Смерть Маккейна и упрямый Трамп. Президенту пришлось уступить

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Маккейн и Трамп соперничали и до и во время президентского срока последнего

Трамп по-бараньи упрям и практически никогда не извиняется, но при определенном нажиме может уступить, показали события, развернувшиеся после смерти Джона Маккейна.

Сразу после смерти от рака сенатора Маккейна в субботу звездно-полосатый флаг на Белом доме был приспущен. Этого требует закон, который предписывает приспустить флаг всего на 48 часов после смерти члена конгресса. Президенты обычно в таких случаях выпускают декларацию, согласно которой он приспускается до погребения усопшего.

Но Трамп не внял призывам своих помощников и такой документ поначалу не подписал. Он ограничился твитом в 21 слово, в котором выразил соболезнования родным Маккейна, но не упомянул его заслуг.

"Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Вы в наших сердцах, мы молимся за вас", - написал Трамп.

К утру понедельника флаг на Белом доме был поднят на прежнюю высоту, хотя стяги на Капитолии и других правительственных зданиях оставались приспущены.

Правообладатель иллюстрации AFP

С утра журналисты задали президенту более 10 вопросов о Маккейне и флаге в общей сложности на пяти церемониях, но Трамп с кислой миной реагировал на них по формуле "ноль внимания, фунт презрения".

Неясно, за что он невзлюбил Маккейна поначалу, но впоследствии Трамп явно мстил сенатору от Аризоны за то, что тот не проголосовал за отмену обамовской системы медицинского страхования Obamacare, категорически против которой был настроен Трамп.

Без Трампа на похоронах

Маккейн также периодически проходился по его адресу и не упустил случая сделать это в своем предсмертном послании к соотечественникам, в котором "призвал американцев сплотиться вокруг основополагающих идеалов, а не прятаться за стенами и не поддаваться политическому трибализму".

Так суммировала главный посыл письма либеральная Washington Post, которая истолковала его как едва завуалированную отповедь Трампу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп несколько раз пропустил мимо ушей вопросы о Маккейне

Маккейн также заявил, что американцы есть "нация идеалов, а не крови и земли", о которых любят рассуждать ультраправые.

Послание огласил на пресс-конференции Рик Дэвис, старый друг и помощник Маккейна.

Корреспонденты попросили его подтвердить сообщения о том, что родные покойного не пожелали видеть Трампа на его похоронах. Дэвис подтвердил, что президента там не будет, но отказался подтвердить, было ли таковым желание семьи Маккейна.

На церемонии, которая будет проходить в пятницу в ротонде Капитолия, администрацию будет представлять вице-президент Майк Пенс.

На траурных мероприятиях также будут присутствовать заваппаратом Белого дома Джон Келли, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и шеф Пентагона Джим Мэттис.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption К стенам офиса Маккейна в столице штата Аризона Фениксе люди несли флаги и цветы

В субботу главная траурная церемония состоится в Национальном соборе, где выступят бывшие президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама, бывший госсекретарь Генри Киссинджер и ближайший друг Маккейна в сенате США демократ Джо Либерман.

Если сильно поднажать...

Понедельник лишний раз продемонстрировал, что при всем своем упрямстве Трамп уступает нажиму - при условии, что оно достаточно сильно.

Увидев над Белым домом преждевременно поднятый флаг, критики и даже некоторые сторонники спустили на Трампа всех собак.

И главный демократ в сенате Чак Шумер, и главный республиканец Митч Макконнел заявили, что флаги на всех правительственных зданиях должны быть приспущены до похорон Маккейна, бывшего пилота палубной авиации, который будет предан земле в воскресенье на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Выступая на телеканале MSNBC, историк американских президентов Майкл Бешлосс назвал "тошнотворным" решение Трампа преждевременно поднять флаг над Белым домом.

Консервативный комментатор и принципиальный антитрампист Билл Кристол написал в "Твиттере": "Белый дом является ныне островком желчности и озлобленности в стране, сплоченной уважением и признательностью".

Организация ветеранов войны "Американский легион", имеющая два миллиона членов, - большинство из которых, видимо, голосовали за Трампа, - обратилась к нему с "настоятельным призывом" почтить Маккейна и его заслуги перед страной, выпустив президентскую декларацию и приспустив флаг до воскресенья.

И Трамп сдался, сделав и то, и другое.

Трамп отдельно, администрация отдельно

Сотрудники Белого дома объясняют журналистам, что поначалу Трамп упрямился отчасти из нежелания показаться лицемерным.

"Все же знают, что мы не выносили друг друга", - сказал одному из них Трамп.

"Если бы президент разразился цветистым отзывом о жизни Джона Маккейна, СМИ бы бросились критиковать его и заявили, что это расходится с тем, что он говорил о нем раньше", - заметил Washington Post бывший сотрудник Белого дома Марк Шорт, который лично считает, что Маккейн - это "американский герой, который с честью служил нашей стране".

С Шортом солидарны и дочь президента Иванка, и вице-президент Пенс, и пресс-секретарь Сара Хаккаби Сандерс, и другие члены трамповского окружения, которые трогательно высказались об усопшем, не дожидаясь, пока начальство сподобится на то же самое. Это лишний раз продемонстрировало, что нынешняя администрация США временами живет своей жизнью, независимой от хозяина Белого дома.