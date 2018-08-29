Расчистим дорогу, подвинем блок-пост. Что известно о конфликте на границе Чечни и Ингушетии

Правообладатель иллюстрации YAKUB GOGIEV Image caption Ингуши обвинили Чечню в попытке сдвинуть границу республик

В минувшие выходные жители Ингушетии обнаружили в приграничном с Чечней районе "многотонный бульдозер в окружении сотрудников чеченской полиции, вооруженных пулеметами и автоматами". Чеченцы говорят, что просто хотели "расчистить дорогу", ингуши указывают на то, что речь идет о территории другого региона.

Спор вокруг границы двух республик имеет давние корни, однако уже пять лет Чечня и Ингушетия не вступали в столь открытое противостояние по этому поводу. Русская служба Би-би-си собрала всё, что известно о последних событиях.

Что произошло

Об инциденте одними из первых сообщили в ингушском историко-географическом обществе "Дзурдзуки". Якуб Гогиев, один из членов общества, работающий в Сунженском районе, рассказал Русской службе Би-би-си, что 25 августа в ингушское село Аршты из Чечни приехала тяжелая строительная техника в сопровождении вооруженного отряда военных - около 20 человек.

Слова Гогиева подтверждает и Ахмед Мержоев, директор заповедника "Эрзи", на территории которого и произошел инцидент.

"Последний раз [до инцидента] мы там были 20 августа, делали инспекторский обход с летательным аппаратом. Ничего на данной территории не было. Это территория федерального государственного природного заповедника "Эрзи" площадью 19 тысяч гектаров (на территории Сунженского района). Есть притязания с чеченской стороны, что это их территория. И на выходных мы увидели, что на более 20 километров заповедника они загнали тяжелую технику, мощный бульдозер и начали строительство дороги. Вообще там есть старая советская дорога 60-х годов", - рассказал Мержоев Би-би-си.

К группе чеченцев сразу же приехали местные ингушские чиновники и стали эмоционально указывать на то, что военные пересекли границу.

Что говорят участники событий

В ответ рабочие из Чечни заявили, что ими получен приказ расчистить дорогу на этом участке.

При этом некоторые очевидцы сообщили, что чеченская сторона хотела передвинуть свой блок-пост вглубь ингушской территории [блок-посты стоят на границе двух регионов c обеих сторон]. Об этом Би-би-си заявил министр Ингушетии по национальной политике Муслим Яндиев.

"Люди с чеченской стороны в одном месте хотели передвинуть блок-пост километра на полтора-два. Там уже наш пост стоит. Мы им объяснили, что вот граница проходит, вот карта. Не знаю, какие цели они преследовали. Сейчас работы остановлены, блок-пост не перенесли", - сказал Яндиев в разговоре с Би-би-си.

"Ситуацию на границе будем обсуждать сегодня [в среду] с моим чеченским коллегой", - добавил он.

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По его словам, ингушской стороне неизвестно, зачем и куда чеченцы продлевают дорогу, но Яндиев считает, что такие вещи нужно обсуждать: "Если дорога будет проходить по нашей территории не согласованно с нами, это неправильно. Никаких односторонних доводов не может быть. Это наши братья, но все должно быть по правилам".

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в разговоре с Би-би-си заявил: "У нас никаких конфликтов на границе с Ингушетией в связи со строительством дороги нет, не было и быть не может".

Каримов подтвердил, что на границе идут восстановительные работы на дороге, которая, по его словам, была разрушена в связи с военными действиями, а раньше заниматься хозяйственными работами возможности не было. "Дорога восстанавливается, и она на территории Чеченской республики восстанавливается, и ею могут пользоваться и жители и Ингушетии, и Чеченской республики", - заявил Каримов, добавив, что претензий со стороны Ингушетии не было.

Корни конфликта

Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, является предметом спора между регионами уже не первый год. Четкой границы в этом месте нет. Единственный договор о разграничении территории был подписан первыми президентами Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году. Позже многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.

В 2013 году здесь же произошел конфликт с участием силовиков, в результате которого главы двух регионов обвинили друг друга в притязаниях на чужую территорию. Рамзан Кадыров тогда заявил, что намерен обсудить вопрос об установлении административной границы с Ингушетией на федеральном уровне. Евкуров же сказал, что чеченские силовики приехали в ингушское село Аршты, чтобы запугать людей и "показать, что зря вы не вошли в состав Чеченской республики".

В ответ на это спикер чеченского парламента Дукваха Абдурахманов объявил, что Аршты - это чеченское село и призвал депутатов подготовить обращение на имя президента страны с жалобой действия Юнус-Бека Евкурова.

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Главы двух регионов долго не встречались после этого. Первая после конфликта совместная встреча глав двух регионов с Путиным состоялась только в 2015 году в Сочи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что обсуждалась исключительно экономическая тематика, а "личные отношения не играют роли" в переговорах такого уровня.

Но лишь после этой встречи Кадыров и Евкуров вновь стали встречаться публично.