Как Майкл Джексон изменил мир: к 60-летию короля поп-музыки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет

29 августа Майклу Джексону исполнилось бы 60. Король поп-музыки умер десять лет назад, в июне 2009 года.

Майкл Джексон - обладатель 15 премий "Грэмми", его записи разошлись миллиардным тиражом и принесли ему всемирную славу. Но его истинное влияние на популярную музыкальную культуру невозможно измерить тиражами и премиями.

Он был не только певцом, но и автором песен, танцовщиком, сценаристом и актером. Главное - то, что Майкл Джексон изменил мир музыки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие музыканты, в том числе Канье Уэст и The Weeknd, говорят о том, как сильно Джексон повлиял их творчество

1. Боролся с расизмом

Майкл Джексон открыл новую эру для чернокожих исполнителей. В 1982 году он выпустил клип на песню Billie Jean. Тогда впервые видео афроамериканского артиста получило широкую ротацию на канале MTV.

Это открыло двери для многих других музыкантов. Сегодня исполнители Канье Уэст, The Weeknd, Ашер и многие другие говорят о том, что творчество Джексона очень сильно на них повлияло.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фанаты во всем мире до сих пор пародируют танцы из клипа "Thriller"

2. Совершил революцию в мире видеоклипов

Видеоклип Thriller изменил восприятие того, каким может быть музыкальное видео. Джексон показал, что этот формат - прекрасная возможность для экспериментов, творчества и самовыражения музыканта.

14 минутное видео, где Джексон танцует в образе оборотня в кампании зомби, стало одним из самых важных моментов в истории музыкального телевидения. Бюджет этого видео составил 500,000 долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Танцевальные движения Джексона известны не меньше, чем его песни

3. Придумал "лунную походку"

Джексон популяризировал сложные для исполнения танцевальные техники, среди которых знаменитые "робот" и, конечно, "лунная походка". Майкл скользил по сцене так легко, что казалось, будто артист использует скрытые спецэффекты.

Его хореография даже стала предметом исследования учеными, которые в итоге пришли к выводу, что секрет - в специальной обуви, сильном прессе артиста, и конечно, многочасовой практике.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые изучали танцевальные движения из клипа Smooth Criminal

4. Создал легендарные шоу

Майкл Джексон вошел в историю не только видеоклипами, но и живыми выступлениями на сцене. На концертах он доводил своих фанатов до истерики, некоторые из них падали в обморок во время его выступлений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Объявление о завершающем туре Майкла Джексона незадолго до его смерти вызвало безумный ажиотаж среди фанатов певца

Майкл Джексон стал одним из первых эстрадных музыкантов, решившихся на масштабные мировые гастроли. В 1992 году 'The Dangerous World Tour' длился пять месяцев, в течение которых Джексон дал 69 концертов.

Незадолго до своей смерти он планировал отправиться новое турне и дать 50 концертов. Говорят, что певец мог бы заработать 50 миллионов долларов уже за первые 10.

К несчастью, турне это не состоялось. Певец скоропостижно скончался на репетиции.

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5.Остался незаменим

Майкла Джексона нет с нами уже десять лет, но за все это время в его амплуа не появилось ни одного музыканта такого же масштаба.

Кого только не называли продолжателем дела Джексона. Это и канадец Абель Тесфайе, он же The Weeknd, который заново переосмысливает звучание современного R'n'B. Это и Бруно Марс с его любовью к диско-фанку, и многие другие.

Но ни один из многочисленных подражателей и последователей Джексона пока что не смог добиться такого же влияния и в той же мере заслужить неофициальное, но от этого не менее почетное звание короля мировой поп-музыки.

Поэтому влияние Майкла Джексона на современную поп-музыку и сейчас, спустя десять лет после его смерти, сложно переоценить.