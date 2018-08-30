Пресса Британии: Путину пора бояться настроений в российском обществе

В обзоре британской прессы:

Кремль, Запад и общество

Financial Times публикует статью ведущего исследователя лондонского Королевского института международных отношений Чатем-Хаус Лилии Шевцовой в которой она пишет, что российский президент Владимир Путин должен начать опасаться, так как граждане России меняют свое отношение к Западу.

Россияне, по ее словам, больше не хотят жить в окруженной врагами крепости и постоянно конфликтовать со странами Запада.

Шевцова ссылается на результаты опроса, проведенного в июне 2017 года "Левада-центром", согласно которому лишь 19% опрошенных поддерживали идею "сдерживания Запада и США". К августу 2018 года 68% россиян хотели сближения с Западом.

Да, это всего лишь два опроса, но они заставляют сомневаться в живучести российской системы персонализированной власти, которая позиционирует себя главным защитником российского государства от "либеральной" цивилизации.

При этом изменения в отношении россиян к Западу проходят на фоне западной политики сдерживания России.

Но несмотря на очередной раунд американских санкций, россияне все теплее относятся к Америке. В мае этого года лишь 20% признавались в теплых чувствах по отношению к США. К июлю, несмотря на напряженность в отношениях между странами, ситуация полностью изменилась и лишь 20% негативно относились к Америке.

Возможно, отчасти играет роль тот момент, что на время чемпионата мира по футболу Кремль приостановил свою антизападную пропаганду. Тем не менее, желание населения улучшить отношения с Западом очевидно уже не первый день.

Это должно беспокоить Кремль, но и страны Запада также должны обращать на это внимание.

Как Запад может сдерживать путинскую клептократию, не отторгая при этом народ России? Что может сделать Запад для того, чтобы простые россияне не заплатили серьезную цену за санкции?

Российская политическая система не в состоянии трансформироваться. Ее механизм выживания построен на поисках внешних врагов, которые якобы подстрекают оппозицию, а поиски этих врагов в свою очередь выдаются как оправдание репрессиям.

Из этого следует, что дружественное расположение к Западу, ставшее официальной линией поведения на время ЧМ, начнет сходить на нет.

Но проблема для Владимира Путина и его режима состоит в том, что общественное мнение решительно изменилось.

Перед Кремлем стоит дилемма. С одной стороны, он должен вновь трубить про "западную угрозу", потому, что у нет другого способа убедить народ в своей легитимности.

Но с другой стороны, тот же Кремль ясно представляет себе последствия дальнейшей конфронтации с Западом для российской экономики, зависящей от западных технологий и финансирования.

Довольно осторожная реакция Путина на новые американские санкции дает основания полагать, что Кремль это понимает.

Для него проблема состоит в том, что любое решение - улучшение отношений с Западом или, наоборот, эскалация конфликта - в конце концов подорвет легитимность системы.

Сближение с Западом лишь подогреет прозападные настроения в обществе, что может привести в возвращению либеральных идей, которые Путин столь эффективно искоренял.

Но ни элита, ни народ России не готовы к новому конфликту.

Старая система уже не работает. Проблема Кремля состоит в том, что у него нет ни малейшей идеи, какой могла бы быть альтернатива, пишет Лилия Шевцова в Financial Times.

Путин и Израиль: боится или уважает?

Financial Times пишет, что неожиданный альянс с Россией приносит плоды Израилю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху регулярно цитирует замечательных русских писателей, превозносит роль Красной армии в разгроме нацизма, хвалит Владимира Путина за то, что тот борется с антисемитизмом.

Всё это явно пошло на пользу, пишет газета.

На фоне непрекращающейся гражданской войны в Сирии, непосредственно рядом с Израилем, Нетаньяху удалось заключить альянс с Путиным. Их отношения уникальны на международной арене, где Россия обвиняется во вмешательстве в выборы в демократических странах, и в том, что она применила химическое оружие в Великобритании.

Владимир Путин позволил Нетаньяху беспрепятственно бомбить иранские силы в Сирии близ границы с Израилем, хотя российские вооруженные силы сотрудничают с силами иранскими, помогающими Асаду.

Биньямин Нетаньяху надеется, что Владимир Путин окажет давление на своих иранских союзников с тем, чтобы те не приближались к израильской границе, и тем самым позволит Израилю не вмешиваться в сирийский конфликт.

С начала 2016 года лидеры встречались уже девять раз. Нетаньяху даже прибыл на парад победы на Красной площади. Они разговаривают по телефону практически раз в месяц.

