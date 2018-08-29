Михаил Ходорковский прекратил финансировать ЦУР из-за смерти журналистов в Африке

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Михаил Ходорковский объявил о прекращении финансирования Центра управления расследованиями и об увольнении главного редактора проекта Андрея Коняхина.

Как говорится в заявлении Ходорковского, в ходе подготовки расследования в Центральноафрианской Республике, во время которого погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, были допущены ошибки.

"Даже частичная ответственность — это слишком много в такой ситуации", - говорится в заявлении Ходорковского. Руководитель проекта "Открытая Россия" отмечает, что существенной ошибкой при подготовке поездки в Центральноафриканскую Республику стал выбор фиксера - человека, который должен был помочь журналистам ориентироваться на месте.

В настоящее время сформированная Ходорковским расследовательская группа пытается выяснить все обстоятельства убийства журналистов. Он подчеркивает, что расследованием убийства занимаются люди, не связанные с Центром управления расследований.

"Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему", - говорится в заявлении Ходорковского.

В заявлении подчеркивается, что Ходорковский вместе с бывшим партнером по ЮКОСу Леонидом Невзлиным создает фонд для расследования преступлений против журналистов, и перечисляет в него 5 млн долларов. Расследование смерти Джемаля, Расторгуева и Родченко станет первой задачей фонда. Он также отмечает, что оказывает помощь семьям погибших.

Бывший главред ЦУРа Андрей Коняхин в посте в "Фейсбуке" заявил, что несет ответственность за случившееся с журналистами и планирует независимо расследовать их смерть. Продолжат ли работать с Ходорковским в рамках других проектов остальные сотрудники ЦУРа, не сообщается.

Переписка ЦУРа

В конце августа издание ФАН, связанное с прокремлевским миллиардером Евгением Пригожиным, опубликовало переписку Джемаля, Радченко и Расторгуева с сотрудниками ЦУРа, в том числе с Коняхиным. Из переписки следовало, что подготовка к поездке в Центральноафриканскую республику велась хаотично.

Русской службе Би-би-си также удалось ознакомиться с перепиской журналистов и сотрудников ЦУРа с человеком по имени Мартин, который представлялся как сотрудник миссии ООН в стране. Он должен был помочь организовать поездку, но не встретил журналистов и затем перестал выходить на связь.

С Мартином журналистов связал журналист ФАН Кирилл Романовский. С ним были знакомы Радченко и Расторгуев. Когда журналисты попали в засаду и были убиты, Мартин перестал отвечать на сообщения.

Поиск российских наемников

ЦУР планировал провести расследование предполагаемой деятельности частной военной компании Вагнера, которую связывают с Евгением Пригожиным.

Россия ранее официально объявляла, что оказывает военную помощь властям Центральноафриканской Республики, но, по предположениям ЦУРа, в действительности в стране работали наемники ЧВК.

Предполагалось, что Джемаль, Радченко и Расторгует проведут расследование и снимут фильм о деятельности ЧВК.

О смерти журналистов стало известно 31 июля. По одной из версий, их убили с целью ограбления: у них при себе были крупная сумма в долларах и дорогостоящая аппаратура для съемок. Ходорковский считает, что убийство было спланировано.

Журналисты находились в ЦАР по туристическим визам.