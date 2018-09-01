Станет ли украинская церковь независимой от РПЦ? О чем говорили патриархи

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Патриарх Константинопольский Варфоломей после встречи с предстоятелем Русской православной церкви сделал заявление, воодушевившее сторонников независимости украинской церкви

В пятницу в Стамбуле патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей обсудили судьбу украинского православия.

По итогам встречи представители РПЦ воздержались от конкретных комментариев, а высокопоставленный иерарх Константинопольского патриархата сделал заявление, воодушевившее сторонников независимости украинской церкви.

Би-би-си разбиралось в причинах и последствиях встречи двух самых влиятельных патриархов мирового православия.

История вопроса

Главной темой переговоров патриархов Кирилла и Варфоломея стала дискуссия по поводу предоставления украинскому православию Томоса об автокефалии (грамоты о независимости церкви).

На Украине функционируют три православные церкви, лишь одна из которых - церковь Московского патриархата, входящая в структуру РПЦ, - является признанной мировым православием. Две другие церкви - церковь Киевского патриархата и автокефальная церковь - были созданы в начале 1990-х годов, в РПЦ их называют "раскольническими группировками".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption У РПЦ и Константинопольского патриархата разные представления о том, как должна проходить процедура предоставления церквям независимости

Тем не менее, в апреле этого года иерархи непризнанных церквей направили в Константинопольский патриархат прошения о даровании украинскому православию независимости. Его поддержали президент Украины Петр Порошенко и Верховная рада. В Константинополе заявили, что приняли эти прошения к рассмотрению.

Против предоставления части украинского православия независимости выступают в РПЦ: здесь считают Украину своей канонической территорией и настаивают на том, что "раскольники" должны вернуться в лоно церки Московского патриархата после покаяния.

Между РПЦ и Константинопольским патриархатом существуют разночтения и по поводу процедуры предоставления церквям независимости. В Москве считают, что такое решение должно приниматься всеми существующими православными церквями сообща, а Константинополь убежден, что решение о даровании Томоса об автокефалии может быть единоличным.

Весной этого года Константинопольский патриархат сформировал делегацию, которая объехала все православные церкви для того, чтобы проинформировать их о намерении предоставить украинскому православию независимость. Окончательное решение о судьбе украинского православия Константинополь должен принять после окончания этого объезда.

Два заявления

О предстоящем визите патриарха Кирилла в Стамбул стало известно в начале августа. Источники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах называли его встречу с патриархом Варфоломеем последней попыткой Москвы отменить или хотя бы отсрочить решение Константинополя о даровании украинскому православию автокефалии.

Переговоры двух иерархов в резиденции патриарха Константинопольского длились почти три часа.

Правообладатель иллюстрации Igor Yashkin/TASS Image caption В настоящее время Киевско-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата

По их итогам глава РПЦ заявил, что не хотел бы раскрывать журналистам детали беседы без согласования с патриархом Варфоломеем.

"Ничего секретного на встрече не было, ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании", - сказал патриарх Кирилл.

В свою очередь, член священного синода Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил подтвердил, что главной темой переговоров была церковная ситуация на Украине.

"Там существует раскол, продолжающийся более 25 лет. Вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть предоставлена автокефалия украинской православной церкви. Это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение. Об этом было сообщено патриарху Кириллу во время его визита", - заявил он.

Как трактовать?

Это заявление было немедленно растиражировано многими украинскими СМИ, интерпретировавшими его как признание Эммануилом того, что решение о предоставлении украинскому православию автокефалии уже принято.

В свою очередь, в Украинской православной церкви Московского патриархата обратили внимание на то, что решение, о котором говорит Эммануил - это решение начать поиск способов предоставления автокефалии.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klementyev/TASS Image caption В конце июля в Москве прошло празднование 1030-летия Крещения Руси (На фото: патриарх Александрийский и всея Африки Феодор и патриарх Московский и всея Руси Кирилл)

"Однако удалось ли Константинопольскому патриархату с апреля найти варианты предоставления автокефалии… (и) собирается ли Константинопольский патриархат реализовывать эти варианты, если они теоретически будут найдены (Эммануил не сообщает)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте церкви.

Тем не менее, сторонники автокефалии на Украине восприняли результаты стамбульских переговоров однозначно: патриарху Кириллу не удалось переубедить визави в его намерении предоставить украинскому православию независимость.

"Итог переговоров дает основания для сдержанного оптимизма", - написал в "Фейсбуке" спикер церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Что дальше?

Украинский вопрос станет предметом обсуждения на Синаксе - собрании всех иерархов Константинопольского патриархата, которое открывается 1 сентября и продлится три дня. Синакс уполномочен обсуждать важнейшие вопросы мирового православия - в последний раз он собирался в 2015 году, в преддверии Всеправославного собора на Крите.

Источники Би-би-си в церковных кругах допускают, что окончательное решение по предоставлению украинскому православию автокефалии может быть принято на заседании синода Константинопольского патриархата, намеченном на 9-11 октября этого года.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/ TASS Image caption На Украине функционируют три православные церкви

Впрочем, спикер церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий не исключает, что это решение может появиться и раньше: уже во время проведения Синакса или сразу после него.

Далее Томос об автокефалии будет доставлен в Киев, где на протяжении двух месяцев должен будет собраться Объединительный собор. На нем непризнанные церкви, а также представители церкви Московского патриархата, которые пожелают к ним присоединиться, должны будут сформировать новую церковь, которая получит право использования Томоса.

Наблюдатели в Киеве считают, что к этой церкви может присоединиться весомая часть приходов Московского патриархата.

В церкви Московского патриархата убеждают, что решение о предоставлении украинскому православию независимости будет нелегитимным и не будут признавать его.