Президент и пенсии. В каких случаях Путин выступал с телеобращением

Правообладатель иллюстрации DMITRY ASTAKHOV/AFP/Getty Images

Президент России Владимир Путин в среду обратится к гражданам страны по телевидению с разъяснениями по поводу пенсионной реформы.

Если не считать регулярные обращения, приуроченные к праздникам или выборам, в прошлом Путин выбирал такой формат в основном для реакции на негативные события вроде терактов.

"Пенсионное" обращение к россиянам выйдет в эфир в среду, 29 августа, в 12:00 по московскому времени.

Правительство России объявило о планах повысить возраст выхода на пенсию с 55-ти до 63 лет для женщин и с 60-ти до 65 лет для мужчин в начале июня, одновременно с началом чемпионата мира по футболу.

С тех пор доля россиян, желающих проголосовать за Путина на выборах президента, снизилось с 62% до 47%, а за партию "Единая Россия" упала до минимума за десять лет, показывали опросы фонда "Общественное мнение".

Решение обратиться к гражданам напрямую по поводу реформы связано не с падением рейтингов, а с "важностью темы", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как часто Путин обращался к гражданам?

Русская служба Би-би-си насчитала 28 прямых обращений Путина ко всему населению России за 14 лет его президентства. Иными словами, к такой форме президент прибегал в среднем раз в полгода.

Большая часть обращений была приурочена к повторяющимся событиям. Это традиционные поздравления с Новым годом, а также призывы пойти на федеральные выборы или выступления по поводу собственной инаугурации.

Шесть событий были отмечены Путиным особо.

Отставка президента Бориса Ельцина и назначение Путина исполняющим обязанности президента (совпала с новогодним обращением обоих политиков). Внесение первых законопроектов в Госдуму в качестве президента. 60 лет с начала Великой Отечественной войны. Захват заложников в во время постановки мюзикла "Норд-Ост" в московском театральном центре на Дубровке. Захват заложников в школе в городе Беслан (Северная Осетия). Смерть Бориса Ельцина.

Мы исключили из рассмотрения обращения, адресатами которых выступали отдельные социальные группы (женщины, школьники, пограничники и так далее) либо правительства и население других стран (например, теракт 11 сентября).

Кроме того, мы не считали обращениями заявления на мероприятиях с участием других людей (такой формат, например, был выбран, чтобы объявить об аннексии Крыма в 2014 году) - брались только обращения, записанные "один на один" с видеокамерой.

Зачем про пенсии говорить в телеобращении?

Впервые Путин лично высказался по поводу пенсионной реформы 20 июля, отвечая на вопрос волонтера во время визита на стадион "Калининград". Тогда он сказал, что ему не нравится "никакой" вариант реформы, и пообещал выслушать все мнения по данному вопросу.

Выступить с телеобращением Путин решил потому, что у этого жанра более высокий статус, чем у ответа на вопрос, предположил в беседе с Би-би-си глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Кроме того, в таком формате слова президента может услышать больше людей. Обычно российские главы государства не разбрасываются обращениями и прибегают к ним в "драматичных" ситуациях, добавил Виноградов.

Правообладатель иллюстрации KATYA ABRAMKINA/AFP/Getty Images

Что Путин говорил в обращениях раньше?

31 декабря 1999 года, после вступления в должность и.о. президента вместе с новогодними поздравлениями:

"Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки конституции России, будут решительно пресекаться".

17 мая 2000 года, после внесения своего первого пакета законопроектов в Госдуму:

"Уважаемые граждане, вы не хуже меня знаете, что расхлябанность власти дороже всего обходится миллионам простых людей. Ценой разболтанности государства становится личная безопасность, неприкосновенность собственности, жилища, в конечном итоге наше собственное благополучие и будущее наших детей. Именно для этого нам нужна сильная и ответственная власть. И потому я рассчитываю на понимание тех шагов, которые сейчас предпринимаются".

22 июня 2001 года, в 60-летнюю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны:

"Мир по сей день не избавился от идеологий, проповедующих крайний национализм, религиозный фанатизм, идеи мирового господства. Все еще находятся те, кому нужны новые фюреры. Кто паразитирует на бедах людей и обещает простые решения сложных и очень запутанных проблем. Кто для достижения своей цели готов переступить через все - через мораль, нравственность, через кровь, через человеческую жизнь. Преступления нацизма и его крах - это самое грозное предупреждение всем, кто призывает изгнать инородцев и иноверцев. Кто обвиняет их в собственных ошибках. Ищет оправдание бедам и трудностям в этом. Ксенофобия и нетерпимость к другим неизбежно перерастают в диктатуру и террор по отношению к собственному народу. Это аксиома, и эту аксиому должен знать и помнить каждый цивилизованный человек".

26 октября 2002 года, после операции по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в Москве:

"Сегодня в больнице я разговаривал с одним из пострадавших. Он сказал: "Страшно не было - была уверенность, что будущего у террористов все равно нет".

4 сентября 2004 года, после штурма захваченной боевиками школы №1 в Беслане, во время которого погибли 334 человека, в том числе 186 детей:

"Все последние дни каждый из нас глубоко страдал и пропустил через свое сердце все, что происходило в российском городе Беслане. Где мы столкнулись не просто с убийцами, а с теми, кто использовал оружие против беззащитных детей".

23 апреля 2007 года, после смерти Бориса Ельцина:

"Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая, демократическая Россия - свободное, открытое миру государство. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу".