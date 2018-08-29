СМИ России: зачем Москве военный альянс с Китаем?

В обзоре российских газет за 27 августа:

РБК: демонстрация антиамериканского военного альянса

Сергей Шойгу заявил о проведении Россией крупнейших с 1981 года военных учений "Восток-2018", в которых впервые примут участие Монголия и Китай. Газета РБК пытается разобраться, зачем Россия проводит крупнейшие в истории военные учения. Эксперты делают вывод, что Москва формирует новый региональный военно-политический альянс.

Учения пройдут с 11 по 15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке, и станут крупнейшими с 1981 года. В масштабных маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников. Издание сравнивает будущие международные учения с теми, что проходили в 2017 году.

Хотя учения и похожи, в "Запад-81", проведенных в прошлом году совместно с Белоруссией, участвовали 13 тыс. военнослужащих (около 7,2 тыс. от Белоруссии, примерно 5,5 тыс. от России). В учениях "Восток" в 2009 году приняли участие 155 тыс. человек.

Учения "Восток" традиционно самые большие по задействованным силам - потому что там не действуют международные соглашения, ограничивающие численность участников маневров, как в европейской части России, пояснил военный эксперт Антон Лавров. Сценарий учений пока не раскрывается, но понятно, что "маневры такого масштаба - это отработка большой войны", говорит Лавров.

В НАТО назвали учения "Восток-2018" подготовкой России к "масштабным конфликтам". "Это вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, - более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие", - заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт.

Эти учения воспринимаются как демонстрация антиамериканского военного альянса России и Китая, полагает руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

"США пытаются укрепить свое присутствие в Восточной и Юго-восточной Азии - ведут довольно активные переговоры с Филиппинами, недавно прошли по сокращенной программе учения с Южной Кореей", - напомнил Маслов.

Китай стремится себя позиционировать не только как экономическую, но и как военную державу, считает эксперт. "Речь идет о том, что Россия и Китай формализуют новый военно-политический альянс", - подытожил эксперт.

"Ведомости": драматургия пенсионной реформы

Эксперты считают, что президент России Владимир Путин может смягчить условия пенсионной реформы. "Ведомости" предполагают, что в своем телевизионном обращении глава государства может воспользоваться одним из вариантов, которые ему предлагали - повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет.

"В трехмесячной дискуссии, что все-таки делать с пенсионной реформой, в среду может быть поставлена точка. Президент Владимир Путин, сам военный пенсионер, публично сформулирует свое отношение к изменениям - обозначит некоторые принципиальные подходы. На этом все обсуждения реформы закончатся, говорят три федеральных чиновника, начнется подготовка проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы", - пишет газета.

Издание напоминает, что законопроект внесло в Госдуму правительство, и населению реформа не понравилась: пенсионный возраст планируется поднять до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

Пенсионная реформа должна решить проблему старения населения (людей старше 65 лет в России стало рекордно много - 27% от людей трудоспособного возраста) и, как следствие, дефицита Пенсионного фонда (ПФР). Реформа сократит число пенсионеров к 2034 году до 31 млн, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. К 2035 году людей трудоспособного возраста станет больше на 12 млн человек, писали эксперты из Высшей школы экономики.

Для бюджета до 2024 года смягчение условий повышения пенсионного возраста - например, для женщин до 60 лет и (или) мужчин до 63 лет - никакого значения не имеет, говорит замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин: все сэкономленные деньги идут на ускоренную индексацию пенсий.

С точки зрения драматургии сюжета вполне логично, если выступление Путина закроет дискуссию, полагает политолог Евгений Минченко: до этого уже был первый шок, первый раунд пропаганды пенсионной реформы - и ее оказалось явно недостаточно. Затем последовало первое психотерапевтическое выступление президента - о необходимости общественного обсуждения реформы.

Его пиком стали общественные слушания в Госдуме, теперь Путин подведет общий итог. Это произойдет как раз по окончании избирательной региональной кампании, в которую "Единая Россия" будет входить не на негативе, а как политическая сила, которая внесла свой вклад в минимизацию ущерба, заключает Минченко.

