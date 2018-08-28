Пресса Британии: зачем Тереза Мэй положила глаз на Африку?

В обзоре британской прессы:

Как использовать зарубежную помощь в интересах Британии?

Еще в 2012 году тогдашний министр по делам международного развития Эндрю Митчелл заявил, что вся продукция, отправляемая за море в виде международной помощи, должна украшаться британским флагом, чтобы помнили, так сказать…

В самом деле, это было самое меньшее, что страна могла сделать, чтобы показать, что 13 миллиардов фунтов стерлингов, которые она по закону ежегодно тратит на такую помощь, хоть в какой-то мере служат ее стратегическим интересам.

И вот теперь Тереза Мэй, впервые отправившаяся с визитом в качестве премьер-министра на Африканский континент, намерена сделать нечто большее.

Как пишет в редакционной статье Daily Telegraph, она намерена удостовериться в том, что расходы Британии на международное развитие в полной мере соответствуют приоритетам ее национальной безопасности.

Учитывая, что означенная сумма составляет 0,7% от ВВП Британии, нет ничего зазорного в том, чтобы она тратилась в интересах британских налогоплательщиков, ведь часто отчисления идут в ущерб национальным проектам.

"Правительство совершенно справедливо видит в Африке потенциальных будущих торговых партнеров, - пишет газета. - Именно там находятся 4 из 6 стран с самым быстрым экономическим ростом в мире, а ВВП континента обещает удвоиться в ближайшее десятилетие".

Конечно, признает газета, в международной среде по прежнему бытует мнение, что средства нужно выделять из чистого альтруизма. Но британские доноры традиционно были одними из самых щедрых в мире, а если какие-то проекты будут в большей степени содействовать развитию торговли с Великобританией, повышать ее международную репутацию и заодно сдерживать миграцию, то что же в этом плохого, и почему бы не отдать им приоритет? - задается вопросом Daily Telegraph.

В прошлом, признает газета, средства часто тратились небрежно, на экзотические проекты, или просто передавались во Всемирный банк для отчетности.

Однако если Британия и после "брексита" намерена выполнять свои обязательства по отчислениям, то почему бы не делать это с большей пользой, и выдавая каждый новый грант, задаваться простым вопросом: добавит ли он очков Великобритании?

Почему второй референдум по "брекситу" не поможет Великобритании

Сторонники повторного голосования по "брекситу", осознавая, что называть его вторым референдумом о членстве в ЕС было бы контрпродуктивно, придумали, как им кажется, удобную формулировку: "народное голосование".

Странно, задается вопросом Daily Telegraph, а разве плебисцит июня 2016 года не был народным голосованием? Или они считают, что победили неправильные люди?

Существует множество причин, по которым проводить второе голосование было бы непрактично, утверждает газета.

Это займет время, которого у Британии просто нет, потребует одобрения со стороны парламента, то есть поддержки большинства его членов. Наконец, непонятно, как же на этот раз ставить вопрос. Сторонники ЕС хотели бы, чтобы был включен пункт "хотели бы вы остаться в составе Евросоюза", но зачем нужен такой вопрос, если Британия и так пока что не вышла из его состава? Да и не факт, что ЕС позволит нам вернуться к предыдущему статусу-кво.

Еще один вопрос: что скажут по поводу нового референдума те 17,4 миллиона британцев, которые уже проголосовали за "брексит"? Сторонникам ЕС хотелось бы верить, что миллионы уже успели поменять свою точку зрения, но явных свидетельств тому не видно.

Хотя большинство проголосовало на референдуме 2016 года за выход из ЕС, это раскололо страну, так чем же может помочь второй референдум? -заключает Daily Telegraph.

Европа не может больше полагаться на США?

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предупреждением, что Европа не может более полагаться на США в вопросах обороны, и призвал срочно выработать новую европейскую политику безопасности перед лицом растущего национализма и экстремизма, пишет парижский корреспондент газеты Guardian.

К этим высказываниям французского президента побудили многочисленные заявления Дональда Трампа, который все больше дистанцируется от НАТО, с самого окончания Второй мировой войны служившего гарантом европейской безопасности.

"Партнер, с которым Европа строила новый послевоенный мировой порядок, похоже, решил повернуться спиной к нашей общей истории", - заявил Макрон в Елисейском дворце, выступая перед сотрудниками МИДа.

При этом, отмечает газета, президент настаивает на том, что необходимо поддерживать тесные отношения с Дональдом Трампом, несмотря на то, что он вышел из договора по климату, аннулировал ядерную сделку с Ираном и поднял тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза.

По мнению Макрона, голосование Британии по вопросу о "брексите", избрание Трампа и Виктора Орбана - это звенья одной цепи, свидетельствующие о кризисе современной глобализации и новых изоляционистских тенденциях, которым срочно нужно искать альтернативу.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com