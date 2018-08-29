Звезды и странный бизнес: кто в чем преуспел или провалился?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Снуп Дог выпускает книжку кулинарных рецептов

Американский рэпер, продюсер и актер Снуп Дог громогласно объявил, что в октябре у него выходит в свет кулинарная книжка "Из жуликов в повара" (From Crook to Cook). Он не единственный из знаменитостей, у кого есть неожиданный бизнес.

Это будет сборник рецептов его любимых блюд и напитков, от простейших - макаронная запеканка с сыром - до таких аристократических, как лобстер "Термидор". Напитки тоже не забыты - читатели узнают, как правильно смешать фирменный коктейль рэпера из джина с соком, а еще получат советы из первых рук по поводу того, чем развлекать гостей помимо еды.

"Я тут поднимаю планку кулинарных книжек на новую высоту с этим сборником своих любимых соусо-взбивальных рецептов, сечёте?" - похвастался 46-летний артист.

У Снуп Дога есть опыт в этом деле: он вместе с матриархом американского домоводства Мартой Стюарт был ведущим телешоу "Обед вскладчину" (Potluck Dinner Party).

Казалось бы, эти кулинарные затеи совершенно не вяжутся с образом, а главное - основной деятельностью, Снупа, но мы копнули глубже и выяснили, что селебрити любят развлечь себя предпринимательской деятельностью, порой очень странной.

1. Туалеты от Ким Кардашьян

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как сказала Ким, рекламировать его не стыдно, поскольку этот бренд "дарит радость пользования уборной вблизи Таймс-сквер"

Сегодня шутки по поводу карьеры Ким Кардашьян и отхожего места уже кажутся неуместными, однако восемь лет назад, еще до того, как она стала иконой стиля (пусть и не для всех, но все же) и заимела многомиллионный бизнес, Ким объединила усилия с брендом туалетной бумаги Charmin (которым владеет многонациональная корпорация Procter&Gamble) и торжественно открыла для них несколько туалетов в Нью-Йорке.

В своем официальном заявлении она тогда сказала, что рада поддержать этот бренд, поскольку "он дарит радость пользования уборной вблизи Таймс-сквер". Несколько странно звучит, но кто бросит камень в девушку, решившую немножко подзаработать на таком благородном деле, как личная гигиена.

2. Лимончелло Дэнни Де Вито

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лимончелло - один из излюбленных напитков итальянцев, даже американского происхождения

Вы думали, что Ким Кардашьян мастерица на саморекламу? Комедийный гигант Дэни де Вито тоже не отстал в этом смысле.

В 2006 году Дэнни де Вито был гостем в одном телевизионном ток-шоу View, и объявился там подшофе.

Тому нашлось и объяснение: оказывается, он пробовал лимонный ликер лимончелло - причем семь раз - вместе с Джорджем Клуни. Неплохой повод для продвижения своего собственного напитка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Актерство - это, конечно, хорошо, но текила оказалась лучше

3. Текила Джорджа Клуни

И раз уж речь зашла о Клуни: не далее как на прошлой неделе он возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров, но не за счет своих актерских гонораров, тем более что он и не снимался с 2016 года ни в одном голливудском фильме с момента выхода триллера "Финансовый монстр".

Возглавил 57-летний актер список Forbes благодаря бренду текилы Casamigos, чьим совладельцем он был и который в июне 2017 года продал британскому производителю алкогольных напитков Diageo.

По данным Forbes, Клуни заработал с июня 2017-го по июнь 2018 года 239 млн долларов - то есть больше, чем за свою 35-летнюю карьеру в кино и на телевидении.

4. Стейки Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запахло жареным: в американский общепит запущены стейки Трампа

В связи с Дональдом Трампом обычно вспоминается тот факт, что он нынешний президент Соединенных Штатов. Или что он был ведущим реалити-шоу "Ученик" (Apprentice).

Но у него еще есть одноименный стейк.

Бренд под названием Trump Steaks был запущен в 2007 году, и Трамп тогда самолично появлялся на торговом телеканале QVC, чтобы познакомить публику с новинками, в основном бургерами и сосисками.

Но не помогло: его "лучший в мире стейк" перестал выпускаться спустя два месяца после запуска, даже несмотря на активную рекламную кампанию в шоу "Ученик", где участники вынуждены были рекламировать его стейки.

5. Криптовалюта Ольги Бузовой

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption На фото - изобретатель "бузкоинов"

Странный бизнес есть и у российских звезд. Ведущая "Дома-2", певица и предприниматель Ольга Бузова еще в апреле 2018 года представила собственную криптовалюту - "бузкоин". Объявление о запуске собственной блокчейн-платформы Бузова сделала на уже спадавшей волне интереса к биткоину и другим криптовалютам, которые сперва рекордно дорожали, а затем точно так же рекордно дешевели.

Бузова обещала создать на базе блокчейн-платформы многофункциональную IT-платформу с возможностью покупок, обмена криптовалюты, функциями социальной сети и видеохостинга.

Все предложения Бузовой сейчас существуют только на бумаге, а раунды инвестиций в "бузкоин" из раза в раз проваливаются.