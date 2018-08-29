Пенсионная реформа в вариантах Путина и Медведева: в чем разница. График

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Президент России Владимир Путин 29 августа впервые подробно высказался о повышении пенсионного возраста в России и предложил свой вариант реформы. Русская служба Би-би-си наглядно показывает, как два варианта - Путина и правительства - различаются в стоимости.

Свои предложения Путин описал в получасовом телеобращении, которое транслировали федеральные каналы. Он, в частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, то есть на пять, а не на восемь лет, как предлагалось в законопроекте правительства. По сути, это единственное существенное изменение, предложенное Путиным. Остальные новации от президента касаются льгот.

Экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов рассчитал, сколько власти могли бы сэкономить благодаря разным вариантам пенсионной реформы. Фактически разница между двумя программами, по его оценке, составляет 1,5 трлн рублей (22,32 млрд долларов).

Без изменений пенсионной системы расходы на выплату пенсий выросли бы с 6,5 трлн рублей в 2019 году почти до 7,3 трлн рублей в 2033 году.

План правительства, предусматривающий повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет, позволил бы сэкономить до 2033 года включительно 18 трлн рублей. В 2033 году на выплаты пенсионерам уходило бы всего 5,2 трлн рублей.

Предложение Путина о смягчении пенсионной реформы для женщин повышает расходы. В 2033 году на выплату пенсий будет уходить 5,7 трлн рублей. А экономия за весь период составит 16,5 трлн рублей.

На графике видно, что разница между "планом Путина" и "планом правительства" начинает проявляться в 2028 году. К этому году пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет и, по плану Путина, перестанет повышаться.

По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой - ее слова приводит ТАСС, - снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек. Бюджету предложения Путина обойдутся в 3,6 трлн рублей за шесть лет, начиная с 2029 года. А с 2019 по 2028 годы от повышения пенсионного возраста система получит дополнительно 7,8 трлн рублей. Все деньги направят на повышение пенсии, говорит Голикова.