Пресса Британии: после Путина Чечне грозит нестабильность

В обзоре британской прессы:

Мина замедленного действия

По мнению Financial Times, в России опасаются, что в Чечню вернется нестабильность после ухода Владимира Путина с политической сцены.

Газета напоминает, что правитель Чечни, бывший боевик Рамзан Кадыров был назначен на свой пост президентом Путиным в 2006 году и помог Москве подавить мятеж в Чечне.

Но с тех пор он управляет республикой как своей личной вотчиной, пишет Financial Times.

Несмотря на то, что Кадыров называет себя российским патриотом, сам он, считает газета, лоялен лишь президенту Путину. "Он слушает одного Путина", - цитирует FT министра информации Чечни Джамбулата Умарова.

Хотя подобный феодальный порядок не нов, он заставляет задуматься о долгосрочной политической стабильности в России.

Согласно конституции, Путин может находиться на посту президента лишь два срока подряд. Второй заканчится в 2024 году. К тому времени ему будет 71 год, и многие думают, что ему вряд ли вновь удастся сделать коронную рокировку - поставить вместо себя лояльного человека, чтобы потом вновь вернуться в президентское кресло.

Но есть и такие, кто считает, что подготовка к такой рокировке может начаться уже в следующем году, ссылается FTна источники близкие к Кремлю.

Некоторые российские обозреватели, отмечая, что у Кадырова есть последователи не только в Чечне, но и в других регионах России, считают, что после ухода Путина тот может потребовать еще большей автономии от Москвы.

Другие предупреждают, что если преемник Путина попытается установить верховенство российских законов в Чечне, то это может привести к очередному кровавому конфликту.

Кадыров сейчас представляет себя защитником всех мусульман России, далеко за пределами своей республики, и даже стал заниматься внешней политикой.

Он был одним из первых людей в России, выступивших против притеснений мусульман рохинджа в Бирме. Представители Чечни также вели переговоры с Саудовской Аравией о возможности оказания гуманитарной помощи в районах Сирии, находящихся под контролем сил президента Башара Асада.

Растущее влияние человека, известного лишь тем, что ранее он был боевиком, привело к тому, что в московском истеблишменте и силовых структурах многие его откровенно ненавидят.

"В Чечне армия - это не армия, и полиция - не полиция. Многие в спецслужбах ненавидят за это Кадырова, и они могут попытаться подорвать эту форму правления, если у них появится шанс", - цитирует газета неназванного бывшего кремлевского чиновника. "Уход Путина будет опасным моментом", - продолжает он.

Мало кто ожидает, что через шесть лет Путин и в самом деле передаст бразды правления кому-то другому. По мнению аналитиков, он будет и дальше контролировать действия того, кто займет его место.

Однако подорвать путинскую модель управления Чечней будет несложно.

"Главный риск состоит в том, что кто-то из высокопоставленных силовиков решит воспользоваться моментом и избавиться от Кадырова", - цитирует Financial Times неназваного бывшего российского силовика. "Также существует риск того, что Кадыров сам решит что-то предпринять, если он почувствует, что лишается поддержки Путина".

Трамп прав

Times публикует статью обозревателя Роджера Бойеса, в которой тот пишет, что Дональд Трамп прав, решив готовится к войне в космосе.

В июле, напоминает Бойес, неизвестный горящий предмет пролетел через слои атмосферы и упал на землю в двух шагах от американской военной базы в Гренландии, откуда США прослушивают действия своих потенциальных противников.

Ученые считают, что это был простой метеорит, но Пентагон взволновался. Американские военные больше всего боятся стать жертвой неожиданного первого удара - как говорят на их жаргоне "лишь бы их не перл-харборнули".

Но население Земли все больше зависит от окружающих ее спутников. Они незаменимы для навигации, отправки грузов и даже для суперточных электронных часов. Спутниками пользуются провайдеры сотовой связи, телекомпании, синоптики, кредитные карточки и многие, многие другие.

И ни одна армия больше не может обойтись без ежесекундной информации, поступающей со спутников. У одних лишь ВВС США 31 спутник с GPS - системой глобального позиционирования.

Метеорит, упавший близ американской базы в Гренландии, помогает президенту Трампу продвигать идею создания космических войск.

Над Трампом уже смеются комики, которые говорят, что президент хочет вернуть галактику к бывшему величию. Многие хотят знать, во сколько эта затея обойдется, и напоминают, что не плохо было бы заняться проблемами здесь, на Земле.

Но на сегодняшний день больше нельзя провести черту между тем, что происходит на Земле, и тем, что делается в космосе.

Космос был милитаризован с тех пор, как СССР запустил свой первый спутник. Геостационарная орбита представляет собой серьезный стратегический интерес, и, соответственно, рано или поздно возникнет спор о том, кто ее контролирует.

Соответственно, теперешние политические лидеры должны, как минимум, понять как защитить свои спутники от возможного нападения.

В 2007 году Китай продемонстрировал, что может сбивать спутники, направив свою ракету на свой же старый спутник и уничтожив его. Россия также проводит испытания противоспутниковых ракет.

Понятие "взять высоту", известное всем военным мира и особенно в России, приобретает новый смысл - теперь это не возвышенности и горные перевалы где-нибудь в Афганистане, а космос.

Вскоре после окончания холодной войны польский писатель-фантаст Станислав Лем сказал, что вскоре войны будут проходить в космосе, и это странным образом, приведет к миру на Земле. Луна, писал он, будет разделена на секторы, как Берлин после Второй мировой войны.

Но сейчас возможность войны в космосе перестала быть плодом воображения писателей-фантастов. Космическое пространство вокруг Земли уже переполнено спутниками, что может привести к неожиданному конфликту, и к этому стоит готовиться.

Пришло время уделять внимание дипломатическим переговорам по вопросу о космическом пространстве, но также и к подготовке к возможному конфликту.

Над планом Трампа о создании космических войск легко насмехаться, но на самом деле это серьезно, пишет Роджер Бойес в Times.

Здоровый образ жизни может вредить здоровью

Times в своей передовице пишет, что отпуск (не менее трех недель в году) продлевает жизнь.

По словам газеты, докторам следует предписывать людям с сердечными заболеваниями отпуск, так как их попытки вести здоровый образ жизни часто приводя к стрессу, а затем и к плачевному исходу.

Профессор Тимо Страндберг из Хельсинкского университета более 40 лет следил за состоянием здоровья 1200 бизнесменов.

Согласно его наблюдениям у тех, кто отдыхал менее трех недель в году, риск преждевременной кончины был на 37% выше, чем у любителей длительного отпуска.

"Не стоит думать, что здоровый образ жизни может компенсировать расход наших сил на работу и недостаточно долгий отдых", - цитирует газета финского профессора.

Его исследования показали, что люди, ведшие здоровый образ жизни, более чем в два раза сокращали риск сердечно-сосудистых заболеваний, но при этом умирали раньше других.

Смерть наступала по целому ряду причин. Главным образом, это был стресс от необходимости поддерживать здоровый образ жизни. Стресс, по его словам, возникал уже на стадии совета доктора бросить курить и начать ежедневно заниматься физическими упражнениями. А необходимость этому совету следовать усугубляла стрессовое состяние многократно

"Если вам сложно что-то делать, то вы впадаете в стресс", - цитирует его газета. Профессор предлагает врачам начать прописывать обязательный отпуск, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com