"Новая газета": Собянин снимает пенсионную напряженность

Российские власти продолжают размышлять над тем, как смягчить политический ущерб от пенсионной реформы, пишет "Новая газета". Пока основное предложение, которое на прошлой неделе озвучили представители "Единой России", состоит в сохранении пенсионных льгот для россиян по прежнему пенсионному возрасту - с 55 и 60 лет. Но теперь у этой идеи появляются необычные региональные вариации, рассказывает издание.

Возможно, повышение пенсионного возраста не коснется региональных надбавок для жителей столицы. Сейчас неработающие пенсионеры, проживающие в Москве, могут претендовать на социальную доплату до городского социального стандарта (17 500 рублей в месяц), а работающие - на компенсационную выплату до прожиточного минимума (11 816 рублей).

Антон Табах, главный экономист "Эксперт РА", говорит, что инициатива "Единой России" - это щедрость за чужой счет, перекладывание расходов на плечи регионов. Москва же решила проявить еще большую щедрость уже по собственной инициативе.

"Фактически речь идет о создании надстройки над федеральной пенсионной системой - с выплатами, привязанными только к возрасту, а не к стажу или страховым взносам. Получается эксперимент по расширению московских доплат к пенсии, которые и так достаточно обильные. Для богатых регионов это вариант решения социальных проблем старших возрастов", - утверждает Табах.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что мэр Москвы Сергей Собянин уже сделал несколько подарков населению к выборам мэра: за первые пять месяцев 2018 года выплаты по статье "социальная защита" были увеличены на 30%, расходы бюджета на московскую надбавку к пенсии превышают в год 100 миллиардов рублей.

Уже ввели множество других мер социальной поддержки: бесплатный проезд на электричках, повышение пособий, рост планки, до которой наращивается московская надбавка к пенсии, и так далее. Эксперт считает, что инициативы по пенсионным делам проявляются уже не к выборам, Собянин итак выиграет. "Это для того, чтобы снять федеральную напряженность с пенсионной истории. Он обслуживает интересы федеральных властей, делает им особый знак лояльности", - полагает эксперт.

"Коммерсант": петиции не рассмотрели в срок

Правительство решит, как ему поступать с двумя общественными петициями против повышения пенсионного возраста, исходя из того, что объявит сегодня в телеобращении президент Владимир Путин.

"Коммерсант" пишет, что правительство в срок не отреагировало на две официальные общественные петиции, каждая из которых собрала на сайте "Российской общественной инициативы" (РОИ) более 100 тыс. подписей.

Петиции были перенаправлены вице-премьеру главе аппарата Белого дома Константину Чуйченко, поскольку из-за формирования нового правительства федеральная экспертная группа реорганизовывалась. Она, согласно п. 24 правил рассмотрения общественных инициатив, утвержденных главой государства 4 марта 2013 года, должна в течение двух месяцев решить, что делать с петицией: отклонить или взять в работу.

Уведомление о решении экспертной группы должно быть направлено в Фонд информационной демократии, который обеспечивает деятельность РОИ. Новый состав экспертной группы 2 августа был утвержден распоряжением правительства. Однако к 19 августа заключение по петициям против повышения пенсионного возраста подготовлено не было.

В Фонд информационной демократии из аппарата правительства 15 августа было направлено письмо, из которого следует, что Белый дом получил две инициативы. А решение и заключение будут переданы в фонд "в установленном порядке". Новая экспертная группа до сих пор очно не собиралась, сказали ее участники. Первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, включенный в экспертную группу, говорит, что его попросили подготовить свои отзывы к петициям: "Я уверен, аналогичная работа ведется и в аппарате правительства". Дату очного заседания или составления итогового экспертного заключения он не знает.

Еще один собеседник говорит, что, вероятно, понимание будет после того, как будут точнее определены параметры реформы. Тем временем в регионах продолжается регистрация инициативных подгрупп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста: ко вторнику их стало уже 50.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си