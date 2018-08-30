Купить Aston Martin с зарплаты. И еще 5 вариантов вложиться в будущее и прошлое

Правообладатель иллюстрации Donaldson Collection Image caption Бонд гоняет на Aston Martin со времен "Голдфингера" с Шоном Коннери 1964 года

Aston Martin пошел в народ. За деньгами.

Тем, кто не хочет тратиться на суперкар Джеймса Бонда, британский автопроизводитель предложит более доступный способ прикоснуться к вековой истории - купить долю в его бизнесе.

Aston Martin объявил в среду о продаже акций на Лондонской бирже и вслед за Spotify и Xiaomi присоединился к растущей группе частных компаний, которые в 2018 году решили стать публичными. Они предлагают долю в своем акционерном капитале каждому желающему, несмотря на то, что это требует от них такой степени открытости и такой подробной отчетности, что даже Илон Маск недавно сорвался и пригрозил увести Tesla с биржи.

Spotify и канадская марихуана

Компании спешат продать акции - новые или существующие - пока фондовый рынок переживает небывалый подъем. Цены подстегивает дефицит акций и идей, и в таких условиях проще размещать новые выпуски: за первое полугодие объем продажи новых акций на мировых биржах (IPO) подобрался к $100 млрд и рынок готовится взять прошлогоднюю планку в $200 млрд по итогам года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Spotify дебютировал на Уолл-стрит в апреле

Тем, кому надоели извечные лидеры растущего уже 10 лет рынка, вроде Apple и Amazon, в этом году получили шанс разнообразить вложения и стать акционерами давно известных, но до сих пор остерегавшихся биржи компаний.

Весной в продаже появились акции музыкального стримингового сервиса Spotify (вся компания стоит $34 млрд), интернет-сервисов Dropbox и DocuSign (по $11 млрд), а летом разделить риски и прибыль инвесторам предложили владелец всех сотовых вышек в Китае China Tower ($28 млрд) и производитель портативных колонок Sonos ($2,4 млрд).

Нашлись и варианты для желающих отдохнуть от высоких технологий и Китая: впервые на американской бирже появились акции производителя и продавца медицинского каннабиса. В конце июля канадская Tilray продала их на $150 млн по $22 за штуку, а сегодня они стоят уже почти $60, а вся компания - более $5 млрд.

Тем же, кто не успел купить канадской марихуаны и китайских вышек, до конца года еще представится возможность вложиться в громкие имена. Русская служба Би-би-си отобрала пять заметных выпусков акций, ожидаемых до конца года, и еще один - на будущее.

1. Aston Martin

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Британский автопроизводитель с вековой историей рассчитывает продать четверть своих акций примерно на 1 млрд фунтов. Это шанс вложиться в компанию, которая неоднократно банкротилась, но сейчас прибыльна, продает почти 7 тысяч автомобилей в год и осваивает новый бизнес: от квартир в Майами до трехместных частных подводных лодок класса люкс.

2. Volvo Cars

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Если убийственному шику Бонда вы предпочитаете скромность основателя IKEA Ингвара Кампрада, у вас есть шанс купить акции производителя его любимого Volvo. Шведская компания принадлежит китайской Geely, и та собирается продать часть акций на бирже, рассчитывая на общую оценку Volvo в $30 млрд.

3. Ant Financial

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Первое из трех обещанных гигантских китайских IPO. Платежная система китайского конгломерата Alibaba оценивается в заоблачные $150 млрд, однако размещение уже неоднократно откладывалось.

4. Tencent Music

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Китайский аналог Spotify - лидер музыкального стриминга в стране - после размещения акций на бирже рассчитывает на капитализацию, сопоставимую со Spotify, - более $30 млрд. Продавать будет китайский холдинг Tencent - гигант рыночной стоимостью почти полтриллиона долларов, которому принадлежит, в том числе, мессенджер WeChat с миллиардом пользователей.

5. Didi Chuxing

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Еще один китайский аналог известного западного бренда - Uber. В 2016 году именно Didi вынудил Uber уйти из Китая, а теперь компания вышла на рынки за пределами Азии - в Бразилию и Мексику - и не исключено, что до конца года решит продать акции на бирже. Сейчас ее стоимость оценивается более чем в $50 млрд.

6. Uber

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Uber тоже планирует продажу акций. Однако одно из двух самых ожидаемых размещений года, скорее всего, случится позже. Как и отложенное мега-IPO крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco. Саудовская Аравия собиралась продать 5% и оценивала всю компанию аж в $2 триллиона, однако отложила выход на рынок.

Казино Рояль

Даже обещанные, запланированные и подготовленные IPO часто отменяются в последний момент, если продавцов акций не устраивает предложенная рынком цена.

А она зависит от сиюминутного настроения инвесторов. Они очень чутко воспринимают риски, особенно в ситуации, когда рынок находится на исторических максимумах и нервно ждет коррекции - временного падения - или вовсе смены тренда с растущего "бычьего" на сползающий "медвежий".

Для китайских компаний главным препятствием на пути к бирже может стать торговая война с США, а для фирм сектора высоких технологий - пресыщенность рынка такими активами и неверие в их бесконечный рост.

Вложения в акции - напрямую или через инвестиционные фонды - потенциально более доходны, однако и более рискованны, поскольку в отличие от депозитов и облигаций не гарантируют дохода и сохранения номинальной стоимости первоначального взноса: акции могут как вырасти в цене, так и полностью обесцениться.

И предыдущие громкие размещения не всегда приносили ожидаемый доход: акции владельца мессенджера Snapchat в первый день торгов в марте прошлого года достигали цены в $26 за штуку, а сейчас стоят чуть больше $11. За акцию Twitter в день размещения в ноябре 2013 года давали $50, через месяц - $75, а через полгода - всего $30.