Эти тесные отношения подчеркивают успехи российской дипломатии на Ближнем Востоке, где Москва сотрудничает с целым рядом стран, у которых часто ровно противоположные интересы по отношению друг к другу.

На юго-западе Сирии нет американских войск, и, как говорят бывшие дипломаты и аналитики, у Израиля и России схожие интересы в том, что касается Сирии.

Израиль практически отказался от своих ранних требований о смене режима президента Башара Асада, несмотря на то, что в принципе Израиль и Сирия находятся в состоянии войны с самого дня независимости Израиля.

Координация действий России и Израиля включает в себя "горячую линию" между штаб-квартирой сил обороны Израиля в Тель-Авиве и российской военно-воздушной базой в Сирии, регулярные встречи между начальниками штабов обеих стран и совместные усилия для того, чтобы предотвратить столкновения между своими боевыми самолетами стран в небе над Сирией.

Установление столь тесных отношений удалось потому, что президент Путин с пониманием относится к озабоченности Израиля присутствием иранских сил близ его границ, цитирует FT Федора Лукьянова, председателя московского "Совета по внешней и оборонной политике".

"Он не всегда считает оправданными озабоченности других стран в вопросе их безопасности, но в случае с Израилем он понимает, что это вопрос выживания", - цитирует газета Лукьянова.

Кремль с уважением относится к Израилю из-за того, что тот не присоединился к наложенному на Россию странами Запада режиму санкций.

Но газета также цитирует Цви Магена, бывшего израильского посла в России и Украине, по словам которого, не стоит придавать слишком большой значимости личным хорошим отношениям между Нетаньяху и Путиным.

Израиль также полезен России, как своего рода противовес Ирану, правительству которого президент Путин полностью не доверяет.

Кроме того, военная мощь Израиля в разы превосходит мощь российских сил в Сирии, и, соответственно, Москве просто приходится сотрудничать с еврейским государством.

"Для России Израиль очень опасная страна", - цитирует Financial Times Цви Магена. По его словам, Москва отдает себе отчет, что Израиль может угрожать ее интересам на Ближнем Востоке.

"Это уникальная ситуация, но не потому, что им нравится Израиль, а потому что они его боятся".

Китайские танки в Афганистане - возможно или нет?

Times пишет в своей редакционной статье, что Китай продвигается на запад.

На полпути между Лондоном и Гонконгом находится Ваханский коридор - узкая полоса земли в Памирских горах, которая в прошлом разделяла Британскую и Российскую империи, распространявшие свое влияние в странах Центральной Азии.

Сейчас это самая северо-восточная часть Афганистана, и единственное место где он граничит с Китаем.

Согласно достоверным источникам, пишет газета, Китай сейчас строит там военную базу, хотя Пекин эти сообщения отрицает.

Одновременно с этим Китай также заявляет, что борется с тремя вредоносными явлениями в своей самой западной провинции Синьцзян, населенной преимущественно уйгурами: сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом.

Западные обозреватели говорят о военной экспансии Китая. Интересы Китая в Афганистане ясны. Пекин уже предоставил значительную военную и экономическую помощь Афганистану, в особенности в районе провинции Бадахшан, в надежде получить контроль над полезными ископаемыми и нефтью этой страны.

В принципе нет ничего плохого в возведении мостов и другой инфраструктуры в бедных странах. Но Запад опасается, что за проектами гражданской инфраструктуры со временем последуют китайские танки, отмечает Times.

Источники среди афганских дипломатов в Пекине утверждают, что строительство китайское военной базы в Ваханском коридоре уже началось, и в последствии там может быть расквартирован целый батальон китайских войск.

В таком случае Афганистан станет одной из двух стран, на территории которых находятся войска как Китая, так и стран НАТО. Другая подобная страна - Джибути.

Заявления Пекина о том, что он лишь борется с джихадисткими террористами в Синязяне, не совсем соответствуют действительности. То, что Китай делает в Синьцзяне больше похоже на его политику в Тибете, где Пекин систематически уже десятилетиями подавляет сепаратизм.

При правлении Си Цзиньпина эта же политика применяется и в Синьцзяне, а влияние китайских спецслужб теперь распространяется и на соседние страны.

Сообщения о массовых арестах уйгуров поступают не только из Синьцзяня, но, и например, Кыргызстана, чья экономика зависит от торговли с Китаем.

Пекину может казаться, что страны Центральной Азии - идеальное место, где можно поигрывать мускулами.

Но если Запад этому никак не будет противостоять, то следующее поигрывание будет более откровенным - и ближе к дому, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com