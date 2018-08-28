В чем секрет популярности блогеров-близнецов?

Правообладатель иллюстрации West Twins/Collyer Twins/Alberti Twins/TTT

Социальные сети для многих давно превратились в место основного заработка. Но есть среди популярных блогеров отдельная категория людей, которые выделяются, на первый взгляд, совсем не уникальным качеством - похожестью.

Блогеры-близнецы набирают все большую популярность в соцсетях, но что стоит за их успехом?

Одно лицо хорошо, но два лучше

Клэр и Лора Джопсон - не совсем обычные трэвел-блогеры. Во-первых, обе ненавидят перелеты.

"Мы запустили блог Twins That Travel, поскольку обе ненавидели путешествовать", - говорит 31-летняя Лора.

"Это было своего рода альтер-эго - уверенный в себе путешественник, разъезжающий по миру. Теперь мы обе путешествуем, и причудливая идея вдруг стала реальностью", - говорит она.

Подобной совместной авантюры у сестер в планах не было, но сейчас они живут в 15 минутах езды друг от друга возле города Милтон-Кинз на юге Англии. "Мы хотели жить подальше друг от друга, но этот план провалился", - говорит Клэр.

Сестры запустили свой блог в "Инстаграме" летом 2014 года. Изначально в нем не было их совместных фотографий, были лишь фото красивых пейзажей. Но потом друг девушек посоветовал им переместить акценты на самих себя.

С тех пор сестры налетали тысячи авиационных миль, на их "Инстаграм" подписались тысячи людей, в итоге теперь они все свое время посвещают блогу и могут похвастаться множеством премий.

Как говорят сестры, если бы они не были близнецами, то их блог никто бы не заметил. "Всю жизнь мы пытались быть самими собой, быть копиями друг друга было как-то неудобно, но сейчас нам это очень нравится", - говорит Лора.

В то же время им по-прежнему неловко, когда приходится одинаково одеваться. "Но брендам это нравится, - говорит Клэр. - Это такой маркетинговый ход".

Но как им работается вместе?

"Это как какой-то странный брак, - говорит Лора. - Мы можем поссориться, но через 15 минут продолжаем работать как ни в чем не бывало".

"Мы близнецы и связаны друг с другом. У нас нет выбора, кроме как помириться и продолжать дело", - соглашается Клэр.

Первые в мире

"Фотография двух девушек привлекает больше внимания, если они похожи", - говорит Дженни Уэст.

А если это еще и фотография двух женщин в одинаковой одежде, занимающихся бодибилдингом, то вот и готовая бизнес-идея.

Дженни и Люси Уэст - The West Twins - живут на севере Англии. Три года назад они решили размещать в соцсетях свои тренировки.

"В 2015 году во время отпуска Дженни открыла для меня "Инстаграм", - говорит 31-летняя Люси.

Сестры разместили отпускные фотографии, и вскоре к ним обратился менеджер компании, готовой их спонсировать.

"Это нас очень удивило, мы такого не ожидали. Но подписчиков становилось все больше", - говорит Люси.

Год спустя Люси сосредоточилась на продвижении блога, а еще через три года число подписчиков перевалило за 300 тысяч.

"Нас заметили потому, что мы близнецы. Когда мы начинали, мы были единственными в мире фитнес-моделями и близнецами", - говорит Дженни.

Дженни и Люси всю жизнь тренировались вместе, а когда Дженни решила принять участие в соревновании по бодибилдингу, Люси пошла по ее стопам.

"У нас всегда были хорошие отношения, и нас всегда интересовали похожие вещи", - продолжает Дженни.

"Теперь это часть нашей работы - быть близнецами. Нам это так нравится, что останавливаться мы не собираемся".

Сестры говорят, что они спорят чаще, чем обычные бизнес-партнеры, но им также удается быстрее улаживать эти споры.

"На практике мы часто как бы меняемся ролями. Когда у одной из нас слишком много дел, тогда другая занимается встречами и так далее", - говорит Люси.

Привлекательность близнецов

Правообладатель иллюстрации The Alberti Twins Image caption Джон и Тони Альберти сейчас пишут книгу своих рецептов

Близнецы Тони и Джон Альберти из Манчестера стали знаменитыми после участия в реалити-шоу Love Island в 2015 году.

"Мы выделялись тем, что мы - близнецы", - говорит Тони.

После этого "итальянские жеребцы", как они сами себя называют, запустили кулинарный видеоблог на YouTube, а аудиторию в "Инстаграме" нарастили до 280 тысяч.

"Мы не похожи на других кулинаров, - говорит 33-летний Тони. - Мы очень хорошо выглядим, и людям близнецы кажутся интересными. Мы хотим показать, что готовка - интересное и сексуальное занятие".

Братья почти все время проводят вместе. "Мы родились близнецами, и мы это используем. Люди замечают это - таких как мы больше нет", - говорит Джон.

По словам Тони, спонсоры готовы платить тысячи фунтов за рекламу, в которой будут близнецы-кулинары.

Тони и Джон живут вместе уже 10 лет и шутят, что расстанутся только после того, как поженятся на двух близняшках.

Лучшие друзья и худшие враги

Правообладатель иллюстрации The Collyer Twins Image caption Джордан и Лоанн любят работать вместе

Лоанн и Джордан Коллиер - близнецы родом из Бромли на юго-востоке Лондона и диджеи, ставшие сначала моделями, а потом успешными блогерами.

Их блог The Collyer Twins в "Инстаграме" был запущен, когда Джордан училась в университете.

"Моя сестра закончила университет на год позже меня и сказала, что мы точно должны это делать вместе, - говорит Джордан. - Мы - близнецы, и будем выделяться из толпы".

И это сработало.

Они стали регулярно размещать посты, вскоре стали на этом зарабатывать, а с 2016 года начали посвящать этому все свое время.

"Нам очень повезло. После того как мы ушли с работы, мы наняли менеджеров, которые подняли блог до совершенно иного уровня", - говорит 28-летняя Джордан.

Сестры теперь разъезжают по всему миру, рекламируя известные бренды, и делают все, чтобы их фолловеры не упустили ни одной минуты их жизни.

"Когда мы работаем с брендами, они хотят, чтобы на фотографиях мы были вместе. Мы можем одеваться в одну и ту же одежду, но в разном стиле", - объясняет Джордан.

"Лучше всего получается, когда у нас одни и те же бикини, и мы стоим в одинаковых позах, подчеркивая, что мы близнецы".

Они начали диджейскую карьеру для развития своего бизнеса. "На свете не так много женщин-диджеев, тем более близнецов", - говорит Джордан.

Правообладатель иллюстрации The Collyer Twins Image caption На фотографиях Лоанн всегда стоит справа, а Джордан - слева

Но дело не только в бизнесе. Джордан признается, что обожает быть близнецом.

"Нам нравятся те же вещи. У нас похожие жесты, и мы даже заканчиваем фразы друг друга", - говорит она.

"Каждый день мы проводим вместе. Порой это сложновато, но мы с этим справляемся. Мы лучшие друзья и одновременно худшие враги".

Вот уже два года сестры живут вместе в Лондоне, хотя Джордан признает, что со временем может и переехать.

В чем секрет их успеха?

"Мы знали, чего мы хотим, и мы точно поняли, как использовать тот факт, что мы близнецы. Мы с самого начала знали, что наше предложение - уникальное на рынке".