Путин предложил свой план пенсионной реформы. Кто выиграет и кто проиграет?

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Обсуждение пенсионной реформы в России подошло к логическому завершению после того, как свои изменения в реформу предложил внести Владимир Путин.

Телеобращение президента длилось около 30 минут, его транслировали все федеральные каналы.

Путин предложил снизить предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин с восьми до пяти лет, а также добавить льгот некоторым категориям россиян.

Русская служба Би-би-си подробно рассказывает, как предложения президента повлияют на россиян, федеральный бюджет и самого Путина.

Что нового предложил Путин?

Повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, то есть на пять, а не на восемь лет, как предлагалось в законопроекте правительства. Это единственное существенное изменение к уже принятому Госдумой в первом чтении законопроекту. Для мужчин повышение пенсионного возраста останется прежним - с 60 до 65 лет.

Право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию раньше на три года, если четверо - на четыре года. Матери с пятью и более детьми смогут выйти на пенсию в 50 лет. По сути речь идет о сохранении действующего порядка для многодетных матерей. Правда, сейчас в законодательстве прописана досрочная пенсия только для матерей с пятью детьми, а также для матерей с двумя детьми и более, если эти женщины проработали определенное количество лет на Крайнем Севере. Сейчас "при наличии трех детей снижения пенсионного возраста не предусмотрено", - сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Льгота для россиян, которые первыми будут выходить на пенсию по новым нормам. Гражданам, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, но не смогут этого сделать из-за повышения возраста, разрешат оформить пенсию на полгода раньше. "Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года", - пояснил Путин.

Россиянам предпенсионного возраста (тем, кому осталось пять лет до пенсии) нужно дать возможность пройти переобучение и утвердить для них специальную программу по повышению квалификации, сказал Путин. Также для таких граждан будет повышено пособие по безработице с 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей (с 73 до 168 долларов по текущему курсу). Для бизнеса будет установлена административная и уголовная ответственность за возрастную дискриминацию. Предпринимателям также предложат стимулы, которые сделают выгодным прием на работу сотрудников предпенсионного возраста. Все эти предложения ранее уже обсуждались в правительстве.

Сохранение действующих условий для коренных народов Севера. Они выходят на пенсию раньше - 50 лет для женщин и 55 лет - для мужчин. Для коренных народов Крайнего Севера ранее тоже обсуждалось повышение пенсионного возраста - на восемь лет для женщин и на пять - для мужчин.

Доплата неработающим пенсионерам на селе. Гражданам со стажем более 30 лет в сельском хозяйстве будут платить надбавку в 25%.

Уменьшение трудового стажа для тех, кто начал рано работать. В законопроекте правительства указывается, что мужчины с трудовым стажем в 45 лет и женщины со стажем в 40 лет могут выйти на пенсию досрочно. Путин предложил уменьшить этот стаж на три года в обоих случаях.

Сохранение льгот по налогам на недвижимость и землю на переходный период и сохранение региональных льгот: бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, льготы при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств. То есть россияне, которые должны были выйти на пенсию во время переходного периода, но не смогут этого сделать из-за повышения пенсионного возраста, смогут воспользоваться этими льготами, начиная с 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Премьер Дмитрий Медведев уже поручил правительству "в максимально короткие сроки" проработать предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе.

Как изменения скажутся на бюджете?

Повышение пенсионного возраста должно помочь сэкономить государству деньги - благодаря снижению трансфертов из федерального бюджета в Пенсионный фонд России. Благодаря пенсионной реформе к 2024 году экономия составит 1 трлн рублей, "но значительная часть этих средств пойдет на повышение пенсий", - оценивал глава Счетной палаты Алексей Кудрин вариант, предложенный в середине июня правительством.

По оценке Райффайзенбанка, за шесть лет повышение пенсионного возраста и НДС должно привлечь в бюджет дополнительно 7 трлн рублей.

Теперь экономисты полагают, что экономия будет меньше, а пенсионеров больше.

По словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, основные последствия связаны с тем, что Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет, а не на восемь.

К 2029 году в России будет, по его расчетам, на 1 млн пенсионеров больше, чем предполагалось по правительственному законопроекту, а к 2035 году - на 3 миллиона. Если предположить, что темпы повышения возраста не будут изменены, а пенсионная реформа закончится в 2028 году, то экономия снизится. В первоначальном варианте, посчитал Мурашов, с 2019-го по 2033 год можно было сэкономить на повышении пенсионного возраста 18 трлн рублей. Учитывая предложение Путина, - на 1,5 трлн рублей меньше.

У главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой свои расчеты. В результате принятия плана Путина годовая экономия бюджета к 2034 году составит не 2,5 трлн рублей, как по правительственному законопроекту, а 1,3 трлн рублей. В ближайшие годы, по оценке Орловой, пенсионная реформа в первоначальном варианте могла бы давать небольшой профицит бюджета. Теперь, по ее мнению, он разойдется на различные льготы, о которых объявил Путин.

