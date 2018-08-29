Льюис Пью и другие. Самые экстремальные заплывы в истории

Правообладатель иллюстрации Kelvin Trautman Image caption Льис Пью говорил в интервью, что ему нравится плавать

Пловец-экстремал Льюис Пью вот-вот закончит свое удивительное плавание вдоль пролива Ла-Манш, соединяющего Северное море с Атлантическим океаном. Свое плавание он посвятил проблеме увеличения количества мусора, в частности, пластика в океанах Земли.

Длина Ла-Манша - 578 километров.

Из расписания Пью, правда, выбился - из-за плохой погоды у побережья Кента. Пришлось самому себя догонять, десятикилометровый марш-бросок был запланирован на середину ночи.

Пью плывет уже шесть недель, из-за повторяющихся движений у него травмировано плечо, он вымотан и истощен, но полон решимости завершить маршрут.

"Сейчас я абсолютно уверен в том, что все получится", - сказал пловец журналистам.

Льюис Пью. Человек-медведь. Покровитель океанов

Пью - обладатель десятка мировых рекордов по экстремальному плаванию. Он - единственный в мире человек, способный долго находиться в ледяной воде без спецснаряжения и единственным в мире пловец, совершивший заплывы на длинные дистанции в пяти мировых океанах.

Его первым вызовом стал заплыв вокруг мыса Нордкап в Баренцевом море.

В 2007 году Льюис проплыл километр у Северного полюса при температуре воды минус 1,7 градуса.

В августе 2014-го Льюис в рамках проекта "Семь морей" совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэтью Уэбб провел в воде почти сутки

Мэтью Уэбб. Первооткрыватель

Первым человеком, переплывшим Ла-Манш, стал британец Мэтью Уэбб. Он преодолел дистанцию в 1875 году меньше чем за сутки, за 21 час 45 минут.

Следующий пловец сумел переплыть пролив только спустя 36 лет. За это время было совершено 80 неудачных попыток.

Петр Стойчев. Самый быстрый

В августе 2007 года 30-летний болгарский пловец Петр Стойчев установил мировой рекорд в заплыве через Ла-Манш.

От Дувра до Кале он плыл всего 6 часов 58 минут.

Фред Ньютон. Пловец-стайер

Сколько нужно времени, чтобы проплыть 3 тысячи километров?

Американцу Фреду Ньютону в 1930 году понадобилось на это полгода. С 6 июля по 29 декабря он плыл по реке Миссисипи (от штата Миннесота до штата Луизиана). В воде он провел 742 часа.

Михир Сен. Специалист по проливам и каналам

В 1966 году Михир Сен из индийской Калькутты преодолел 4 пролива и один канал.

5-6 апреля - Полкский пролив из Шри-Ланки в Индию (25 часов 36 минут).

24 августа - пролив Гибралтар (8 часов).

12 сентября - пролив Дарданеллы.

21 сентября - пролив Босфор (4 часа).

29-31 октября - Панамский канал (34 часа 15 минут).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мартин Стрел плавает на очень длинные дистанции

Мартин Стрел. Человек Большой реки.

Мартин Стрел - словенец, известен как пловец на сверхдальние дистанции. Он первый в истории человек, преодолевший вплавь Амазонку.

Стрел проплыл 5268 километров по самой полноводной реке мира за 66 дней.

Словенец также покорил реки Дунай, Миссисипи, Янцзы.