Третий сезон "Короны": кто сыграет главных персонажей

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принца Филипа в третьем сезоне "Короны" сыграет Тобайас Мензис

В третьем сезоне сериала "Корона", посвященном британской королевской семье, роль принца Филипа будет играть 44-летний актер Тобайас Мензис, известный ролью Эдмара Талли в "Игре престолов".

Он сменит в этой роли Мэтта Смита. По некоторым сведениям, Талли подписал контракт на третий и четвертый сезоны, на его долю придется период 1960-х - 1980-х годов.

Каждый сезон "Короны" отражает свой исторический период, поэтому неудивительно, что герои сериала стареют, и играющих их актеров приходится менять.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption В роли королевы Елизаветы Второй мы увидим актрису Оливию Колман

Первый сезон был посвящен концу 40-х - началу 50-х годов прошлого века. События второго сезона проходят в 50-е и в начале 60-х. Третий сезон, как ожидается, будет посвящен событиям 1964 - 1976 годов.

Оливия Колман сменит полюбившуюся многим зрителям сериала Клэр Фой, игравшую королеву в событиях между 1947 и 1963 годами.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Клэр Фой играла королеву в первые годы правления Елизаветы Второй. Ее супруга принца Филипа играл Мэтт Смит

"Я чрезвычайно взволнована возможностью принять участие в съемках "Короны". Я была полностью поглощена просмотром этого сериала. Я думаю, Клэр Фой - абсолютный гений. Продолжать после нее будет очень трудно. Я собираюсь пересмотреть все серии сцену за сценой и копировать ее",- призналась Колман.

Принцессу Маргарет, сестру Елизаветы Второй, будет играть актриса Елена Бонэм Картер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images/BBC Image caption Елена Бомэн Картер признается, что ее не на шутку пугает роль своевольной принцессы Маргарет (на снимке справа в 1997 году)

"Я не знаю, что меня пугает больше - задача хорошо сыграть реальную принцессу Маргарет или продолжить образ, представленный Ванессой Кирби. Единственное, что я могу гарантировать - я буду ниже ее ростом", - сказала актриса.

Британского премьер-министра Гарольда Вильсона сыграет актер Джейсон Уоткинс, известный российским зрителям по фильму "Бриджит Джонс: Грани разумного"(2004).

"Гарольд Вильсон - очень занимательный и важный персонаж нашей истории, - сказал Уоткинс. - Я буду рад показать его в десятилетие, которое изменило нас в культурном и политическом смысле".

Правообладатель иллюстрации Getty Images/BBC Image caption Джейсон Уоткинс сейчас на три года младше своего персонажа - новоиспеченного премьера Гарольда Вильсона (справа), впервые возглавившего правительство в 1964 году

Продюсеры сериала подтвердили, что к концу третьего сезона в нем появится еще один персонаж, который несомненно привлечет повышенное внимание - принцесса Диана.

В четвертом сезоне ее роль будет одной из ключевых, а центральная роль, как предполагается, будет ей отведена и в пятом сезоне, выход которого, впрочем, пока еще официально не подтвержден.

Ну, а третий сезон выйдет в 2019 году, более точной даты пока нет.

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