Изменения, объявленные президентом, начнут влиять на экономику лишь к 2030 году, предсказывает Орлова. Сама реформа будет влиять уже со следующего года: она замедлит рост экономики и потребления, так как часть людей недополучат пенсии.

Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил журналистам, что затраты на предложения президента по смягчению пенсионной реформы составят в ближайшие шесть лет порядка 500 млрд рублей. По словам Силуанова, необходимые ресурсы для этих мер будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда, а соответственно будет уточнен объем трансферта из федерального бюджет в Пенсионный фонд.

Кто выиграет и пострадает от пенсионной реформы?

В выигрыше окажутся женщины старше 60 лет, в проигрыше - люди предпенсионного возраста и бизнес, говорят опрошенные Би-би-си экономисты.

"Как правило, лет в 60 женщины несут социальную нагрузку, они работают, грубо говоря, бабушками, - говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Они помогают поднимать внуков и обеспечивают тем самым занятость лицам более молодого поколения. И они заботятся о нетрудоспособных членах семьи, о мужьях, которые постарше по возрасту - как правило, они в это время уже начинают болеть".

Бизнес может оказаться в проигрыше, потому что Путин поддержал уже внесенные ранее предложения ввести уголовную и административную ответственность для компаний, которые отказываются нанимать или увольняют людей предпенсионного возраста. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что наказанием для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста могут стать штрафы до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за 18 месяцев.

По мнению аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, это мера может дестабилизировать рынок труда. "Предприятия для снижения рисков будут вынуждены увольнять людей в преддверии наступления пенсионного возраста или радикально снижать им зарплату для того, чтобы стоимость рабочей силы была им пропорциональна", - объясняет он.

По словам Нигматуллина, пожилое население попало в "ножницы".

"С одной стороны, оно лишается пенсий за пять лет, с другой - уже за 5-10 лет до выхода на пенсию резко упадут доходы или возможность найти работу в принципе", - объясняет он.

Алексей Репик, глава "Деловой России" - организации, представляющей интересы среднего бизнеса, - уже предложил государству стимулировать бизнес не увольнять пожилых. К примеру, снизить страховые взносы в Пенсионный фонд.

Поможет ли выступление Путина поднять его рейтинги?

Объявление о пенсионной реформе негативно сказалось на рейтингах власти и лично Владимира Путина. Социологи фиксировали падение уровня поддержки президента до позиций 2013 года - до сочинской Олимпиады и аннексии Крыма.

Путин фактически впервые подробно рассказал о своем отношении к пенсионной реформе именно во время телеобращения. Влияние выступления Путина на его собственные рейтинги можно оценить ближе к концу недели, когда ВЦИОМ и фонд "Общественное мнение" опубликуют данные опросов об отношении к президенту.

По словам политолога Алексея Макаркина, обращение президента повлияет на разные группы россиян по-разному: "кто успокоится, кто нет". Оппозиционно настроенные люди не изменят своего отношения ни к реформе, ни к Владимиру Путину, полагает эксперт.

Главная аудитория телеобращения президента - это те россияне, которые недовольны реформой, но при этом продолжают поддерживать Владимира Путина, уверен политолог: "Они, вроде как, недовольны, но по разным причинам от власти не уходят. Например, верят в безальтернативность, верят, что при смене власти будет только хуже. Главным было удержать их. Они готовы слушать рациональные аргументы. Те, кто хлопнул дверью, к этим аргументам не прислушаются", - сказал Макаркин Би-би-си.

Обращение президента сняло несколько вопросов, которые беспокоили россиян, считает политолог Андрей Колядин, бывший сотрудник администрации президента. "Это опасения людей по поводу того, что люди за пять лет до пенсии окажутся без средств, что они будут брошены, что их будут увольнять", - объяснил эксперт.

Пенсионную реформу придется проводить в любом случае, вне зависимости от того, как к ней относится общество, отметил Колядин. Но, по его словам, общий накал дискуссии о пенсионном возрасте после телеобращения Путина снизится.

Главным итогом выступления "станет нарастающее чувство тревожности", уверен политолог Аббас Галлямов. "Ведь по сути, президент сказал, что все далеко не так хорошо, как представлялось раньше", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, сам факт выступления открывает широкий простор для выгодных Кремлю интерпретаций: можно говорить, что президент "не дистанцировался", "не пытается избежать ответственности, а берет ее на себя". ""Если Кремль сумеет сейчас навязать подобную интерпретацию, то с имиджевой точки зрения это станет большим успехом Путина", - полагает Галлямов.

Но, по его мнению, "ошибкой был отказ от демонстрации того, что государство не только предлагает затянуть пояса гражданам, но и затягивает их само".