогда не вынесет тело Ленина из этого сооружения Ольга Ульянова, племянница Ленина

24 апреля 1962 года бухгалтер-пенсионер из подмосковного Павловского Посада А. Лютиков кинул в стекло камень, но не разбил его. Перед этим он два года отправлял в редакции газет критические письма.

В 1966 году приезжий из Краснодарского края Г. Ватинцев бросил в усыпальницу кувалду, также без последствий.

Смирнову, Лютикова и Ватинцева объявили невменяемыми.

Первый взрыв

В сентябре 1967 года житель Каунаса Крысанов погиб, взорвав пояс смертника возле входа в мавзолей. Другой информации о нем в публичном доступе нет. Почему он не дошел до саркофага, тоже неизвестно.

Фрагментарны и сведения о пострадавших. Одни источники говорят о гибели нескольких человек, другие - лишь о тяжелораненых. Известно, что оторвало ногу итальянской туристке.

Случайный свидетель, фотограф из Запорожья Бурбовский, вспоминал: "Все оторопели. Затем публика с криком бросилась врассыпную. Когда схлынул поток людей, я смотрю: мимо меня проходит парень, поднимает брюки - у него кровь течет по ногам. Мужчина военный несет девочку - у нее нога почти оторвана и болтается. Перед входом в мавзолей лежал мужчина с кишками, вывернутыми на мостовую, а рядом - второй парень, над которым склонились несколько человек".

Вместо политбюро

15 марта 2010 года примерно в 11:40 33-летний житель Истринского района Подмосковья, прежде неоднократно судимый Сергей Карпецов попытался подняться на трибуну мавзолея, откуда в прежние времена наблюдали за ноябрьскими и первомайскими демонстрациями советские вожди, и громко призывал перезахоронить Ленина, а при задержании выстрелил в полицейского из травматического пистолета.

"Я привлек внимание к такой проблеме, как снос мавзолея. Меня мавзолей не устраивает тем, что в нем находится мумия антихриста. Считаю свой поступок осознанным и адекватным", - заявил он после ареста корреспонденту газеты "МК".

Изыди!

Говорят, трагедии имеют обыкновение повторяться в виде фарса.

27 ноября 2010 года мужчина метнул в мавзолей рулон туалетной бумаги.

Многие люди с именем Ленина связывают свою собственную жизнь. Для них захоронение Ленина будет означать, что они поклонялись ложным ценностям. История - такая штука, которая не требует суеты Владимир Путин, президент России

В день Крещения Господня 19 января 2015 года двое активистов арт-группы "Синий всадник" окропили мавзолей святой водой и прокричали: "Встань и иди!". Согласно Евангелию, с этими словами Иисус обратился к исцеленному им лежачему больному. Ленин не ушел.

Забальзамированное тело вождя было выставлено для прощания на седьмой день после его смерти, 27 января 1924 года - сначала временно, но в марте политбюро решило оставить его в таком виде навечно.

Не исключено, что, наряду с очевидным стремлением создать новый культ, идею подсказала археологическая сенсация того времени: годом раньше экспедиция Говарда Картера обнаружила не истлевшую за три тысячи лет мумию Тутанхамона.