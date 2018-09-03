Бегство от карты "Мир": где хранят деньги российские бюджетники

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Российских бюджетников и студентов с 1 июля перевели на карту "Мир". На другие банковские карты зарплата и различные выплаты им больше не перечисляются. Однако, получив зарплату, они часто все равно переводят ее на карты Visa и MasterCard, заметили аналитики.

"Как-то всем пришло письмо от бухгалтерии с "предложением, от которого невозможно отказаться": либо сотрудники переходили на "Мир", либо получали деньги наличными в кассе", - рассказала на условиях анонимности сотрудница одного из федеральных министерств.

Собеседница Би-би-си выбрала карту "Мир". К концу 2017 года насчитывалось 17 млн человек, сделавших то же самое (по данным Банка России). Это врачи, учителя, чиновники и другие занятые в государственном секторе.

В 2017 году общий объем денежных переводов с использованием карт составил более 19 трлн рублей, посчитал ЦБ.

На переводы другим людям из этой суммы приходится 13-14 трлн рублей, а остальное - это переводы, которые люди делают между собственными счетами, заметили аналитики компании Frank RG.

Переводы самим себе - это "довольно активная история", которую статистика ЦБ не отражает, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

В эту сумму входит как перекидывание денег между собственными счетами разного типа (текущими, накопительными и так далее), так и бегство из "зарплатного рабства", крайним примером которого являются карты "Мир".

Сколько бюджетников переводят свои зарплатные деньги с "Мира" на Visa и MasterCard, неизвестно.

Как развивался "Мир"?

Платежная система "Мир" появилась в России в 2015 году как реакция на санкции западных стран после аннексии Крыма.

Тогда Visa и MasterCard отключили от своих систем банки, которые попали в санкционные списки, а также перестали обслуживать клиентов банков, работающих в Крыму. Оператор платежной системы "Мир" - Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая ЦБ.

По данным на июль 2018 года, в России было выпущено 37 млн карт "Мир", сообщили Би-би-си в пресс-службе НСПК. 70 процентов из них - это карты Сбербанка.

На конец первого квартала этого года доля "Мира" на российском рынке составила 12,4%, а в общем объеме переводов с карты на карту - 8%, по данным ЦБ.

Данные по переводам с карты "Мир" на карты других банков в НСПК и в Банке России предоставить отказались предоставить.

В Visa и MasterCard также не предоставили статистики по объемам переводов с карт "Мир". В пресс-службе MasterCard добавили, что компания предоставила экспертизу для создания национальной платежной системы и "приветствует здоровую конкуренцию".

В НСПК уточнили, что доля снятия наличных от общего числа транзакций по карте "Мир" снижается - с 9,4% в июле 2017 года до 5% в июле 2018 года.

В Сбербанке заявили, что его клиенты оплачивают картами "Мир" покупки наравне с клиентами других платежных систем внутри страны.

Почему людям не нравится "Мир"?

Ольга работает в Центральном банке России. У нее есть карта "Мир" и золотая карта MasterCard- обе оформлены в Сбербанке. Как только приходит зарплата, она переводит деньги с "Мира" на MasterCard.

"Принципиально не нравится пользоваться "Миром", - объясняет она. - Другая карта у меня золотая, работает [бесконтактная оплата] PayPass, больше бонусов. Это административно навязываемый продукт, которым по собственному выбору я бы не стала пользоваться".

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Часть коллег Ольги пользуются картой "Мир" и не видят в этом проблем, отмечает она.

"Деньги я сразу перевожу на Visa, так как у "Мира" ограниченные возможности. Например, нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах", - объясняет сотрудница одного из федеральных министерств.

Михаил - преподаватель в Высшей школе экономики - пользуется одновременно и "Миром", и Visa. "Я не испытываю больших проблем и вполне сносно ею расплачиваюсь, но при поездке за границу я ее брать не могу", - объясняет он.

Эксперт рейтингового агентства АКРА Валерий Пивень отмечает, что бегство людей из "Мира" ожидаемо. "У людей есть некие карточки, с которыми они привыкли работать, - и за рубеж ездить, и просто расплачиваться", - объясняет Пивень.

Кроме того, Visa и MasterCard лучше рекламируют свою продукцию и инвестируют в новые технологии, добавляет он.

Согласно данным Frank RG, банки предлагают на картах "Мир" различные бонусные программы, но их предложение куда меньше, чем у Visa и MasterCard.

В России действует более 600 банковских программ вознаграждения, из которых на "Мир" приходится 42, говорит руководитель проектов компании Анастасия Чувило.

Но и Грибанов, и Пивень уверены, что перевод денег с карт "Мир" на карты международных платежных систем - временное явление.

"Продукт будет развиваться и просто нужно время на адаптацию", - считает Пивень.