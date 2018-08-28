Тонны мусора на побережье Шотландии: как это выглядит

Правообладатель иллюстрации ScRAPBook/UKCAP Image caption По словам экологов, на побережье Шотландии мусора оказалось гораздо больше, чем они ожидали увидеть

В интернете появилась карта свалок и скоплений мусора вдоль побережья Шотландии.

На аэрофотоснимках шотландских берегов видно, где расположены особенно крупные скопления мусора. Чаще всего это выброшенные на берег пластиковые бутылки и другие емкости, а также полиэтиленовые пакеты.

Авторы проекта надеются, что карта станет ценным инструментом в борьбе с загрязнением мирового океана и поможет решить экологические проблемы самой Шотландии.

Активисты считают, что такая карта пригодится экологам и волонтерам, занимающимся очисткой побережья Шотландии, главным образом тем, кто работает в труднодоступных и отдаленных от населенных пунктах районах.

Правообладатель иллюстрации Scrapbook Image caption К различным точкам на карте "привязаны" снимки свалок и скоплений мусора

Проект SCRAPbook (The Scottish Coastal Rubbish Aerial Photography) появился благодаря сотрудничеству трех благотворительных организаций: Общества сохранения морских природных ресурсов Шотландии, Патруля гражданской авиации Sky Watch и общества Мори-Ферт.

Пилоты, экологи и фотографы, участвующие в этом проекте, делают с воздуха снимки тысяч миль побережья Шотландии.

По словам главы Патруля гражданской авиации Соединенного Королевства Арчибальда Лиггэта, ситуация с загрязнением побережья в Шотландии оказалась значительно хуже, чем предполагали экологи.

"Мы думали, что увидим в разных местах небольшое количество разбросанного пластика и бытового мусора, но все оказалось не так. Мы находим промышленный мусор, огромное количество пластика, который, кажется, был сброшен с кораблей. Ящики с рыбой, рыболовные сети, куски старого кабеля. Речь идет о тоннах мусора в некоторых местах", - сказал он Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Scrapbook/UKCAP Image caption Мусор на берегу залива Солуэй-Ферт на юге Шотландии

Правообладатель иллюстрации Scrapbook/UKCAP Image caption На этой фотографии запечатлен промышленный мусор близ залива Солуэй-Ферт

Правообладатель иллюстрации Scrapbook/UKCAP Image caption По словам экологов, съемка с воздуха помогла обнаружить скопления мусора, о которых раньше никто не знал, так как их было сложно заметить как с моря, так и с суши

"Дело в том, что с воздуха мы видим только крупный мусор. И когда мы находим даже небольшое количество крупного мусора, при приближении становится ясно, что здесь огромное количество еще и мелкого мусора. Это становится понятно, только когда мы приезжаем на пляж и начинаем изучать обстановку", - говорит Лиггэт.

Собственно, это и есть цель авторов проекта - показать те точки на карте, где есть мусор и куда требуется приехать для более детального изучения обстановки.

Аэрофотоснимки загружаются на сайт SCRAPbook. Скопления мусора оцениваются по пятибалльной шкале, где цифра 5 обозначает наиболее сложную ситуацию.

Image caption По словам Арчибальда Лиггэта, с воздуха хорошо виден только крупный мусор

Кэтрин Геммел из Общества сохранения морских природных ресурсов Шотландии координирует работу тысяч волонтеров, участвующих в программе Beachwatch по очистке побережья Британии.

"Протяженность побережья Шотландии составляет почти 10 тысяч километров, и мы знаем, что на многих участках побережья почти не проводились работы по вывозу мусора. Карта SCRAPbook поможет решить эту проблему и снабдит нас новой информацией, которая поможет властям и промышленным предприятиям понять, какие меры должны быть приняты для борьбы с мусором в океане", - отмечает она.

Правообладатель иллюстрации Scrapbook/UKCAP Image caption Мусор на берегу озера Флит

Правообладатель иллюстрации Scrapbook/UKCAP Image caption Скопление мусора в районе Кейтнесс

По словам Лиггэта, экологическая ситуация в Шотландии крайне тяжелая и местами даже чрезвычайная.

"Ряд территорий находится довольно далеко от населенных пунктов, и обнаружить там скопления мусора с земли или с моря практически невозможно. Часто крупные скопления мусора находятся прямо на утесах, поэтому их сложно заметить. Здесь могут помочь только легкомоторные самолеты", - отметил он.

Правообладатель иллюстрации Scrapbook/UKCAP Image caption Ржавеющие автомобили и старые шины на побережье

Правообладатель иллюстрации Scrapbook/UKCAP Image caption Авторы проекта надеются, что карта SCRAPbook станет неоценимым помощником для каждого, кто пытается внести свой вклад в решение экологических проблем в Шотландии

Карта доступна всем пользователям интернета. Авторы проекта надеются, что ей будут пользоваться местные жители, компании, школы и спортивные клубы, которые пытаются внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе.

Идея публикации карты принадлежит обществу Мори-Ферт.

"Мы надеемся, что карта SCRAPbook станет неоценимым помощником для каждого, кто пытается внести свой вклад в решение экологических проблем в Шотландии. Чем легче найти те территории, где находятся скопления мусора, тем проще организовать его вывоз. И мы попытались уделить особое внимание наиболее удаленным и труднодоступным территориям", - говорит Викки Юник из общества Мори-Ферт.

Министр сельского хозяйства и окружающей среды Шотландии Майри Гаджен говорит, что мусор представляет опасность как в море, так и на суше.

"Сопоставляя эти данные, мы можем получить более полное представление о том, на очистке каких территорий нужно в первую очередь сосредоточиться, чтобы сохранить наше прекрасное побережье", - говорит она.

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