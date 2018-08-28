Тонны мусора на побережье Шотландии: как это выглядит
В интернете появилась карта свалок и скоплений мусора вдоль побережья Шотландии.
На аэрофотоснимках шотландских берегов видно, где расположены особенно крупные скопления мусора. Чаще всего это выброшенные на берег пластиковые бутылки и другие емкости, а также полиэтиленовые пакеты.
Авторы проекта надеются, что карта станет ценным инструментом в борьбе с загрязнением мирового океана и поможет решить экологические проблемы самой Шотландии.
Активисты считают, что такая карта пригодится экологам и волонтерам, занимающимся очисткой побережья Шотландии, главным образом тем, кто работает в труднодоступных и отдаленных от населенных пунктах районах.
Проект SCRAPbook (The Scottish Coastal Rubbish Aerial Photography) появился благодаря сотрудничеству трех благотворительных организаций: Общества сохранения морских природных ресурсов Шотландии, Патруля гражданской авиации Sky Watch и общества Мори-Ферт.
Пилоты, экологи и фотографы, участвующие в этом проекте, делают с воздуха снимки тысяч миль побережья Шотландии.
По словам главы Патруля гражданской авиации Соединенного Королевства Арчибальда Лиггэта, ситуация с загрязнением побережья в Шотландии оказалась значительно хуже, чем предполагали экологи.
"Мы думали, что увидим в разных местах небольшое количество разбросанного пластика и бытового мусора, но все оказалось не так. Мы находим промышленный мусор, огромное количество пластика, который, кажется, был сброшен с кораблей. Ящики с рыбой, рыболовные сети, куски старого кабеля. Речь идет о тоннах мусора в некоторых местах", - сказал он Би-би-си.
"Дело в том, что с воздуха мы видим только крупный мусор. И когда мы находим даже небольшое количество крупного мусора, при приближении становится ясно, что здесь огромное количество еще и мелкого мусора. Это становится понятно, только когда мы приезжаем на пляж и начинаем изучать обстановку", - говорит Лиггэт.
Собственно, это и есть цель авторов проекта - показать те точки на карте, где есть мусор и куда требуется приехать для более детального изучения обстановки.
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Аэрофотоснимки загружаются на сайт SCRAPbook. Скопления мусора оцениваются по пятибалльной шкале, где цифра 5 обозначает наиболее сложную ситуацию.
Кэтрин Геммел из Общества сохранения морских природных ресурсов Шотландии координирует работу тысяч волонтеров, участвующих в программе Beachwatch по очистке побережья Британии.
"Протяженность побережья Шотландии составляет почти 10 тысяч километров, и мы знаем, что на многих участках побережья почти не проводились работы по вывозу мусора. Карта SCRAPbook поможет решить эту проблему и снабдит нас новой информацией, которая поможет властям и промышленным предприятиям понять, какие меры должны быть приняты для борьбы с мусором в океане", - отмечает она.
По словам Лиггэта, экологическая ситуация в Шотландии крайне тяжелая и местами даже чрезвычайная.
"Ряд территорий находится довольно далеко от населенных пунктов, и обнаружить там скопления мусора с земли или с моря практически невозможно. Часто крупные скопления мусора находятся прямо на утесах, поэтому их сложно заметить. Здесь могут помочь только легкомоторные самолеты", - отметил он.
Карта доступна всем пользователям интернета. Авторы проекта надеются, что ей будут пользоваться местные жители, компании, школы и спортивные клубы, которые пытаются внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе.
Идея публикации карты принадлежит обществу Мори-Ферт.
"Мы надеемся, что карта SCRAPbook станет неоценимым помощником для каждого, кто пытается внести свой вклад в решение экологических проблем в Шотландии. Чем легче найти те территории, где находятся скопления мусора, тем проще организовать его вывоз. И мы попытались уделить особое внимание наиболее удаленным и труднодоступным территориям", - говорит Викки Юник из общества Мори-Ферт.
Министр сельского хозяйства и окружающей среды Шотландии Майри Гаджен говорит, что мусор представляет опасность как в море, так и на суше.
"Сопоставляя эти данные, мы можем получить более полное представление о том, на очистке каких территорий нужно в первую очередь сосредоточиться, чтобы сохранить наше прекрасное побережье", - говорит она.
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