"Ютуб пещерного человека": почему самоделкины так популярны в интернете

Media playback is unsupported on your device Что это?

В эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта миллионы людей смотрят на народных умельцев в интернете. Зачем?

"Привет и добро пожаловать на мой канал в Youtube." Так начинают свои ролики почти все блогеры, однако Джон Плант - особенный.

Он зарабатывает на жизнь демонстрацией устройств, которые можно создать своими руками, используя подручные средства.

Современные Робинзоны

За 15 минут на YouTube можно получить полное представление о том, как построить в лесу хижину или сделать что-то еще без применения современных технологий.

Для Планта и его последователей, "способ дикаря" (дословно "примитивная технология") - возможность отрешиться от мира , проявить свои творческие способности и "перезагрузиться".

Нужен топор? Камень и ветка в помощь. Горшок? Всё из глины личного приготовления. Разбить камни? Гидравлический молоток придёт на подмогу.

Идея выживания в глуши занимала творческие умы многие столетия, и, оказывается, в начале XXI века интерес к подобному образу жизни не ослаб, а переместился в интернет.

У видео подобных видео на YouTube-канале, который появился в 2015 году, более 600 млн просмотров, а у самого популярного ролика - 54 млн.

Пропустить Youtube пост , автор: Primitive Technology Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Primitive Technology

Этот парень в синих шортах

Сначала автор канала был известен просто как "мужчина". В 2017 году выяснилось, что это Джон Плант из австралийского Квинсленда. Сейчас он самый популярный "робинзон" YouTube.

Как сказал сам видеоблогер Би-би-си, он ещё в детстве строил объекты из подручных средств. "Мне было 11 лет, я строил хижину из камней и веток за домом", - заметил Плант.

После университета он работал газонокосильщиком, а видео начал снимать как хобби. Теперь же его YouTube-канал приносит основной заработок.

Плант был вынужден раскрыть свое имя себя перед администрацией Facebook, после того как другие ютуберы стал использовать фрагменты его записей без указания авторства.

По словам мужчины, только на одном из украденных роликов он потерял 39 тыс. австралийских долларов (28,5 тыс. долларов США).

"Когда вы ограничиваете свой набор тем, что есть в живой природе, вы становитесь более изобретательными", - добавил Плант.

Меха для костра - его любимое детище, видео с ним посмотрели более 36 млн раз.

Правообладатель иллюстрации PrimitiveTechnology Image caption Джон Плант демонстрирует центрифужные меха для огня

Говоря о популярности своих видео, Плант отмечает, что его фанатам нравится его "молчаливый подход": " Я не разглагольствую, как другие ютуберы".

У австралийца также есть собственный блог. Планту очень нравится делиться опытом, но он честно признается, что сам не живет все время на природе.

"Я живу в современном доме и ем современную пищу", - замечает Плант.

Что же он советует начинающим "робинзонам"?

"Научитесь сами делать костёр. Это основа всего", - уверен австралиец.

Мотивирующие видео

По словам профессора психологии Университета Техаса Арта Маркмана, есть два аспекта привлекательности подобного жанра.

"Во-первых, мы осознаём, что не смогли бы выжить без совокупного труда многих незнакомцев, а использование простых орудий заставляет нас поверить в силу отдельной личности", - заметил Маркман Би-би-си.

"Во-вторых, это помогает преодолеть чувство неопределённости, которое порождает неверие политикам и известным деятелям. С помощью таких видео можно предположить, что ты сам можешь быть за всё в ответе", - добавляет профессор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В реальной жизни Робинзон Крузо был шотландским моряком, которого сослали на необитаемый остров за конфликты с капитаном

По словам Маркмана, это феномен социальной психологии - положительный пример оказывается заразительным.

"Когда люди видят, что какое-то действие осуществимо, они тоже хотят попробовать. Эти видео мотивируют", - отмечает профессор.

Кроме "Способа дикаря" Джона Планта есть, например, очень популярный вьетнамский канал Primitive Skills ("Элементарные навыки"). За него отвечает Хуэй Донг, и у его канала 32 млн просмотров.

Этот ютубер, среди прочего, демонстрирует, как сделать арбалет или направлять потоки воды в желоба после ливня.

На платформе Reddit, есть сообщество /r/PrimitiveTechnology с 26 тысячами подписчиков.

Его участники делятся друг с другом советами и часто вдохновляются роликами Планта.

Правообладатель иллюстрации Primitive Technology / YouTube

Один из фанатов под ником CavemanTechSupport поясняет: "Мы не хотим в Каменный век, но нам нравится размышлять о времени, когда человек жил в гармонии с природой. Таким образом, эти вещи привязывают нас к корням, в то время как мир становится всё более искусственным".

Российские экстримы и лайфхаки

Тема выживания в дикой природе падает на благодарную почву в Рунете.

Например, её продвигает Тимофей Баженов - московский зоолог, ставящий себе задачи на выживание. Он успешно освоил формат блогов в Youtube в дополнение к телевизионному успеху своего шоу "Рейтинг Баженова".

Так, у видео, где герой оказывается в зловонной яме с фекалиями, - 1,1 млн просмотров.

Сам ведущий считает, что показывает пути выживания человека, попавшего в дикую природу без средств необходимой защиты, и возможности организма при попадании в экстремальные условия.

Тем не менее, в отличие от Планта, его задача - показать, что можно выдержать, когда к тебе не приходит помощь; австралиец же сфокусирован именно на отказе от "техногенных" материалов.

Также популярен в русском сегменте YouTube Григорий Соколов, известный своими роликами о спасении в непростых обстоятельствах.

Например, автор показывает, как не утонуть в "забродных сапогах" или "забродных штанах".

И, конечно, невозможно игнорировать популярность в Рунете всевозможных бытовых лайфхаков.

У одного только канала F.DIY ☘ Фишки для жизни более 13 млн просмотров. Что уж говорить про Umeloe TV - 268 млн просмотров при более чем 1,8 млн подписчиков.

Автор канала Олег Алексеев показывает, среди прочего, как сделать микроскоп из мобильного телефона или разжечь огонь пустой зажигалкой.